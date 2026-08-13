Muere una mujer en un embalse de Asturias al darse un baño tras ver el eclipse

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Oviedo, 13 ago (EFE).- El cuerpo sin vida de una mujer de 52 años, vecina de Trubia (Oviedo), que permanecía desaparecida desde la noche de este miércoles en el embalse asturiano de Valdemurio, en el que decidió darse un baño tras contemplar el eclipse solar, ha sido localizado y recuperado por buzos de la Guardia Civil.

La mujer y su pareja habían pasado la tarde por la zona del embalse, situado en el concejo de Quirós, y tras disfrutar del eclipse decidieron dar un paseo, y ella, darse un baño en el pantano.

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Según el relato de la pareja de la víctima, cuando se encontraban en el embarcadero del pantano la mujer se metió en el agua, se sumergió por completo y al no verla salir, él se tiró al agua también pero no pudo encontrarla.

Según ha informado la Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), el operativo de búsqueda se activó a las 22:15 horas del miércoles y el cuerpo fue recuperado por el Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) poco antes de las dos de la madrugada de este jueves.

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En un escenario de aguas sin corrientes y con poca visibilidad del fondo, los buzos localizaron el cadáver a una profundidad de entre siete y diez metros, no muy lejos de la zona donde se la vio por última vez. EFE