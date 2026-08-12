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La realeza elige las Baleares para ver el eclipse: del megayate de la familia real de Catar en Menorca al punto estratégico del rey Felipe en Mallorca

El Katara, uno de los yates de lujo de la Casa Real catarí, se encuentra en la costa de Ciutadella ante el inminente eclipse

El rey Felipe y la familia real de Catar verán el eclipse desde Baleares (Europa Press / Grosby)
El rey Felipe y la familia real de Catar verán el eclipse desde Baleares (Europa Press / Grosby)
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El rey Felipe VI no es el único miembro de la realeza que ha elegido las islas Baleares para ver desde allí el eclipse. El monarca ha elegido Son Marroig, en Deià, para seguir el oscurecimiento del sol desde uno de los puntos con mejor horizonte de Mallorca, mientras el megayate catarí Katara ha fondeado frente a la costa sur de Ciutadella, en Menorca, y la casa real de Dubái ha previsto la observación desde Port de Sóller.

El lugar seleccionado por Felipe VI en Mallorca es la finca de Son Marroig, ligada al archiduque Luis Salvador de Austria desde 1877 y situada en la Serra de Tramuntana, con vistas directas a sa Foradada y al Mediterráneo. Diario de Mallorca ha confirmado que ese será el enclave desde el que Felipe VI seguirá el fenómeno.

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La elección sitúa al jefe del Estado en uno de los enclaves más favorables de la isla para ver el eclipse, en una jornada en la que también ha llamado la atención la llegada del Katara a Menorca. La embarcación, vinculada a la familia real de Catar, ha recalado este miércoles entre Cala Blanca y Santandria, en la costa sur de Ciutadella.

El eclipse total de sol será un momento único en la vida de quienes lo observen.

El rey Felipe verá el eclipse en Mallorca

El punto escogido por el rey Felipe, Son Marroig, es una de las possessions más conocidas de la Serra de Tramuntana. Desde allí se domina uno de los paisajes más reconocibles de Mallorca, con sa Foradada en primer plano. La finca conserva la casa museo dedicada al archiduque, sus jardines y el templete de mármol de Carrara que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la costa de Deià.

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No es la primera vez que el monarca visita la propiedad: en 2019 ya la recorrió junto a la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante sus vacaciones oficiales en la isla. Eso sí, no ha trascendido si Felipe VI acudirá solo a la observación o si le acompañarán la reina Letizia, sus hijas o la reina Sofía, con quien llevan unas semanas en el palacio de Marivent.

La familia real en Son Marroig en 2019 (Grosby)
La familia real en Son Marroig en 2019 (Grosby)

Fue adquirido por el archiduque tras la compra de Miramar y mantuvo en su reforma la torre defensiva del siglo XVI. A la muerte de Luis Salvador de Austria en 1915, la propiedad pasó a su secretario Antoni Vives y desde 1927 funciona como museo. El museo de Son Marroig está catalogado como Bien de Interés Cultural, fue creado en 1927 en homenaje al archiduque y preserva la vida y la obra de una figura central en la historia cultural del Mediterráneo entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Desde 1978 es también sede del Festival Internacional de Música de Deià.

La familia real de Catar verá el eclipse en Menorca

Según el medio local Menorca, algunos vecinos que han acudido al del litoral de Ciutadella para seguir el eclipse han expresado su preocupación por la posibilidad de que la embarcación catarí reste visibilidad hacia el horizonte, ya que cabe recordar que el fenómeno se produce con el sol muy bajo, prácticamente sobre el mar.

El superyate Katara mide 124,4 metros de eslora, fue entregado en 2010 y está asociado a la familia Al Thani. Según páginas de seguimiento del tráfico marítimo, habría llegado a Menorca procedente de Formentera. La llegada del yate se ha producido pocos días después de que el avión de la familia real catarí aterrizara en Mallorca desde Doha. Según informó Última Hora, se desconoce si el emir Tamim bin Hamad Al Thani y su familia viajaban en ese vuelo, aunque la familia suele pasar parte del verano en Balears.

Katara, uno de los megayates de la familia real de Catar (Grosby)
Katara, uno de los megayates de la familia real de Catar (Grosby)

La embarcación fue construida por el astillero alemán Lürssen, tiene diseño exterior de Espen Øino International e interior firmado por Alberto Pinto. Está construida con casco de acero, superestructura de aluminio y dos motores MTU que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 20 nudos. Hay que diferenciar este barco del también ostentoso Al Lusail, también vinculado a la misma familia. Katara alcanza los 124 metros y responde al diseño de Espen Øino, mientras que Al Lusail mide 123 metros y presenta una línea exterior más futurista firmada por H2 Yacht Design.

Fernando Grande-Marlaska ha señalado que el riesgo de incendios forestales para esta jornada es extremo "en una gran parte de la Península y también en Baleares".

A la presencia catarí se suma la de la casa real de Dubái, cuyos miembros verán el eclipse desde el hotel Jumeirah de Port de Sóller, de su propiedad. La observación se celebrará en un acto privado conducido por la Fundación del Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca.

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