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“La socialización no es que tu perro sea el alma de todos los pipicanes”: 4 claves para ayudarlo a estar con otros compañeros

Dos educadores y divulgadores caninos en redes sociales muestran la importancia de este tipo de interacciones y la actitud de de los dueños que las acompañan

“La socialización no es que tu perro sea el alma de todos los pipicanes”: 4 claves para ayudarlo a estar con otros compañeros. (Canva)
“La socialización no es que tu perro sea el alma de todos los pipicanes”: 4 claves para ayudarlo a estar con otros compañeros. (Canva)
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El concepto de socialización en perros suele malinterpretarse y, en muchas ocasiones, se equipara erróneamente con la necesidad de que todos los animales jueguen o interactúen activamente entre sí en parques. Carlos Carrasco, educador y divulgador al frente del canal de YouTube ‘Dos Adiestramiento’, recalca que la verdadera socialización consiste en que el animal sepa convivir, gestionar situaciones sociales y compartir espacio sin conflictos, no en ser el protagonista de los pipicanes. Obligar a un perro a saludar o jugar, lejos de beneficiar su desarrollo, puede generar conductas indeseadas y tensiones innecesarias.

Según Carrasco, “no todos los perros tienen por qué jugar con otros perros”. El experto advierte que algunos animales pueden preferir observar o permanecer tranquilos, y que forzar la interacción solo eleva el nivel de estrés. Alan Peiró, responsable de la cuenta de TikTok @Adiestramiento_N.Humedas, subraya que una socialización mal gestionada en la etapa de cachorro puede tener consecuencias de largo plazo, como ansiedad, inseguridad, reactividad o agresividad. Por eso, el trabajo preventivo en los primeros meses resulta esencial.

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Ambos profesionales coinciden en que la socialización no debe medirse por la cantidad de contactos, sino por la calidad de las experiencias. El bienestar y la seguridad emocional del perro dependen, en gran medida, de cómo se gestionen estas primeras interacciones y de la actitud de los tutores que las acompañan.

4 claves para ayudarlo a estar con otros compañeros

Carlos Carrasco propone cuatro claves concretas para orientar la socialización de los perros desde una perspectiva respetuosa y eficaz. La primera se centra en la elección de los compañeros de juego: no conviene juntar al cachorro con cualquier perro, sino con ejemplares tolerantes, comunicativos y que ofrezcan un buen modelo de comportamiento. “No cantidad, calidad”, insiste el experto.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Diversidad canina en un parque urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda clave es el entorno. Carrasco desaconseja los parques caninos o pipicanes para estas experiencias iniciales, pues suelen ser espacios poco controlados y propensos a incidentes. Recomienda buscar lugares seguros y tranquilos, donde el cachorro pueda interactuar con otros perros adecuados y bajo la supervisión directa de los tutores.

La gestión del momento de la interacción constituye la tercera clave. Los saludos entre perros durante paseos con correa, sobre todo en entornos urbanos, tienden a generar tensión. La alternativa se basa en propiciar encuentros en zonas controladas, sin correa o con correa larga en el suelo, facilitando que los perros se acerquen o se alejen según su propia iniciativa, lo que da lugar a interacciones más naturales y menos conflictivas.

La cuarta clave involucra directamente a los humanos. El comportamiento de los dueños influye en el resultado de la socialización. Carrasco recomienda mantener una actitud calmada, sin efusividades, premios, juguetes ni caricias a perros ajenos durante las interacciones. Si el cachorro resulta insistente o molesto para otro perro, basta con apartarlo un momento antes de permitirle retomar el contacto.

El impacto de una socialización deficiente y el papel del tutor

Alan Peiró advierte que una socialización inadecuada puede desencadenar problemas emocionales y conductuales difíciles de revertir en la edad adulta. “No imagináis lo importante que es socializar adecuadamente a nuestros cachorros durante sus primeros meses de vida. Si cometemos errores groseros, nuestros perros lo pagarán de por vida”, afirma el adiestrador. Miedo, inseguridad, desconfianza y agresividad son algunos de los efectos que pueden aparecer cuando fallan las bases de la convivencia con otros perros y personas.

Perro Labrador Retriever color arena saltando para atrapar un disco volador rojo. Detrás, una mujer rubia sonriente. Fondo de parque verde con árboles.
La responsabilidad recae en los dueños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas insisten en que la responsabilidad recae en los dueños. Una actitud serena y una supervisión activa permiten prevenir conflictos y ofrecer al perro experiencias positivas. La socialización no es una meta cuantitativa, sino un proceso en el que el animal aprende a convivir y a manejar situaciones sociales con confianza y calma. Obligar a un perro a interactuar solo incrementa el riesgo de malestar y de desarrollo de conductas problemáticas.

En este sentido, tanto Carrasco como Peiró coinciden en que, más allá de las modas y las expectativas sociales, el bienestar del perro debe guiar cada decisión sobre su socialización. El objetivo es formar individuos equilibrados, capaces de estar con otros compañeros sin necesidad de convertirse en el centro de atención ni de ser forzados a situaciones incómodas.

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