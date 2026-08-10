Detienen a la hija del matrimonio hallado muerto en Tauste (Zaragoza) y a su pareja como posibles autores de un doble homicidio

Javier Sánchez, y su mujer, Esther Latorre, han sido hallados muertos, con signos de violencia, en el interior de su domicilio de Tauste (EFE)

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La Guardia Civil ha detenido este lunes a una de las hijas del matrimonio formado por el exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), Javier Sánchez, y Esther Latorre encontrados muertos con signos de violencia el pasado viernes en Tauste (Zaragoza). También han arrestado su pareja. Fuentes del instituto armado indican que son los presuntos autores de un doble homicidio.

Los cuerpos sin vida de la pareja fueron localizados durante la noche del sábado en el interior de su domicilio en Tauste, horas después de que varios familiares no lograran contactar con ellos. Ambos presentaban signos de violencia. Desde entonces, los agentes del cuerpo mantienen abierta una investigación para reconstruir lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se produjeron los hechos, según detalla en un comunicado. Por ahora, no han informado sobre el posible móvil del doble homicidio ni sobre cómo se produjeron las muertes de Javier y Esther.

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La investigación continúa abierta y los agentes centran ahora sus actuaciones en la inspección ocular del domicilio donde fueron encontrados los cuerpos y en la recopilación de indicios que permitan esclarecer los hechos, según detallan. Los dos arrestados serán puestos a disposición judicial ante el Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros.

Javier Sánchez y su mujer han sido hallados muertos, con signos de violencia, en el interior de su domicilio de Tauste, Zaragoza (EFE/Toni Galan)

La trayectoria de la pareja en IU y el movimiento sindical

Ambos tenían una gran vinculación con el sindicato agrario y con Izquierda Unida. Según indica El periódico de Aragón, Esther llegó a presentarse a la alcaldía del municipio con el partido.

Javier ingresó en UAGA en 1993 y, tres años más tarde, se integró en la dirección estatal de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), responsabilidad que abandonó al ser elegido secretario general de la organización aragonesa. Durante más de una década, desempeñó un papel relevante en el sindicalismo agrario de Aragón. Entre diciembre de 1999 y diciembre de 2010, ocupó el cargo de secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA).

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En su trayectoria sindical, Sánchez también participó como miembro del Comité de Coordinación de La Vía Campesina y como vicepresidente del Comité Directivo Internacional del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 2019-2028.

Tras dejar la secretaría general de UAGA, Sánchez mantuvo su compromiso con el sindicalismo agrario. Continuó como responsable comarcal de la organización en la comarca de las Cinco Villas y, en 2015, integró la lista de Izquierda Unida (IU) para las elecciones municipales.