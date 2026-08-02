Avance semanal de ‘La Promesa’ del 3 al 7 de agosto: el gran secreto de Leocadia sale a la luz y cambia el rumbo de la historia

La Promesa: Leocadia desvela toda la verdad sobre su pasado. (RTVE)

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La Promesa inicia una nueva semana con capítulos cargados de tensión y revelaciones que prometen marcar un antes y un después en la ficción de La 1. Tras los últimos acontecimientos, el palacio sigue completamente revolucionado mientras crece la inquietud por el paradero de Ángela y salen a la superficie secretos que llevaban años ocultos.

Además de los problemas que amenazan a Manuel por culpa de Ciro y Lorenzo, la situación entre Martina, Adriano y Jacobo dará un nuevo giro, mientras María tendrá que afrontar importantes decisiones personales. Pero si hay una trama que concentrará todas las miradas será la protagonizada por Leocadia, obligada a enfrentarse por fin a un pasado que llevaba demasiado tiempo escondido.

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Lunes 3 de agosto: la desaparición de Ángela mantiene en vilo a todos

La Promesa: Carlo intenta acercarse a María, pero ella lo esquiva. (RTVE)

La semana arranca con la creciente preocupación por la ausencia de Ángela. Mientras continúan las búsquedas, Cristóbal apunta hacia Máximo como posible responsable de su desaparición, aunque Leocadia rechaza esa posibilidad desde el primer momento.

En paralelo, Manuel mantiene un nuevo enfrentamiento con Ciro después de que este vuelva a cuestionar su gestión. El heredero decide plantarle cara y le propone recomprar sus acciones si realmente no está satisfecho con el rumbo de la empresa.

En el servicio tampoco reina la calma. Julio continúa mostrando un inusual interés por todo lo relacionado con la cocina y las verduras, despertando las sospechas de varios empleados. Además, Carlo intenta acercarse de nuevo a María, aunque ella evita cualquier acercamiento sentimental.

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Martes 4 de agosto: Leocadia rompe su silencio

La Promesa: Leocadia explica su historia con Máximo. (RTVE)

Las tensiones aumentan cuando Lorenzo convence a Ciro para intentar manipular a Julieta, aunque ella rechaza implicarse en sus planes. Mientras tanto, Adriano continúa recuperándose y vive uno de sus momentos más felices junto a Martina.

El gran acontecimiento del episodio llega cuando Leocadia decide explicar, por primera vez, cuál fue realmente su relación con Máximo y las circunstancias que la llevaron a casarse con otra persona. Sin embargo, él ofrece una versión completamente distinta ante Alonso, presentándola como una mujer interesada.

Cansada de las mentiras, Leocadia termina perdiendo la paciencia y sorprende a todos revelando un secreto que llevaba años guardando.

Miércoles 5 de agosto: la confesión que lo cambia todo

Tomasa le exige a Petra que, de ahora en adelante, la defienda. (RTVE)

El episodio central de la semana estará marcado por una de las revelaciones más importantes de la temporada. Leocadia explica que sigue con vida gracias a que Rómulo desobedeció una orden directa de Cruz y decidió perdonarle la vida, dejando completamente conmocionados a todos los presentes.

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Alonso comprende inmediatamente las consecuencias que podría tener que esta historia llegue a conocerse públicamente, mientras las distintas piezas del pasado comienzan a encajar.

Al mismo tiempo, Julieta pierde la paciencia con Manuel por su manera de gestionar la empresa y le advierte de que las decisiones que está tomando pueden poner en peligro todo el proyecto. Curro, por su parte, promete permanecer al lado de Ángela en uno de los momentos más complicados de su vida, mientras Martina comunica a Adriano que piensa romper definitivamente con Jacobo cuando este regrese.

Jueves 6 de agosto: el regreso inesperado de Jacobo cambia los planes

La Promesa: Julieta advierte a Manuel de que vigile a Ciro. (RTVE)

Las consecuencias de la confesión de Leocadia siguen presentes mientras Máximo estudia si reconocer públicamente a Ángela como hija suya. Aunque Alonso intenta convencerlo, él sigue sin tomar una decisión definitiva.

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Mientras tanto, María comienza con los preparativos del bautizo de Janita e invita a buena parte del servicio, aunque finalmente también Alonso, Curro y Manuel muestran su deseo de asistir.

En el terreno sentimental, Carlo vuelve a sincerarse con María y le declara abiertamente su amor, confesándole incluso que desea casarse con ella cuanto antes. Sin embargo, el gran giro llega cuando Jacobo reaparece de forma inesperada justo cuando Martina y Adriano planeaban disfrutar de una escapada juntos.

Viernes 7 de agosto: una decisión sobre Ángela marcará el cierre de la semana

La Promesa: Jacobo regresa y no se quiere separar de Martina. (RTVE)

El último capítulo de la semana deja abiertas varias incógnitas importantes. Jacobo reconoce que sigue enamorado de Martina y no imagina un futuro lejos de ella, una confesión que deja profundamente tocado a Adriano.

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Mientras tanto, las cocineras empiezan a sospechar que Julio ha iniciado una auténtica campaña contra ellas después de las constantes críticas a su trabajo, mientras Petra vuelve a despertar la desconfianza del servicio con su actitud.

En paralelo, Julieta insiste a Manuel para que reaccione antes de que Ciro termine destruyendo la empresa familiar, mientras Lorenzo continúa impulsando sus planes junto al empresario.

La semana concluirá con otra decisión llamada a cambiar el futuro de varios personajes: Máximo ya ha decidido qué hará respecto al reconocimiento público de Ángela. Una determinación que podría alterar definitivamente el equilibrio en el palacio de La Promesa y abrir una nueva etapa en la serie.

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