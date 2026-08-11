La NASA y la BBC eligen dos pequeños pueblos de Burgos como enclaves privilegiados para ver el eclipse

Varias personas se preparan para observar un eclipse. (Europa Press)

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Algunas de las zonas más despobladas y olvidadas de España, muchas ubicadas en Castilla y León y Aragón, vivirán este 12 de agosto con el eclipse total de sol su minuto y medio de fama al reunir las mejores condiciones para observar este fenómeno que cruzará buena parte de la península y que inaugurará una sucesión de eventos astronómicos inéditos en el país. Es el caso de Villalibado y Avellanosa de Muñó, dos pequeños pueblos de Burgos que han sido elegidos por la NASA y la BBC, respectivamente, como unos de los mejores lugares para disfrutar el eclipse, el primero de estas características que será visible en el país desde 1912.

La Agencia Espacial Estadounidense ha incluido a Villalibado, deshabitado desde 1998 y situado a unos 50 kilómetros de Burgos, entre los lugares más recomendables por la calidad de las condiciones de observación. Aquí se instalarán equipos telescópicos de alta precisión, lo que permitirá retransmitir el eclipse a una audiencia estimada en directo de más de diez millones de personas en todo el mundo.

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Imagen de Villalibado, Burgos, elegido por la NASA como base principal de operaciones para retransmitir en directo el eclipse. (Las de Villadiego)

La BBC, por su parte, ha elegido Avellanosa de Muñó, un pueblo situado a unos 60 kilómetros de Burgos y donde viven menos de 100 habitantes como enclave privilegiado para observar el eclipse, según ha destacado en un reciente artículo. Como en tantos otros municipios de la España vaciada, este también carece de servicios básicos: no dispone de centro de salud, colegios, bancos, supermercados ni bares y sus vecinos dependen de la venta ambulante o deben desplazarse a localidades cercanas para abastecerse. Pero, a pesar de estas limitaciones, su ubicación lo ha convertido en el lugar perfecto para disfrutar del espectáculo astronómico.

“Lo que convierte a este pequeño pueblo en un lugar tan atractivo para contemplar el eclipse es el paisaje: campos de trigo dorado y colinas bajas que se abren hacia un amplio horizonte hacia el oeste, con pocos edificios, escasa contaminación lumínica y casi ninguna de las aglomeraciones que se esperan en los lugares de observación más conocidos”, destaca la cadena británica en la publicación. El eclipse, que en este municipio comenzará a las 19:34, “generará un efecto único de doble crepúsculo, una experiencia que será como vivir dos atardeceres en pocos minutos”, añade la física María Teresa López Sánchez en el artículo.

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No obstante, los vecinos de Avellanosa de Muñó temen que la recomendación de la BBC provoque un efecto llamada que lleve a cientos de espectadores a reunirse en el pueblo, ya que el municipio no cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad. “Estamos agobiadísimos porque es un pueblo que no tiene medios ni está preparado para absorber tanta gente”, ha reconocido en declaraciones a EFE su alcalde, Enrique Ortega, que ha explicado que el eclipse lo iban a vivir en familia, con vecinos y veraneantes, y ahora no saben si se les va a llenar el pueblo de gente.

Por qué es peligroso no utilizar gafas homologadas

Sea cual sea el lugar elegido para observar el eclipse, que en España comenzará en Galicia y finalizará en Baleares, proteger la vista es fundamental. Las autoridades sanitarias advierten que ni los remedios caseros ni las gafas de sol convencionales ofrecen protección adecuada. “Es totalmente necesario usar gafas homologadas ISO 2312-2, incluso en eclipses parciales”, recordaba en entrevista con Infobae el doctor Francisco Cabrera, médico oftalmólogo miembro de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO).

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El eclipse total de sol será un momento único en la vida de quienes lo observen.

El uso de protección inadecuada puede causar daños graves e irreversibles en la retina. La exposición directa a la radiación solar, especialmente la ultravioleta, produce quemaduras que pueden pasar desapercibidas al principio porque no generan dolor, lo que incrementa el riesgo. La Sociedad Española de Oftalmología advierte que la denominada retinopatía solar puede provocar pérdida de agudeza visual, aparición de manchas oscuras en el centro del campo de visión, distorsión de las imágenes y mayor sensibilidad a la luz, lo que afecta actividades cotidianas como leer, conducir o reconocer rostros. Además, la radiación infrarroja contribuye a agravar estos efectos al generar calor en la retina.

El riesgo aumenta por la falsa sensación de seguridad que genera la disminución de luminosidad durante el eclipse. Aunque el entorno se oscurezca, la radiación solar sigue siendo igual de peligrosa. La dilatación de las pupilas en condiciones de poca luz facilita la entrada de radiación, dejando la retina aún más expuesta.

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Después de que este 12 de agosto el día se convierta en noche durante 104 segundos, también se podrá observar la lluvia de Perseidas, propiciando una coincidencia poco habitual de fenómenos astronómicos.