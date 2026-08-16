Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto: Curro recibirá una carta reveladora y Máximo decidirá abandonar el palacio

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto (RTVE)

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El regreso de Jacobo, la confesión de Martina y la reacción de Adriano marcarán la próxima semana de La Promesa, donde los capítulos del 17 al 21 de agosto concentran una ruptura sentimental, un nuevo pulso en la cocina y varias decisiones que alteran el equilibrio del palacio. La principal incógnita queda fijada desde el arranque: Jacobo descubre la relación entre su prometida y su amigo, pide explicaciones a Adriano y está a punto de golpearle, mientras la serie prepara los episodios 885 al 889 con ese conflicto como uno de los ejes de la semana.

El lunes, Julio pide al marqués Alonso dirigir la cocina y este acepta sin saber que esa decisión empeora la situación de las cocineras. Julieta cuenta a Manuel que Lorenzo casi la golpea, y él se enfrenta al capitán. Ese mismo día en La Promesa, María percibe la tristeza de Carlo y le promete que se casarán pronto. Máximo exige a Alonso que despida a Cristóbal, pero el marqués escucha sus razones y decide no hacerlo. Petra confiesa a Pía que en el pasado hizo algo malo a Tomasa, mientras Curro intenta acercar a Ángela y Máximo, aunque el duque frustra ese intento con sus comentarios.

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Carlo se encara con Samuel y le acusa de haberle mentido porque sigue queriendo a María y, además, cree que ella quiere al cura. Máximo acaba aceptando reconocer a Ángela a su ritmo, pero ella rechaza esa posibilidad, y Julieta plantea a Manuel marcharse para que Ciro deje de perseguirla. El capítulo de La Promesa concluye con la escena que precipita la semana: Jacobo exige explicaciones a Adriano por su traición con Martina y está a punto de golpearle.

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 17 al 21 de agosto (RTVE)

El inicio de la semana de ‘La Promesa’

El martes, finalmente, Jacobo se contiene y no llega a hacerlo. Adriano se lo cuenta a Martina y ambos se sienten perdidos, sin saber cómo actuar a partir de ahora. Manuel intenta convencer a Julieta de que no abandone La Promesa y le recuerda el pacto de afrontar juntos las dificultades. La joven teme que Ciro use su amor para hundir a Manuel. El martes también refuerza la presión sobre otros personajes.

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Curro trata de que Ángela acepte el reconocimiento de Máximo, pero ella se niega porque prefiere afrontar el escándalo antes que deberle algo a un padre que la repudia. En la cocina, Julio encarga a Simona y Candela un postre muy difícil con muy poco tiempo, solo para fastidiarlas. Samuel asegura a Carlo que el beso con María fue un impulso y que ella se apartó, pero no logra que le crea.

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Antes de acabar el día, Manuel decide mandar a Ciro unos días fuera para dar un respiro a Julieta. Ángela exige a Máximo que se marche de La Promesa, y Lorenzo anima a Ciro a visitar en persona a las empresas reacias a comprar el manual para que puedan robar a Manuel sin dejar rastro. Será el miércoles cuando Máximo acepta irse de La Promesa y dejar a Ángela en paz, sin rencores. Ciro comunica a Julieta que se va de viaje unos días y quiere que ella le acompañe, aunque Martina finge después que la muchacha se encuentra mal para evitarlo.

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Pía pregunta a Tomasa qué le está haciendo a Petra, pero no obtiene respuesta. Martina y Adriano asumen además que no pueden mandar sobre sus sentimientos y concluyen que no deben buscar excusas ante Jacobo. La tensión laboral tampoco cede. La guerra de Julio contra las cocineras continúa, Samuel advierte a María de que Carlo ya sabe lo del beso y le insiste en que hable con él, y Leocadia y Lorenzo preguntan a Jacobo por su distanciamiento con Martina y Adriano, aunque él guarda silencio.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Cómo acaba la semana de ‘La Promesa’

El miércoles, La Promesa termina con dos giros. Máximo confirma ante los señores que se irá, Leocadia le reprocha con dureza que huya y no haya hecho ningún esfuerzo por su hija, y Cristóbal interrumpe la discusión con una carta de la Casa Real dirigida a Curro, que la leerá en el capítulo del jueves. Así, descubre la ratificación oficial del condado de Linaja. Además, el documento contiene otra noticia que cambiará su vida para siempre.

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A la vez, Julio sigue presionando a las cocineras, que sienten alivio cuando se enteran de que se van. Manuel prepara una escapada con Julieta mientras Ciro está de viaje y planea fingir que ambos marchan a lugares distintos para poder verse a escondidas. En paralelo, María intenta explicar a Carlo lo ocurrido con Samuel, pero él no atiende a razones. Martina y Adriano tratan de calmar a Jacobo, que sigue enfadado y no acepta sus explicaciones.

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La revelación más dura de La Promesa llega con Petra. Ante la insistencia de Pía, rompe a llorar y admite que hizo a Tomasa algo horrible, de lo peor que se le puede hacer a una hermana, y que todavía espera ganarse su perdón. El viernes, Petra concreta una parte de esa culpa y cuenta a Pía que ella misma provocó que mandaran a Tomasa a trabajar con los Buenaventura, aunque sigue ocultando algo más grave. Pía intercede además ante Carlo para que entienda a María Fernández y ambos puedan reconciliarse.

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Manuel y Julieta llegan al lugar de su escapada. Ella se siente mal por la situación, él solo quiere que descanse, y el plan incluye dos habitaciones en el hotel. Ese mismo día, María y Carlo se acercan, pero vuelven a reprocharse que su relación empezara de manera fortuita. Cristóbal y Teresa se enfrentan con Julio por su rigidez con las cocineras, hasta que Tomasa comunica que, finalmente, no se van.

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La guerra doméstica se agrava todavía más cuando Leocadia recrimina a Cristóbal los desajustes de la casa y él los atribuye a la maldad de los nuevos, sin convencerla. El último gran movimiento de la semana lo firma Jacobo, que lanza un órdago y anuncia que quiere reunir a toda la familia para contar cómo Martina y Adriano le han traicionado. La escapada de Manuel y Julieta cierra la semana de La Promesa con un cambio en su relación: conmovida por el cuidado de él, Julieta le besa apasionadamente.

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