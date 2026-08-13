Todo lo que se sabe sobre la muerte de Javier Sánchez y Ester Latorre en Tauste: detenidos aún su hija Carlota y la pareja de ella, sin declarar pero con indicios en su contra

avier Sánchez, y su mujer, Esther Latorre, han sido hallados muertos, con signos de violencia, en el interior de su domicilio de Tauste (EFE)

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Javier Sánchez y Ester Latorre, de 67 y 66 años respectivamente, murieron durante la madrugada de este sábado. Sus cuerpos fueron encontrados la noche después, a las 21:00 del 8 de agosto, en habitaciones distintas de su domicilio, pero ambos con heridas de arma blanca y signos evidentes de violencia.

El martes Tauste se despedía de ambos. En la Casa de la Cultura del municipio zaragozano se reunieron, según Telecinco, más de mil personas que recuerdan a la pareja como “luchadores incansables”. Javier era, entre otras cosas, exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), organización a la que también estaba vinculada Ester, miembro implicada en el Área de la Mujer, además de ser parte de la Red de Medio Ambiente y la Red de Feminismo de la intercomarcal de Izquierda Unida de Zaragoza. Tenían dos hijas: Olga, que se encontraba en Escocia; y Carlota.

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La madrugada del sábado

La noche de su muerte, un viernes, la pareja salió a cenar en un bar del pueblo. Pasada la medianoche, ya en sábado, se marcharon del local y, alrededor de una hora después, Javier publicó un video en Facebook en el que se veía a Gustavo Petro, presidente de Colombia hasta este 7 de agosto, saliendo de la casa de Nariño antes de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella. En algún momento de la madrugada llegaron a su domicilio. Según publica Periodista Digital, un vecino habría escuchado gritos en torno a las 3:27.

Está por esclarecer lo que sucedió entre ese momento y el hallazgo de sus cuerpos. No parecía un episodio de violencia doméstica ni un doble suicidio. No había signos de robo y las ventanas y la puerta no habían sido forzadas: la hipótesis más probable -aunque no la única posible- es que la persona que accedió al domicilio fuese conocida por la pareja.

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El foco quedó pronto sobre Carlota, de 40 años, la única hija del matrimonio presente en Zaragoza en el momento de los hechos. Menos de 36 horas después de encontrarse los cuerpos, se procedió a su detención, quedando bajo custodia tanto Carlota como su pareja Luis Carlos Rivera, un hombre colombiano de 31 años, como presuntos asesinos de Javier y Ester, si bien hasta el momento no ha trascendido la existencia de pruebas que acrediten su responsabilidad.

Javier Sánchez y su mujer han sido hallados muertos, con signos de violencia, en el interior de su domicilio de Tauste, Zaragoza (EFE/Toni Galan)

Carlota y Luis Carlos, detenidos como presuntos asesinos de Javier y Ester

Carlota, según El Español, tenía “serios problemas de salud mental” y de abuso de sustancias, además de, según el mismo medio, haber padecido trastornos alimenticios y sufrir de esquizofrenia. Según El Mundo, personas del entorno de Carlota dicen estar “en shock” por su detención. “Es un amor de chica, generosa, de ayudar a todo el mundo”, habría dicho. Según la misma fuente, la mujer habría empezado a estudiar Medicina antes de tener que abandonar el grado “porque empezó a desarrollar una enfermedad mental, pero tomaba un tratamiento y estaba bien”.

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La misma fuente especula que podría haber dejado la medicación y “perdido el norte” y añade que sus padres “estaban muy pendientes de ella”, además de irse de viaje familiar junto a ella y su otra hermana todos los años. Otros vecinos citados por El Español, sin embargo, aseguran que Carlota “no hacía caso a nadie” y que “se transformó” tras un viaje a la India antes de dejar sus estudios.

Javier Sánchez y su mujer han sido hallados muertos, con signos de violencia, en el interior de su domicilio de Tauste, Zaragoza (EFE/Toni Galan)

Luis Carlos, por su parte, es un ciudadano de Colombia, originario de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Llevaba en relación con Carlota desde hacía unos meses. Según publica El Español, formó parte de las fuerzas armadas colombianas, llegando a tener un grado “muy importante” en la Marina antes de abandonar por completo ese camino por causas que se desconocen. En 2023 se marchó del país dejando atrás a una hija, y llegó entonces a Zaragoza.

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Publica el mismo medio que Luis Carlos fue entrevistado por el Heraldo de Aragón -que ha publicado un recordatorio de aquella entrevista antes de eliminarla- en abril, mientras se encontraba haciendo cola en el Ayuntamiento de Zaragoza para obtener los documentos necesarios para acogerse a la regularización de migrantes. Posiblemente no pudo beneficiarse de este proceso, ya que, según informa Cuatro en En Boca de Todos citando fuentes cercanas a la familia, tenía antecedentes.

Luis y Carlota vivían juntos en un piso en Zaragoza, a 40 minutos de la escena del crimen. Se desconoce todavía cómo se desplazaron hasta el domicilio de Javier y Ester, ya que ninguno contaba con un vehículo. O bien una tercera persona estuvo involucrada o llegaron en transporte público.

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Javier Sánchez y su mujer han sido hallados muertos, con signos de violencia, en el interior de su domicilio de Tauste, Zaragoza (EFE/Toni Galan)

Los detenidos deciden no declarar

Fue el hermano de Ester quien, junto a un vecino, encontró los cuerpos y avisó a las autoridades. De acuerdo con lo que publica el Diario de León, el cuñado de Javier habría acudido al hogar del matrimonio por no poder comunicarse con ellos de otra manera, ya que habían concertado un encuentro en una piscina al que el matrimonio nunca llegó. Javier estaba en la cama, según Cuatro, por lo que se presupone que fue atacado mientras dormía. El cuerpo de Ester, en la escalera, lo que podría significar que intentó escapar. Esto último no ha sido confirmado todavía por la Guardia Civil.

Tanto Carlota como Luis Carlos se han acogido, hasta ahora, a su derecho a no declarar, se desconoce el rol de cada uno en el crimen y la investigación sigue bajo secreto de sumario. Según lo previsto, este miércoles ambos serán puestos a disposición judicial y quedarán bajo la autoridad del Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros. Además, existe la posibilidad de que sean trasladados al domicilio ubicado en las afueras de Tauste para realizar una reconstrucción de los hechos.

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