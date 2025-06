Las 10 mejores series para ver con jóvenes después de ‘Adolescencia’

De 'Euphoria' a 'Heartstopper' pasando por 'Merlí' o 'HIT', algunas de las series para entender la adolescencia y los problemas de las nuevas generaciones

La serie Adolescencia, disponible en Netflix, ha generado un enorme impacto desde su estreno, posicionándose como un fenómeno cultural que ha captado la atención de la audiencia y la crítica.

Con una narrativa innovadora, cada episodio estaba filmado en un único plano secuencia, lo que reforzaba la intensidad de su contenido y la conexión emocional con los espectadores. Sin embargo, más allá de su virtuosismo técnico, la serie destacaba por abordar temas sensibles y actuales que afectan directamente a la sociedad contemporánea.

Entre otras cosas, explora la creciente brecha generacional entre padres e hijos, un tema que se entrelaza con el impacto de las nuevas tecnologías en la vida de los jóvenes. La serie pone de manifiesto cómo las redes sociales, lejos de ser espacios seguros, se han convertido en plataformas donde proliferan mensajes de odio, especialmente dirigidos hacia las mujeres.

En este contexto, se introduce el concepto de la ‘manosfera’, una red de sitios en Internet que promueve la misoginia, el antifeminismo y la violencia de género. Este fenómeno, aunque alarmante, refleja una realidad que afecta a millones de usuarios en el entorno digital.

La serie también plantea interrogantes sobre la educación de los menores en un mundo donde el acceso a Internet es prácticamente ilimitado. ¿Qué tipo de contenido consumen los jóvenes en línea?

La narrativa sugiere que, en muchos casos, los adolescentes están expuestos a materiales como el porno extremo o foros de ‘incels’ (hombres que se identifican como involuntariamente célibes), espacios que refuerzan ideologías tóxicas y comportamientos perjudiciales. Estas cuestiones no solo invitan a la reflexión, sino que también subrayan la necesidad de un diálogo abierto entre generaciones para abordar los riesgos asociados al consumo digital.

A continuación, recopilamos diez series que abordan algunos de los temas que aparecen en Adolescencia para detectar los cambios estructurales que se están produciendo en las nuevas generaciones a través de su forma de relacionarse.

‘Sex Education’ (Netflix)

Hablar de sexo con nuestros hijos, uno de esos temas que continúan siendo delicados e incómodos cuando se acercan a la adolescencia y que, en el fondo, resultan tan importantes para una buena educación afectiva.

Es uno de los aspectos que aborda la serie británica Sex Education, creada por Laurie Nunn y que alcanzó las cuatro temporadas en Netflix.

La trama sigue a Otis (Assa Butterfield), un adolescente tímido cuya madre (Gillian Anderson) es ‘sexóloga’, y que, siguiendo los pasos de su progenitora, establecerá una especie de clínica clandestina de terapia sexual junto a su compañera Maeve (Emma Mackey).

Un enfoque que permite explorar una amplia gama de cuestiones que afectan a los adolescentes, desde la sexualidad y la salud mental hasta la presión social y la autoestima, todo desde el humor más irreverente.

La serie se encarga de abordar la orientación sexual, las primeras experiencias íntimas y los desafíos relacionados con el deseo, así como el amor no correspondido, las rupturas y las reconciliaciones.

En ella además encontramos un crisol de personajes diversos que buscan su identidad, visibilizando las luchas sociales a las que se enfrentan aquellos que no encajan con los moldes tradicionales y que deben afrontar los prejuicios, la presión social y la falta de autoestima a través de la eliminación de los tabúes.

‘Por trece razones’ (Netflix)

La serie Por trece razones, basada en la novela homónima de Jay Asher, aborda temas complejos como el acoso escolar, la salud mental y el suicidio, presentándolos de una manera que ha suscitado tanto elogios como controversias.

La importancia de esta serie radica en su capacidad para abrir un diálogo sobre problemas que a menudo son ignorados o minimizados en la sociedad, especialmente entre los adolescentes.

A través de la historia de Hannah Baker, una joven que decide quitarse la vida y deja una serie de cintas explicando las razones detrás de su decisión, la serie invita a reflexionar sobre las consecuencias de las acciones individuales y el impacto que estas pueden tener en los demás.

Uno de los aspectos más destacados de Por trece razones es su representación del acoso escolar en sus múltiples formas, desde el verbal hasta el físico y el cibernético. La serie muestra cómo estas experiencias pueden acumularse y afectar la autoestima y la salud mental de las víctimas. Además, aborda temas como la presión social, el abuso sexual y la falta de apoyo emocional, cuestiones que son relevantes en el entorno escolar y familiar de muchos jóvenes, así como la necesidad de contar con redes de apoyo sólidas.

‘Ni una más’ (Netflix)

Intentemos obviar que el creador de la serie, Eduard Cortés, ha sido acusado por un buen puñado de chicas por hacer precisamente lo que la historia trataba de denunciar, que no es otra cosa que la cultura de la violación en la era del Me Too.

La idea partía del libro del mismo título obra de Miguel Sáez Carral (Ediciones B) y nos introducía en la vida de un grupo de amigas de un instituto para abordar temas como el machismo estructural y el ‘hetereopatriarcado’ a través de un tono activista (aunque en ocasiones resultara un tanto forzado, esquematico y panfletario).

Estaba protagonizada por un elenco de estrellas juveniles como Nicole Wallace, Clara Galle o Gabriel Guevara y, aunque sus resultados están por debajo de su premisa, resulta interesante a la hora de asistir al paulatino empoderamiento de su protagonista después de un episodio de violencia sexual que la marcará para siempre.

‘Invisible’ (Disney Plus+)

Está basada en un auténtico besteller de Eloy Moreno en el que se combinaban los elementos del drama y la fantasía para hablar del acoso escolar.

La serie sigue la historia de un joven que, al descubrir que tiene la capacidad de volverse invisible, comienza a reflexionar sobre su lugar en el mundo y cómo las personas a su alrededor lo perciben. Este recurso narrativo no solo añade un elemento sobrenatural, sino que también sirve como metáfora para representar las luchas internas de muchos adolescentes que sienten que no son vistos o escuchados en su entorno.

El mensaje central de Invisible radica en la necesidad de ser auténtico y en la importancia de encontrar un espacio donde cada individuo pueda sentirse valorado y comprendido.

La producción de Disney Plus+ también pone énfasis en las relaciones familiares y de amistad, mostrando cómo estas conexiones pueden influir en el desarrollo personal de los jóvenes. A través de los personajes secundarios, se exploran dinámicas como el apoyo mutuo, los conflictos generacionales y la búsqueda de aceptación en un grupo social.

Otro aspecto destacado es su enfoque acerca de la salud mental y el bienestar emocional. Invisible aborda temas como la ansiedad, la autoestima y el aislamiento social, cuestiones que afectan a una gran parte de la población juvenil en la actualidad.

‘La edad de la ira’ (Atresmedia Player)

Una serie creada por la dramaturga Lucía Carballal y que merece la pena recuperar (está en Atresmedia Player). Está basada en la novela de Nando López y en ella se reflejan buena parte de los conflictos que afectan a las nuevas generaciones a través de una ficción en la que se combina el drama, la crítica social y la reflexión al narrar una historia que se articula a partir de un grave acto de violencia juvenil.

A partir de este hecho, se profundiza en los distintos problemas que afectan a los adolescentes y a sus entornos. Entre ellos encontramos una visibilización de la identidad de género y la diversidad sexual en entornos marcados por la intolerancia.

También se abordan relaciones familiares conflictivas dentro de hogares disfuncionales y profundiza en el impacto del bullying y de cómo afecta a la estabilidad emocional de los adolescentes a través de ansiedad, depresión o impulsos violentos. Una miniserie de cuatro capítulos protagonizada por Manu Ríos, Amaia Aberasturi, Daniel Ibáñez y Carlos Alcaide.

‘Merlí’ (TV3)

Consiguió convertirse en un fenómeno sociológico y educativo. La trama se ambientaba en un instituto de secundaria en el que conocíamos a Merlí Bergeron, un profesor de filosofía nada convencional que utilizaba una serie de métodos pedagógicos innovadores para inspirar a sus estudiantes, desafiándolos a cuestionar las normas establecidas y a reflexionar sobre su entorno.

Cada episodio se centraba en un filósofo o corriente de pensamiento, lo que permitía a los espectadores explorar conceptos como el existencialismo, el empirismo o el estoicismo, aplicados a situaciones cotidianas. Un enfoque atípico a la hora de situar el pensamiento y la Filosofía como parte fundamental de nuestra vida, reivindicándola además dentro del entorno educativo.

En Merlí encontrábamos representados temas como la homosexualidad, el bullying, las relaciones familiares disfuncionales y las desigualdades sociales ofreciendo una visión inclusiva y realista de la juventud contemporánea.

Además de su contenido temático, la serie ha sido reconocida por su impacto en el ámbito educativo. Profesores y estudiantes han utilizado Merlí como herramienta pedagógica para introducir la filosofía en las aulas de una manera accesible y atractiva.

En el reparto, capitaneado por Francesc Orella, también encontrábamos a Carles Cuevas, David Solans, Elisabet Casanovas o Albert Baró.

‘Skam España’ (Movistar Plus+)

La serie británica Skins, se convirtió en un autentico ‘revulsivo’ a la hora de dar voz a las nuevas generaciones a través de todas las problemáticas habidas y por haber: racismo, drogadicción, homosexualidad, trastornos alimenticios y desórdenes mentales.

A partir de ahí surgieron otros fenómenos como SKAM, serie Noruega que se adaptó a nuestro país intentando replicar su formato innovador pero adaptándolo a las particulares culturales y sociales de nuestro país.

Skam en noruego significaba ‘vergüenza’ y cada capítulo tenía un componente ‘transmedia’, ya que la trama se complementaba con contenido publicado en redes sociales como publicaciones de texto o en Instagram. Un enfoque que permitía a los espectadores asistir casi a tiempo real a la vida de estos personajes ficticios.

La serie abordó una amplia gama de temas relevantes para los adolescentes, como la identidad sexual, la salud mental, el acoso escolar, las relaciones familiares y la presión social. Cada temporada se centró en un personaje diferente, permitiendo explorar estas problemáticas desde diversas perspectivas.

Constituyó también una magnifica cantera para nuevos rostros del panorama audiovisual, como Alba Planas, Nicole Wallace, Irene Ferreiro o Rizha.

‘HIT’ (RTVE)

Creada por Joaquín Oristrell, se centró en las dinámicas dentro de un instituto donde los estudiantes se enfrentaban a desafíos relacionados con la identidad, la presión social, el acoso o las dificultades familiares, explorando también las posibles soluciones desde una perspectiva educativa y psicológica.

El título de la serie hace referencia al personaje principal, Hugo Ibarra Toledo (HIT), un profesor poco convencional que llega al instituto con métodos pedagógicos innovadores y, en ocasiones, controvertidos.

Este personaje, interpretado por Daniel Grao, se convierte en el eje central de la narrativa, utilizando estrategias poco ortodoxas para conectar con los estudiantes y ayudarlos a enfrentar sus problemas. Según se refleja en la trama, HIT no solo busca resolver conflictos individuales, sino también transformar el entorno educativo en un espacio más inclusivo y comprensivo.

La serie abordó temas como el bullying, el consumo de drogas, la violencia de género y las crisis de identidad, mostrando cómo estos problemas afectan tanto a los estudiantes como a sus familias y profesores. Además, la producción no se limitó a exponer estas problemáticas, sino que también planteó debates sobre el papel de la educación y la responsabilidad de los adultos en la formación de los jóvenes, proponiéndooslo ademas una crítica al sistema educativo.

‘Euphoria’ (HBO Max)

Sin duda, una de las series más influyentes dentro del panorama de la ficción internacional y plataforma para el ascenso imparable de una nueva generación de intérpretes como Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney o Jacob Elordi.

Se encargó de redefinir el género del drama adolescente al abordar temas como la adicción, la salud mental, la identidad de género y la sexualidad. Desde su estreno, logró captar la atención de una audiencia global, especialmente entre jóvenes que se identificaban con las historias y los personajes, aunque en algunos casos fueran demasiado extremas. Sin embargo, su envoltorio visual y sonoro resultaba de lo más impactante y repleto de hallazgos de carácter narrativo y formal.

La serie destacó por su enfoque inclusivo, evidenciado en personajes como Jules Vaughn, una joven transgénero interpretada por Hunter Schafer, cuyas historias desafiaron estereotipos y promovieron la visibilidad y representación auténtica, elogiadas por críticos y activistas.

‘Heartstopper’ (Netflix)

Basada en la novela de Alice Oseman, esta serie sobre la adolescencia gay continuó el camino abierto gracias a libros y producciones como Con amor, Simon, a la hora no solo de visibilizar las relaciones homosexuales, sino también de representarlas de una manera sana más allá de los estigmas del pasado.

Una serie de romance ‘young adult’ que aborda cuestiones como la diversidad y la aceptación centrándose en las vivencias de jóvenes que se enfrentan a desafíos relacionados con su identidad de género dentro de la comunidad LGTBI.