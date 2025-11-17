España

Dormir la siesta ayuda a mantener el equilibrio: “Se ha asociado a una reducción del estrés que es beneficiosa para el metabolismo”

Más del 30% de los españoles duerme menos de siete horas diarias y el insomnio afecta aproximadamente al 10% de la población

Guardar
Un hombre durmiendo la siesta
Un hombre durmiendo la siesta (AdobeStock)

La percepción de las enfermedades metabólicas ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. “Cuando empecé, hace 30 años, la gente pensaba que estas enfermedades se debían a la falta de voluntad. Se les decía a los pacientes: ‘Vaya a su casa y baje de peso’”. Lo explica el profesor Christos Mantzoros, catedrático de Medicina Interna en Harvard Medical School y editor en jefe de la revista Metabolism, que ha compartido en el diario La Voz de Galicia algunos de los avances más recientes en el campo de las enfermedades metabólicas tras participar en el XIII Simposio Internacional de Lipodistrofias, organizado por la Asociación Internacional de Familiares y Afectados de Lipodistrofias (Aelip) y por el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

“Recientemente, con los medicamentos para bajar de peso, nos dimos cuenta de que las personas no solo pierden grasa, sino que también pueden perder músculo y hueso. Esto fue una sorpresa y no es lo que queremos”, ha reconocido Mantzoros al medio gallego, subrayando la complejidad de los tratamientos actuales y la necesidad de un enfoque más integral. Según el catedrático, la antigua visión ha quedado superada por los avances científicos que han demostrado que “el tejido adiposo es un órgano endocrino activo, que segrega hormonas”, y no un simple depósito inerte de calorías, como sostenían los manuales clásicos de medicina.

Las claves de la prevención metabólica

A la hora de abordar la prevención, Mantzoros ha insistido en la importancia de recuperar hábitos tradicionales. “Tenemos que redescubrir la dieta mediterránea, que es equilibrada y saludable”, ha recomendado el profesor a La Voz de Galicia. Además, ha subrayado el valor del ejercicio físico: “Sabemos que hay que hacer ejercicio, cuanto más, mejor. Incluso simplemente caminar 6.000 u 8.000 pasos puede ser útil”. Entre los consejos menos habituales, Mantzoros ha destacado la siesta, una costumbre muy extendida en la cuenca mediterránea: “Se ha asociado a una reducción del estrés que es beneficiosa para el metabolismo”, ha afirmado. El experto ha completado su decálogo con la recomendación de evitar el alcohol y el tabaco, y ha advertido sobre la importancia de acudir al médico ante los primeros signos de sobrepeso, ya que “el sobrepeso es más fácil de tratar al principio que cuando se ha establecido una obesidad significativa”.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

El papel del sueño y la siesta en la salud

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), más del 30% de los españoles duerme menos de siete horas diarias y el insomnio afecta aproximadamente al 10% de la población, con consecuencias notables en la salud mental y física. En este sentido, el neurólogo Gurutz Linazasoro, de Policlínica Gipuzkoa,pone el foco en el descanso como pilar fundamental de la salud, junto con la alimentación y el ejercicio. “El sueño no es solo descanso; es una fase de enorme actividad cerebral que impacta directamente en nuestra salud física y emocional”, explica Linazasoro en un artículo publicado por la compañía sanitaria Quirón. Por esta razón, Linazasoro también defiende la utilidad de las siestas cortas como complemento al descanso nocturno.

“Una siesta de unos 20 minutos es ideal para desconectar, reducir el estrés y consolidar memorias recientes”, asegura y añade que “este breve descanso aporta beneficios inmediatos, como un aumento en la concentración y una mejora del estado de ánimo”. No obstante, ha advertido sobre los riesgos de las siestas prolongadas: “Si la siesta dura demasiado, podemos despertarnos en una fase profunda del sueño, lo que genera una sensación de aturdimiento y disminuye el rendimiento durante el resto del día”, ha precisado.

<br>

Temas Relacionados

Sueño Dieta mediterránea MelatoninaEnfermedades y medicamentosEnfermedades y medicamentos EspañaEspaña SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una dietista compra todos los panes de Mercadona: “Te voy a decir cuáles son los más saludables y cuáles deberías evitar”

La farmacéutica y ‘coach’ nutricional María Casas dice sus panes favoritos de supermercado

Una dietista compra todos los

La policía desmantela una red de explotación sexual en Madrid: 16 detenidos y casi 150 personas identificadas en total

La investigación ha revelado que el negocio se llevaba a cabo gracias a la colaboración de comercios de la zona, donde se pactaba todo antes de subir a los apartamentos

La policía desmantela una red

Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 17 al 20 de noviembre: los 6 famosos con los que Pablo Motos se enfrenta a ‘La Revuelta’

Esta semana el espacio de Antena 3 contará con la presencia de actores, cantantes y humoristas

Los invitados de ‘El Hormiguero’

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los precios de las gasolinas se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales

Precio de la gasolina hoy

La Justicia frena el desahucio de una mujer promovido por su suegra al considerar que el alquiler sigue vigente

La Sala sí que ha concluido que persistía una deuda real de 600 euros correspondiente a las mensualidades de diciembre de 2023 y enero de 2024, que no habían sido abonadas

La Justicia frena el desahucio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia frena el desahucio

La Justicia frena el desahucio de una mujer promovido por su suegra al considerar que el alquiler sigue vigente

La carrera por el voto joven: la estrategia que siguen PSOE, PP, Vox y Sumar para seducir a la generación digital

Comer en alta mar persiguiendo al narco: raciones ‘halal’ de 12,5 euros para los detenidos y dietas de solo 14 euros para los agentes de Vigilancia Aduanera

Un fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados: las claves para entender un juicio sin precedentes en España y a la espera de sentencia

Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski se reúnen este martes: la búsqueda de más apoyo aéreo y una posible visita al ‘Guernica’

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 17 de noviembre

El relevo generacional, principal problema para la subsistencia agraria: “Si no hay dinero para adquirir una vivienda, cómo van a comprar un terreno agrícola”

Los jóvenes españoles ganan cada vez menos: el sueldo de los menores de 25 años se reduce por primera vez en una década

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz en las ATP Finals

Sinner doblega a Alcaraz con su potente saque y se proclama campeón de las ATP Finals 2025

Homenajean a la UME en la antesala del primer partido de la NFL en España: 80.000 aficionados aplauden en el Bernabéu su trabajo frente a las catástrofes

Así se ha vivido el partido de la NFL entre Dolphins y Commanders en el Bernabéu: el himno y la bandera de España protagonizan el encuentro