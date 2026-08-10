El pasado de Ivana Rodríguez, la camaleónica cuñada de Cristiano Ronaldo: de una vida discreta en Gijón al protagonismo como madrina del ‘Grand Prix’

El cambio físico de Ivana Rodríguez (Instagram / RTVE)

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Ivana Rodríguez será este lunes la madrina de Pravia en el quinto programa del Grand Prix, un escaparate que confirma su salto desde una vida discreta en Gijón a una exposición televisiva propia, ya desligada del papel de hermana de Georgina Rodríguez y cuñada de Cristiano Ronaldo. La asturiana de adopción apoyará al equipo praviano en el concurso de Televisión Española, donde el municipio se enfrentará a Serranillos del Valle. Por su parte, el equipo madrileño contará como padrino con el cómico Raúl Pérez.

La presencia de Ivana Rodríguez en el formato presentado por Ramón García llega después de su victoria en Top Chef: dulces y famosos, también en la cadena pública. En aquel programa ganó 100.000 euros y los donó a la asociación El Ángel de Javi, impulsada por la familia asturiana de un niño con el síndrome Nedamss. Nacida en Palamós en 1990 y afincada desde hace años en Gijón con su familia, Rodríguez ha pasado de una posición secundaria en el entorno mediático de su hermana a una creciente visibilidad propia.

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Durante años, su imagen ha estado ligada al universo de Georgina Rodríguez, también por su aparición en el docurreality Soy Georgina de Netflix. Allí se mostró como una presencia constante en el círculo de su hermana como su pilar fundamental. Más allá, se trata de una figura vinculada a la gestión de la marca familiar, con funciones de asistente personal y consultora de imagen. A esa faceta se suma su actividad como creadora de contenido, con más de 800.000 seguidores en Instagram, aunque lejos de los 77 millones de su hermana.

Ivana Rodríguez y Raúl Pérez, padrinos del 'Grand Prix' (RTVE)

La trayectoria de Ivana Rodríguez

Esa comunidad se ha construido alrededor de un contenido cada vez más propio sobre maternidad, cambios físicos y una exposición más directa de su vida cotidiana. En el plano personal, ha formado una familia con el escultor y artista asturiano Carlos García, que a su vez forma parte del círculo íntimo de Cristiano Ronaldo. La pareja vive en Gijón, un escenario desde el que Rodríguez ha mantenido un equilibrio entre discreción y presencia pública.

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Su participación en Top Chef: dulces y famosos supuso fue su primera gran aventura en solitario en televisión. Hasta entonces, no contaba con una imagen propia sin tener cerca a su hermana. Ese nuevo protagonismo ha coincidido con una transformación física muy comentada en los últimos meses. Ivana Rodríguez explicó a Cool: “Es un cambio evidente. He adelgazado muchísimo y he cambiado el color de pelo”.

El cambio físico de Ivana Rodríguez

En esa misma conversación detalló parte del proceso: “Me estoy cuidando, estoy haciendo tratamientos estéticos tanto corporales, muchos masajes, aparatología”. El cambio llega tras una etapa de problemas físicos, entre ellos una lesión pélvica, y a un periodo centrado en recuperar bienestar y autoestima. La propia Rodríguez ha defendido públicamente esa evolución: “Si una cultiva su interior y quiere mejorar en todos los aspectos culturalmente, el intelecto… ¿Por qué no va a cuidar su físico?”.

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Ivana Rodríguez y Belén Esteban en 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)

Ese proceso de redefinición estética y personal arrancó en 2022, coincidiendo con el estreno del documental de Georgina Rodríguez que la puso en el ojo público. En declaraciones a ¡Hola!, explicó: “No creo que exista una nueva Ivana. Simplemente, me estoy reencontrando conmigo misma después de muchos años dedicados a mi familia y a acompañar a las personas que quiero”.

Georgina e Ivana Rodríguez (Instagram)

En esa entrevista repasó además su formación previa a la fama en la Universidad Autónoma de Madrid: “Trabajé en moda mientras estudiaba mi carrera universitaria y, aunque durante años decidí mantenerme más en un segundo plano, nunca dejé de formarme ni de hacer cosas que me motivaran. Retomé mis estudios de Traducción e Interpretación y los acabé. En mi segundo embarazo empecé Psicología, que siempre me había interesado, y estudié durante el posparto”.

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La famosa pareja se casa después de 7 años de relación

En el Grand Prix, Ivana Rodríguez vuelve a estar irreconocible con respecto a Top Chef y es que los cambios forman parte de ella. La misma conversación con la citada revista incorpora una idea que enlaza con la etiqueta de figura cambiante que acompaña ahora su perfil público. “Siempre habrá cambios, tanto internos como externos, porque creo que evolucionar es parte de la vida. Hace solo unos días volví al rubio después de un tiempo pelirroja, y seguramente seguiré experimentando porque soy muy camaleónica y nunca he entendido la imagen como algo fijo”.