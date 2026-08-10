Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los cantantes King África y Charo Reina a la presentadora Paula Prendes o el actor Leonardo Ortizgris

King África y Paula Prendes en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

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Pasapalabra vuelve a renovar desde este lunes su panel de invitados con King África, Charo Reina, Paula Prendes y Leo Ortizgris, una rotación prevista para las entregas del 10 al 12 de agosto que mantiene el peso estratégico de los famosos en el concurso de Antena 3 mientras el formato consolida la prueba de ‘AlaZ’.

Los cuatro participantes estarán en Pasapalabra hasta el próximo miércoles y asumirán la función habitual de sumar segundos para la ronda decisiva con la que cada tarde se disputa el bote. La nueva tanda reúne a un cantante y showman argentino, una actriz y folclórica sevillana, una presentadora y actriz asturiana de televisión y cine y un intérprete mexicano con trayectoria internacional.

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El relevo llega en un momento de continuidad y ajuste para el programa presentado por Roberto Leal. La mecánica de Pasapalabra conserva la presencia de invitados como pieza fija, incluso después de sustituir el histórico rosco por una prueba final rebautizada y mientras Mediaset ha anunciado Rueda la letra, su concurso con ‘El Rosco’.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

King África en ‘Pasapalabra’

A la cabeza de esta rotación de Pasapalabra aparece King África, nombre artístico con el que se conoce a Alan Duffy, nacido en Buenos Aires el 31 de octubre de 1971 y una figura imprescindible de la música en español desde finales de los años 90. King África es conocido mundialmente por canciones de estilo dance y tropical con base de cumbia como La Bomba, el tema que disparó su popularidad. Su nombre artístico, sin embargo, no nació con él: el proyecto King África fue concebido en 1992 por el productor argentino Néstor Ameri.

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En aquella primera etapa, el cantante que ponía voz al proyecto era Martín Laacré, que grabó álbumes como El Africano y Pontelo Pónselo. El cambio llegó en 1997, cuando Alan Duffy asumió el papel principal y acabó por identificar de forma definitiva su carrera con ese personaje. La construcción del nombre respondía a una idea de “rey” de los ritmos tropicales y bailables, aunque la propuesta musical no mantenía una relación directa con África ni con su cultura. El personaje se articuló como una mezcla festiva de cumbia, dance y reguetón, apoyada además en una imagen de trajes coloridos, gafas llamativas y una presencia escénica expansiva.

El cantante de pop argentino Alan Duffy, líder del grupo King África. EFE/ Rafael Peña

Quién es Paula Prendes

Otra de las invitadas de Pasapalabra es Paula Prendes, actriz y presentadora cuya presencia fue especialmente habitual en televisión durante varios años. Su popularidad arrancó en La Sexta, donde trabajó como reportera en Sé lo que hicisteis y más tarde como colaboradora en Zapeando. También ha participado en programas como Amigas y conocidas y en concursos como MasterChef Celebrity. Como presentadora, uno de sus trabajos fue Cocineros al volante, y como actriz ha intervenido en series como Becarios, Gran Hotel y Servir y Proteger, además de películas como Holmes & Watson. Madrid Days, Enterrados y Fuga de cerebros 2.

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Paula Prendes en 'Zapeando' (Atresmedia)

Charo Reina en ‘Pasapalabra’

La tercera invitada es Charo Reina, nombre artístico de María del Rosario Reina Blanco, nacida en Sevilla hace 65 años. Folclórica y actriz, empezó en el mundo artístico a los 14 años tras apuntarse a la Escuela de Arte Dramático y más tarde llegó a fundar su propia compañía de teatro. Su trayectoria profesional suma 51 años de carrera con trabajo en teatro, música, cine y televisión. Aunque pertenece a una familia de artistas y es sobrina de Juanita Reina, su recorrido se apoya en una carrera propia y continuada.

En el cine, su debut ante el gran público llegó con Se acabó el petróleo en 1980. Entre sus trabajos más recientes figuran No puedo vivir sin ti en 2024 y Votemos. En música ha publicado siete discos. El primero fue Por herencia, editado en 1989 y dedicado a su abuelo, y el último, Se busca, lo lanzó en 2023. Su exposición pública también ha pasado por la televisión, con papeles en ficciones como Academia de baile Gloria, Esposados, Hospital Central o El Príncipe. A eso se suma su presencia en tertulias y programas de entretenimiento, además de etapas como colaboradora en Sálvame y concursante en espacios como La isla de los famosos o MasterChef Celebrity.

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Charo Reina, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

Quién es Leo Ortizgris

El último nombre del inicio de la semana de Pasapalabra es Leonardo Ortizgris, conocido artísticamente como Leo Ortizgris, actor mexicano nacido en Ciudad de México el 15 de noviembre de 1977. Se formó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y compaginó esos estudios con la interpretación. Su debut en el cine mexicano llegó con Wadley, aunque uno de los primeros puntos de inflexión de su carrera se sitúa en Chile, donde rodó Seis en 2006.

El actor Leonardo Ortizgris (EFE)

El gran salto le llegó en 2014 con Güeros, dirigida por Alonso Ruizpalacios, una colaboración que continuó con Museo en 2018. Su proyección entre el público español se ha reforzado con Sin huellas, serie de Prime Video rodada en Alicante. De hecho, en el plano personal, mantiene desde hace años una relación con la actriz catalana Carla Nieto, expareja de Risto Mejide. Tienen un hijo en común al que cuidó mientras ella retomó su actividad profesional tras la maternidad.

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