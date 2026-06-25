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Ion Aramendi compartirá plató con su mujer María Amores en ‘El verano se mueve’: con el regreso de Laura Madrueño y la sección de la hija de Bertín Osborne

El programa se emitirá desde un pueblo distinto de España cada viernes y Kike Quintana lo recorrerá con una furgoneta

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Ion Aramendi presentará 'El verano se mueve' en Telecinco con la participación de su mujer (Mediaset España)
Ion Aramendi presentará 'El verano se mueve' en Telecinco (Mediaset España)

Telecinco estrenará el próximo lunes 29 de junio a las 17:00 horas El verano se mueve, un nuevo magacín vespertino con Ion Aramendi al frente que quiere ocupar la franja de tarde con una mezcla de actualidad, crónica social, salud, moda, viajes, tendencias e historias humanas, y que incluirá como novedad que el presentador comparta plató por primera vez con su mujer, la periodista María Amores.

El programa se emitirá de lunes a viernes, de lunes a jueves desde los estudios centrales de Mediaset España y cada viernes en directo desde una localidad distinta de la geografía española, adonde se desplazarán Aramendi y parte del equipo para convertir a los vecinos en protagonistas de la edición. La cadena ha presentado el formato, producido por Unicorn Content, como una propuesta dinámica y muy pegada a la actualidad.

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La nueva apuesta veraniega recogerá además a los tertulianos de El tiempo justo, espacio que cierra temporada y cuyo regreso está previsto para septiembre. En el bloque de crónica social, el espacio contará con una mesa especialmente amplia formada por María Eugenia Yagüe, Alejandra Prat, Irene Rosales, Diego Reinares, Luis Pliego, Gloria Camila, Marta López, José Antonio Canales, Antonio Montero, Alexia Rivas, Jorge Borrajo, Sandra Aladro, Pelayo Díaz, Belén Rodríguez, Leticia Requejo, Carmen Borrego y Jessica Bueno.

Ion Aramendi presentará 'El verano se mueve' en Telecinco (Mediaset España)
Ion Aramendi presentará 'El verano se mueve' en Telecinco (Mediaset España)

Los colaboradores de ‘El verano se mueve’

A ese grupo se sumarán tres incorporaciones destacadas: Carmen Alcayde, Sheila Casas y Laura Madrueño. La que fuera presentadora de Supervivientes regresa así a la parrilla de Telecinco dentro de un formato que combina información y entretenimiento con otros rostros muy reconocibles para el público de la cadena.

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La salud tendrá un espacio propio con el farmacéutico Álvaro Fernández y el nutricionista Pablo Ojeda. Amparo de la Gama y María Antonia Laparte aportarán su visión en los asuntos vinculados con la actualidad social y la información del corazón. El programa reservará también un bloque específico al lujo, la moda y las tendencias. Erika Vonn Beliner analizará el universo del lujo, mientras Marisa Jara, Bea Jarrín y Paloma González abordarán las novedades en moda y estilo.

Ion Aramendi presentará 'El verano se mueve' en Telecinco (Mediaset España)
Ion Aramendi presentará 'El verano se mueve' en Telecinco (Mediaset España)

En ese mismo terreno, Alejandra Osborne, la hija mayor de Bertín Osborne, se ocupará de contenidos sobre decoración y tendencias. Por otro lado, la creadora de contenido Inmaculada Pérez, conocida como Chincha Rabiña, ofrecerá consejos sobre imagen personal, belleza y estilismo.

María Amores, la mujer de Ion Aramendi, y Kike Quintana

Lo más novedoso será sin duda la participación de María Amores en una sección semanal junto a Ion Aramendi. Ambos debatirán en plató sobre asuntos cotidianos y de actualidad, en la primera ocasión en que el matrimonio, que se casó en 2011 y tiene tres hijos, compartirá ese espacio televisivo.

Ion Aramendi presentará 'El verano se mueve' en Telecinco (Mediaset España)
Ion Aramendi presentará 'El verano se mueve' en Telecinco (Mediaset España)

El nuevo magacín incorporará además a Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa Quintana que cada vez coge más protagonismo en los formatos de Unicorn, como enviado especial. Recorrerá España en una furgoneta para ayudar a elegir cada semana el municipio que acogerá la edición del viernes e implicará a sus ciudadanos en los contenidos del programa.

Carlo Costanzia Di Costigliole, en el avance de '¡De viernes!' del 19 de diciembre. (Mediaset España)

Ese despliegue se completará con un equipo de reporteros bautizados como los Buscadores de historias. Su cometido será dar visibilidad a relatos humanos y a realidades poco conocidas. La edición de los viernes contará con la actualidad informativa narrada desde el lugar en el que se produzca la noticia, con los últimos acontecimientos de la crónica social del verano, con el análisis de los colaboradores especializados y con consejos de nutrición, salud, moda y deporte.

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