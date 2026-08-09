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Encuentran el cuerpo sin vida y con signos de violencia del exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón y de su mujer en su vivienda de Tauste (Zaragoza)

Los familiares de Javier Sánchez Ansó y Esther Latorre entraron anoche en el domicilio y alertaron a las autoridades

Javier Sánchez y su mujer han sido hallados muertos, con signos de violencia, en el interior de su domicilio de Tauste, Zaragoza (EFE/Toni Galan)
Javier Sánchez y su mujer han sido hallados muertos, con signos de violencia, en el interior de su domicilio de Tauste, Zaragoza (EFE/Toni Galan)
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Los familiares cercanos de Javier Sánchez Ansó y Esther Latorre hallaron anoche sin vida al matrimonio dentro de su domicilio de la calle Ronda Val de Volvi en Tauste, Zaragoza. Inmediatamente, la hermana de Esther y su cuñado llamaron a las autoridades tras descubrir que los cuerpos del exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA Aragón) y su mujer presentaban claros signos de violencia.

En estos momentos, los agentes de la Guardia Civil de Zaragoza permanecen desplegados en la vivienda para recabar pruebas y esclarecer las circunstancias del suceso, como ha podido saber EFE. Por el momento, se sabe que el matrimonio de entre 60 y 70 años fue hallado con heridas de arma blanca.

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Pero los vecinos de alrededor no creen que se trate de un posible robo, según los testimonios que ha recogido El Periódico de Aragón. “Yo no los conocía bien, pero eran gente muy tranquila, muy abierta, muy normal. Es muy raro todo lo que ha pasado”, asegura una mujer.

Javier Sánchez, y su mujer, Esther Latorre, han sido hallados muertos, con signos de violencia, en el interior de su domicilio de Tauste (EFE)
Javier Sánchez, y su mujer, Esther Latorre, han sido hallados muertos, con signos de violencia, en el interior de su domicilio de Tauste (EFE)

Además, ha trascendido que Esther se encontraba en el vestíbulo del domicilio, mientras que Javier estaba en la habitación. No obstante, la Guardia Civil no ha hecho pública ninguna información relevante, ni si maneja alguna hipótesis. De hecho, la entidad que ha confirmado la identidad de las víctimas ha sido la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, quien, al conocer lo ocurrido en la vivienda, ha querido expresar sus condolencias.

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La trayectoria de Javier

Javier Sánchez, nacido en Tauste en 1959, ingresó en UAGA en 1993 y, tres años más tarde, se integró en la dirección estatal de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), responsabilidad que abandonó al ser elegido secretario general de la organización aragonesa. Durante más de una década, desempeñó un papel relevante en el sindicalismo agrario de Aragón. Entre diciembre de 1999 y diciembre de 2010, ocupó el cargo de secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA).

En su trayectoria sindical, Sánchez también participó como miembro del Comité de Coordinación de La Vía Campesina y como vicepresidente del Comité Directivo Internacional del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 2019-2028.

Javier Sánchez y su mujer han sido hallados muertos, con signos de violencia, en el interior de su domicilio de Tauste, Zaragoza (EFE/Toni Galan)
Javier Sánchez y su mujer han sido hallados muertos, con signos de violencia, en el interior de su domicilio de Tauste, Zaragoza (EFE/Toni Galan)

De profesión agricultor, centró su actividad en el cultivo de cereales y destacó por su defensa de la agricultura familiar, la protección de pequeños y medianos productores, la soberanía alimentaria, la agroecología y la búsqueda de precios agrarios que asegurasen la viabilidad de las explotaciones. Tras dejar la secretaría general de UAGA, Sánchez mantuvo su compromiso con el sindicalismo agrario. Continuó como responsable comarcal de la organización en la comarca de las Cinco Villas y, en 2015, integró la lista de Izquierda Unida (IU) para las elecciones municipales.

Su legado en el partido ha provocado conmoción entre los miembros de IU. Así, su secretaria general, Marta Abengochea: “Queremos mandar un abrazo fraterno a familiares, allegados y a todas las personas que tuvieron el lujo, el orgullo y el privilegio de compartir con ellos un trozo de este camino vital y de un camino de profundo compromiso con la humanidad, con la lucha campesina, con la lucha por los derechos de la clase trabajadora y el enorme trabajo que hicieron en UAGA”, afirmó Abengochea.

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