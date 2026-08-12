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Eclipse solar total 2026: cómo y dónde verlo en directo por televisión este miércoles 12 de agosto

Los medios se vuelcan con el histórico fenómeno astronómico con programaciones especiales con análisis, directos y entrevistas

Los medios se vuelcan con el histórico fenómeno astronómico con programaciones especiales con análisis, directos y entrevistas. (Miciu / Europa Press
Los medios se vuelcan con el histórico fenómeno astronómico con programaciones especiales con análisis, directos y entrevistas. (Miciu / Europa Press
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Ya tenemos aquí uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la última década. Este miércoles 12 de agosto España se convertirá en el escenario privilegiado de un evento astronómico que no se repetía en la Península desde 1912: un eclipse solar total que cruzará de noroeste a sureste buena parte del territorio español y portugués. Atraerá a miles de personas, tanto residentes como turistas, que buscarán presenciar cómo la Luna oculta completamente el Sol durante unos minutos.

Este espectáculo, que fascina tanto a astrónomos como a observadores ocasionales, exige máxima precaución. Pero para quienes prefieran disfrutar del eclipse total de Sol sin correr ningún riesgo con la vista, las televisiones y radios españolas han preparado una cobertura especial que permitirá seguir el fenómeno prácticamente en directo desde casa.

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Durante la tarde, las principales cadenas modificarán parte de su programación para llevar a los espectadores las imágenes del eclipse desde diferentes puntos de España. Habrá conexiones en directo, expertos, divulgadores y seguimientos desde observatorios y localizaciones especialmente elegidas para contemplar el fenómeno.

Televisiones públicas, privadas y autonómicas

RTVE invita a vivir el eclipse solar total del 12 de agosto a través de la cobertura “más completa e inclusiva”. Ofrecerá una programación especial que arrancará a partir de las 14:55 horas en La 1, el Canal 24 horas, RNE, RTVE Play y RTVE.es. Además de la cobertura informativa en sus distintos espacios, ‘Aquí la Tierra’ emitirá un especial dedicado al eclipse con todos los detalles del fenómeno y conexiones desde algunos de los lugares clave para su observación. Y, desde RTVE Play será posible elegir entre varias señales simultáneas para disfrutar del evento desde diferentes perspectivas. Además, la retransmisión será accesible para las personas con discapacidad visual, que podrán seguir la evolución del fenómeno astronómico a través del canal de audiodescripción.

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Quienes prefieran seguir el eclipse a través de las televisiones privadas tendrán varias alternativas. laSexta incorporará el fenómeno a espacios como ‘Al rojo vivo’, ‘Más vale tarde’ y ‘laSexta Noticias’. La cadena desplazará equipos para seguir a los conocidos como “cazadores de eclipses”, además de mostrar cómo se vivirá el acontecimiento desde diferentes lugares y hasta desde un avión. En Cuatro también habrá cambios en la parrilla. ‘Noticias Cuatro’ adelantará su emisión a las 19:25 horas para poder ofrecer la cobertura del eclipse en el momento clave. Antena 3 mantendrá su programación habitual, aunque el eclipse tendrá una presencia destacada en sus informativos. Telecinco hará algo similar y dedicará buena parte de su edición de las 21:00 horas al fenómeno.

Igualmente, los miembros de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) han coordinado un dispositivo técnico, humano y de divulgación científica para dar cobertura al eclipse solar total del 12 de agosto. En las comunidades situadas directamente en la franja de totalidad, las cadenas públicas han diseñado dispositivos de vanguardia para captar el instante de oscuridad plena.

En la zona mediterránea, 3Cat ofrecerá el especial ‘L’eclipsi de la teva vida’ con emisiones en 4K desde el Delta del Ebro y Tarragona; À Punt tendrá diez posiciones de directo, con dron incluido, para ofrecer el eclipse desde distintos lugares de la Comunidad Valenciana; e IB3 desplegará una veintena de equipos y tres drones en la Tramuntana con plató principal en Formentor. Siguiendo la trayectoria de la franja hacia el norte y noroeste, Aragón TV y Aragón Radio emitirán en simulcast junto a la señal continua de Aragón Play; CSAG gallega lanzará un canal FAST exclusivo de 72 horas en AGalega.gal con la participación de Fernando Romay; EITB captará imágenes únicas mediante dos globos aerostáticos lanzados a más de 30.000 metros de altura; y RTPA ajustará el inicio de TPA Noticias 2 para retransmitir el momento culminante desde ‘Conexión Asturias’.

Eclipse solar total con corona de luz y siluetas de personas observando. El horizonte anaranjado muestra montañas, humo y llamas de incendios.
El eclipse solar total congrega a múltiples observadores en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, en aquellos territorios desde los que el eclipse se observará con una altísima ocultación parcial o como apoyo a los puntos clave de la franja, las corporaciones mantendrán un amplio seguimiento informativo y de servicio público. Castilla-La Mancha Media adaptará la identidad visual de su pantalla, emitirá desde Radio Castilla-La Mancha en Molina de Aragón y ofrecerá señal continua en CMMPlay; Telemadrid trasladará sus Telenoticias al área recreativa de Buitrago del Lozoya y desplegará a los reporteros de ‘Madrid Directo’; y Canal Sur, Televisión Canaria y la Radiotelevisión de la Región de Murcia conectarán en directo con los enclaves autonómicos de mayor afluencia de espectadores.

Las radios también harán una cobertura histórica por el eclipse

Para quienes quieran seguirlo mientras conducen, trabajan o simplemente prefieran no mirar una pantalla, la radio también tendrá una programación especial. RNE desplazará ‘Las tardes de RNE’ hasta el Observatorio de Yebes para contar el eclipse desde uno de los principales puntos de observación. Onda Cero también ofrecerá una cobertura especial. ‘Más de uno’ seguirá los preparativos y ‘Por fin’, con Isabel Lobo, dedicará una edición monográfica al eclipse, con equipos desplazados a Castellón y Teruel. La cadena contará incluso con un equipo a bordo de un vuelo especial para seguir la trayectoria del fenómeno.

El pastor jubilado y astrónomo autodidacta Joaquín Tapioles desmonta uno de sus telescopios en las afueras del pueblo agrícola de San Agustín del Pozo, España. (Violeta Santos Moura/Reuters)
El pastor jubilado y astrónomo autodidacta Joaquín Tapioles desmonta uno de sus telescopios en las afueras del pueblo agrícola de San Agustín del Pozo, España. (Violeta Santos Moura/Reuters)

La SER hará lo propio desde Burgos, donde emitirá una edición especial de ‘Hora 25’ a partir de las 19:00 horas. La cobertura incluirá explicaciones de expertos y divulgadores y prestará especial atención a los cambios que la oscuridad puede provocar en los sonidos de la naturaleza. COPE, por su parte, dedicará ‘La Linterna’ al eclipse desde las 19:15 horas, con conexiones desde diferentes puntos del recorrido, entre ellos Burgos, y la participación de especialistas de distintos ámbitos.

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