El incendio forestal de Riglos (Huesca) afecta ya a más de 15.000 hectáreas: el operativo contiene el avance hacia los núcleos urbanos tras una noche “muy compleja”

Trabajos de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), 14 de agosto. (Europa Press)

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El operativo desplegado contra el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) -declarado el pasado lunes 10 de agosto- ha logrado contener el avance de las llamas hacia las poblaciones tras una noche “especialmente activa” y “muy compleja”. A pesar de que el fuego continúa activo y supera ya las 15.000 hectáreas calcinadas, las líneas de control establecidas han permitido frenar el avance del incendio antes de alcanzar las casas en núcleos como Centenero, Santa Cruz de la Serós, Santa María de la Peña, Triste y Yeste, además de salvaguardar los dos monasterios de San Juan de la Peña.

El dispositivo mantendrá este sábado su máximo nivel de despliegue, con más de 600 efectivos trabajando de forma simultánea y entre 30 y 35 medios aéreos sobre el terreno. El objetivo marcado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), presidida por el presidente aragonés Jorge Azcón, es aprovechar la “ventana de oportunidad” de dos días que ofrece el descenso de las temperaturas de unos cinco grados y el aumento de la humedad ambiental para consolidar los perímetros y controlar las reproducciones antes del repunte térmico previsto para el inicio de la semana.

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El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha detallado que “los puntos más calientes y complejos” del incendio de Riglos se sitúan actualmente en los núcleos de Botaya y Atarés, donde se va a intensificar la actuación con trabajo manual y maquinaria pesada. El fuego continúa activo por el flanco derecho y la derecha de la cabeza, mientras que el flanco izquierdo se ha podido contener gracias a las obras existentes en la zona. Además, entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada se vivieron “dificultades serias” en Santa Cruz de la Serós y Centenero, aunque el operativo logró sujetar las llamas a tiempo.

El operativo defiende Santa Cruz de los Serós (Huesca) durante un incendio forestal en la madrugada del 15 de agosto de 2026. Se observa a equipos de bomberos de las diputaciones de Huesca y Zaragoza trabajando en un entorno oscuro y con humo.

Bermúdez de Castro ha reconocido asimismo que los medios se encuentran “tensionados” y “exhaustos” tras varias jornadas de combate ininterrumpido, según Europa Press. Por ello, el Ejecutivo autonómico prevé reunirse con el Ministerio para la Transición Ecológica y activar el mecanismo europeo de protección civil con el fin de garantizar los relevos y el descanso del personal. En el lugar intervienen efectivos de Infoar, tres secciones de la UME con 160 militares, helicópteros y aviones FOCA del Miteco, cuadrillas de bomberos de Huesca y Zaragoza, tractoristas, Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil y medios enviados por otras comunidades autónomas.

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La emergencia mantiene desalojadas a 1.021 personas de 18 poblaciones —de las cuales 78 pernoctan en albergues y residencias de Jaca y Ayerbe—, mientras que seis carreteras de la zona y la línea ferroviaria entre Sabiñánigo y Ayerbe continúan cortadas. El fuego ha provocado además fallos de cobertura móvil tras sufrir daños un repetidor en el entorno de Jaca, aunque se ha logrado salvar la Red Tetra de emergencias. Ante estas afecciones, el consejero ha pedido máxima prudencia a los vecinos que acuden a defender sus tierras, recordando que en días anteriores un motorista se adentró en una vía cerrada y chocó contra un camión de la UME.

Operativo de Infoar en el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca). (Europa Press)

El incendio de Niebla (Huelva) frena su avance tras ocho días activo

En Andalucía, el incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en Niebla (Huelva) ha experimentado una “evolución favorable” tras lograr frenar su avance por primera vez en ocho días de combate. Según ha confirmado el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, desde el Puesto de Mando Avanzado, los operativos han conseguido “estrangular” el fuego y estabilizar los frentes.

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Las labores se concentran en asegurar el perímetro con más de 1.000 efectivos, 33 aeronaves, 21 autobombas y 18 máquinas pesadas, prestando especial vigilancia al sector este ante la previsión de rachas de viento de hasta 40 km/h por la tarde, según Efe. Por el contrario, los sectores noroeste y norte permanecen tranquilos. En la zona, 52 personas continúan en albergues provisionales (en Zalamea la Real y El Castillo de las Guardas) tras el regreso a sus casas de 114 vecinos, mientras se evalúa la vuelta del resto de evacuados y se flexibiliza el acceso puntual a fincas en Berrocal.

Incendio forestal en la Sierra de Algairén.

Estabilizados los focos de Zaragoza y Guadalajara

La jornada deja también noticias positivas en otros focos del país. En Aragón, el Gobierno autonómico ha dado por estabilizado el fuego de la sierra de Algairén (Zaragoza), tras afectar a una superficie provisional de 200 hectáreas de matorral, encinar, cultivo y pinar en Almonacid de la Sierra, lo que ha permitido levantar el confinamiento preventivo del municipio de Alpartir.

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Por su parte, en Castilla-La Mancha, el plan Infocam ha dado por estabilizado y totalmente perimetrado el incendio de El Recuenco (Guadalajara), que ha quemado unas 80 hectáreas forestales arboladas. La emergencia ha bajado a situación operativa 0 y se ha levantado la evacuación de la población —que había sido acogida de forma provisional en el polideportivo de Cifuentes—, si bien la dirección de extinción mantendrá la cautela hasta comprobar la evolución de las tormentas con viento errático previstas para este sábado.