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Encuentran el cuerpo de dos soldados nazis de la Segunda Guerra Mundial en el Danubio junto a una motocicleta y sus chapas de identificación: podrían haber fallecido en la batalla de Budapest

El vehículo que hallaron junto a la orilla de Buda estaba especialmente diseñado para el combate en 1944

La motocicleta de la Wehrmacht encontrada en el Danubio es una DKW NZ 350-1, fabricada en Chemnitz en 1944 y con un peso de 200 kg. Ahora se está restaurando y, en el futuro, se expondrá en Hungría, en el Museo de Historia Militar de Budapest.
La motocicleta de la Wehrmacht encontrada en el Danubio se está restaurando y, en el futuro, se expondrá en Hungría (Comisión Alemana de Tumbas de Guerra)
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Ocho décadas después de una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, librada entre finales de 1944 y febrero de 1945, las corrientes del río Danubio en Budapest han desenterrado una de las historias que transcurrió en aquellos años. Entre el lodo portuario y las de la orilla de Buda, ha aparecido una motocicleta militar alemana perfectamente conservada y, en sus inmediaciones, los restos de dos soldados alemanes que permanecieron desaparecidos y olvidados por más de ocho décadas.

Según informó la Comisión Alemana de Tumbas de Guerra, el hallazgo inicial se produjo el pasado 2 de agosto junto al puerto de la plaza Batthyány, en el lado de Buda. El vehículo recuperado por expertos del Instituto y Museo Húngaro de Historia Militar es una motocicleta DKW NZ 350-1, un robusto modelo fabricado en Sajonia a partir de 1944 diseñado específicamente para el frente de combate.

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Encuentran a dos soldados nazis de la Segunda Guerra Mundial en el Danubio (Comisión Alemana de Tumbas de Guerra)
Encuentran a dos soldados nazis de la Segunda Guerra Mundial en el Danubio (Comisión Alemana de Tumbas de Guerra)

El lodo portuario, mezclado con gasóleo de embarcaciones, creó un entorno que evitó la corrosión y conservó de manera excepcional los objetos personales de los soldados nazis. Gracias a esto, el exhumador de la Comisión, Gábor Kohlrusz, ha recuperado los restos óseos de los dos alemanes junto con sus pertenencias el 3 y 4 de agosto. Entre los objetos hallados destacan una alianza de oro, un bidón de gasolina y un distintivo de brazo Kuban (Kuban-Schild), condecoración instituida en 1943 para quienes combatieron en la cabeza de puente de Kuban (Unión Soviética), sugiriendo que al menos uno de los caídos sirvió en el frente oriental antes de morir.

Los soldados serán sometidos a pruebas de ADN

Durante las tareas de recuperación se contó con desactivadores de explosivos debido al hallazgo de minas anticarro alemanas Tellermine 35. Junto a los esqueletos se hallaron dos chapas de identificación metálicas completamente intactas. Este hallazgo es de suma relevancia, ya que en el protocolo militar las chapas se partían a la mitad en caso de muerte: una mitad permanecía con el cuerpo y la otra se enviaba a Berlín para registrar el fallecimiento y dársela a la familia. Al encontrarse ambas chapas completas, se deduce que las familias de estos hombres esperaron en vano durante décadas una confirmación oficial de su deceso.

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Bidón de gasolina y chapas de identificación halladas junto a los cuerpos y la motocicleta (Comisión Alemana de Tumbas de Guerra)
Bidón de gasolina y chapas de identificación halladas junto a los cuerpos y la motocicleta (Comisión Alemana de Tumbas de Guerra)

Asimismo, las investigaciones preliminares de las placas revelaron un detalle histórico trascendental: una perteneció a un soldado de la Wehrmacht y la otra a un miembro de las Waffen-SS, el brazo militar del régimen nazi. Las Waffen-SS, que contaron con 900.000 miembros, incluyeron a fanáticos, voluntarios extranjeros y reclutas forzados hacia el final del conflicto.

En los juicios de Núremberg de 1946, esta fuerza fue declarada organización criminal por sus crímenes de guerra y su papel directo en el Holocausto. Aun así, Arne Schrader, jefe del departamento de servicio de cementerios de guerra y relaciones internacionales de la institución, declara con firmeza: “Tratamos a todos los muertos de guerra que recuperamos por igual y nos adherimos así a los acuerdos sobre tumbas de guerra celebrados entre la República Federal de Alemania y el Estado respectivo, y a las competencias codificadas en ellos según el derecho internacional”.

La asombrosa transformación de una motocicleta militar alemana, consumida por el óxido tras décadas bajo el agua.

El proceso para certificar la identidad de los fallecidos será un arduo camino que requiere de análisis antropológicos detallados para estimar la estatura y la edad. Respecto a este laborioso estudio de los restos óseos, Schrader explica que “aquí se pueden evaluar, entre otros, el sacro y las epífisis de los huesos largos, y las muelas del juicio también pueden aportar información”. Además, detalles como empastes dentales de amalgama podrían indicar una procedencia de Europa occidental.

Ambos soldados serán sepultados en el cementerio militar de Budaörs, a las afueras de la capital, donde descansan más de 16.600 caídos. Con el bajo nivel del Danubio, la Comisión prevé que afloren más pecios y víctimas que ayuden a cerrar heridas de la guerra. Mientras que la motocicleta “será conservada y se exhibirá en el futuro en el Museo de Historia Militar de Budapest”, anuncian desde la asociación.

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