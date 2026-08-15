España
Agregar Infobae enGoogle

El incendio forestal de Riglos (Huesca) afecta ya a más de 15.000 hectáreas: el operativo contiene el avance hacia los núcleos urbanos tras una noche “muy compleja”

Se mantienen desalojadas 18 poblaciones con 1.021 personas afectadas, mientras los efectivos aprovecharán el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad

Trabajos de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), 14 de agosto. (Europa Press)
Trabajos de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), 14 de agosto. (Europa Press)
Guardar

El operativo desplegado contra el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) -declarado el pasado lunes 10 de agosto- ha logrado contener el avance de las llamas hacia las poblaciones tras una noche “especialmente activa” y “muy compleja”. A pesar de que el fuego continúa activo y supera ya las 15.000 hectáreas calcinadas, las líneas de control establecidas han permitido frenar el avance del incendio antes de alcanzar las casas en núcleos como Centenero, Santa Cruz de la Serós, Santa María de la Peña, Triste y Yeste, además de salvaguardar los dos monasterios de San Juan de la Peña.

El dispositivo mantendrá este sábado su máximo nivel de despliegue, con más de 600 efectivos trabajando de forma simultánea y entre 30 y 35 medios aéreos sobre el terreno. El objetivo marcado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), presidida por el presidente aragonés Jorge Azcón, es aprovechar la “ventana de oportunidad” de dos días que ofrece el descenso de las temperaturas de unos cinco grados y el aumento de la humedad ambiental para consolidar los perímetros y controlar las reproducciones antes del repunte térmico previsto para el inicio de la semana.

PUBLICIDAD

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha detallado que “los puntos más calientes y complejos” del incendio de Riglos se sitúan actualmente en los núcleos de Botaya y Atarés, donde se va a intensificar la actuación con trabajo manual y maquinaria pesada. El fuego continúa activo por el flanco derecho y la derecha de la cabeza, mientras que el flanco izquierdo se ha podido contener gracias a las obras existentes en la zona. Además, entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada se vivieron “dificultades serias” en Santa Cruz de la Serós y Centenero, aunque el operativo logró sujetar las llamas a tiempo.

El operativo defiende Santa Cruz de los Serós (Huesca) durante un incendio forestal en la madrugada del 15 de agosto de 2026. Se observa a equipos de bomberos de las diputaciones de Huesca y Zaragoza trabajando en un entorno oscuro y con humo.

Bermúdez de Castro ha reconocido asimismo que los medios se encuentran “tensionados” y “exhaustos” tras varias jornadas de combate ininterrumpido, según Europa Press. Por ello, el Ejecutivo autonómico prevé reunirse con el Ministerio para la Transición Ecológica y activar el mecanismo europeo de protección civil con el fin de garantizar los relevos y el descanso del personal. En el lugar intervienen efectivos de Infoar, tres secciones de la UME con 160 militares, helicópteros y aviones FOCA del Miteco, cuadrillas de bomberos de Huesca y Zaragoza, tractoristas, Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil y medios enviados por otras comunidades autónomas.

PUBLICIDAD

La emergencia mantiene desalojadas a 1.021 personas de 18 poblaciones —de las cuales 78 pernoctan en albergues y residencias de Jaca y Ayerbe—, mientras que seis carreteras de la zona y la línea ferroviaria entre Sabiñánigo y Ayerbe continúan cortadas. El fuego ha provocado además fallos de cobertura móvil tras sufrir daños un repetidor en el entorno de Jaca, aunque se ha logrado salvar la Red Tetra de emergencias. Ante estas afecciones, el consejero ha pedido máxima prudencia a los vecinos que acuden a defender sus tierras, recordando que en días anteriores un motorista se adentró en una vía cerrada y chocó contra un camión de la UME.

Operativo de Infoar en el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca). (Europa Press)
Operativo de Infoar en el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca). (Europa Press)

El incendio de Niebla (Huelva) frena su avance tras ocho días activo

En Andalucía, el incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en Niebla (Huelva) ha experimentado una “evolución favorable” tras lograr frenar su avance por primera vez en ocho días de combate. Según ha confirmado el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, desde el Puesto de Mando Avanzado, los operativos han conseguido “estrangular” el fuego y estabilizar los frentes.

Las labores se concentran en asegurar el perímetro con más de 1.000 efectivos, 33 aeronaves, 21 autobombas y 18 máquinas pesadas, prestando especial vigilancia al sector este ante la previsión de rachas de viento de hasta 40 km/h por la tarde, según Efe. Por el contrario, los sectores noroeste y norte permanecen tranquilos. En la zona, 52 personas continúan en albergues provisionales (en Zalamea la Real y El Castillo de las Guardas) tras el regreso a sus casas de 114 vecinos, mientras se evalúa la vuelta del resto de evacuados y se flexibiliza el acceso puntual a fincas en Berrocal.

Incendio forestal en la Sierra de Algairén.
Incendio forestal en la Sierra de Algairén.

Estabilizados los focos de Zaragoza y Guadalajara

La jornada deja también noticias positivas en otros focos del país. En Aragón, el Gobierno autonómico ha dado por estabilizado el fuego de la sierra de Algairén (Zaragoza), tras afectar a una superficie provisional de 200 hectáreas de matorral, encinar, cultivo y pinar en Almonacid de la Sierra, lo que ha permitido levantar el confinamiento preventivo del municipio de Alpartir.

Por su parte, en Castilla-La Mancha, el plan Infocam ha dado por estabilizado y totalmente perimetrado el incendio de El Recuenco (Guadalajara), que ha quemado unas 80 hectáreas forestales arboladas. La emergencia ha bajado a situación operativa 0 y se ha levantado la evacuación de la población —que había sido acogida de forma provisional en el polideportivo de Cifuentes—, si bien la dirección de extinción mantendrá la cautela hasta comprobar la evolución de las tormentas con viento errático previstas para este sábado.

Temas Relacionados

Incendios EspañaIncendios ForestalesEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

El refugio de Cristina Pardo antes de su salto a Antena 3 con ‘La Mesa’: regresa al barrio madrileño de Ciudad Lineal tras un viaje por Londres y Nueva York

La periodista se prepara para presentar su propio programa semanal de actualidad en prime time tras abandonar laSexta

El refugio de Cristina Pardo antes de su salto a Antena 3 con ‘La Mesa’: regresa al barrio madrileño de Ciudad Lineal tras un viaje por Londres y Nueva York

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

Inés García revela cómo fue desde dentro la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal: del ‘dress code’ de los invitados al tatuaje que se hicieron y sus bailes

La influencer ha desmentido los rumores de ruptura a través de unas imágenes que muestran la gran complicidad que hay entre ellos

Inés García revela cómo fue desde dentro la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal: del ‘dress code’ de los invitados al tatuaje que se hicieron y sus bailes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Terremoto en Granda: Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud, mientras prosiguen las tareas de inspección sin detectar daños estructurales graves

Terremoto en Granda: Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud, mientras prosiguen las tareas de inspección sin detectar daños estructurales graves

Italia vuelve a mandar un mensaje a España con el cierre del espacio Schengen: “En lugar de preocuparse por nosotros, Madrid debería preocuparse por Marruecos”

Marruecos frustra un intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos en los alrededores de Castillejos

Gibraltar, la puerta de Europa que los migrantes no buscan pese a estar a pocos kilómetros de África: “Es mucho más fácil arribar a cualquier punto de la costa española”

El terremoto de Granada, en imágenes: desprendimientos, fachadas dañadas y una noche de alerta y al raso para numerosos vecinos

ECONOMÍA

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

Marroquíes, colombianos y rumanos lideran la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que bate récords con 3,5 millones

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa del cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Los caseros endurecen los requisitos y los inquilinos lo pagan: alquileres al alza, 300 candidatos por piso y mudanzas a la fuerza

DEPORTES

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”

Horario y dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham 2026 este fin de semana: el campeonato entra en la recta final con las últimas medallas en juego