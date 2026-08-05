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No puedes mirar 30 segundos seguidos el eclipse solar, ni siquiera con gafas: puede causar fatiga ocular o acumulación de calor

Lo recomendable para disfrutar del evento astronómico con seguridad es realizar observaciones breves y con pausas

Dos personas usan gafas de eclipse en Sudáfrica, en febrero de 2026. (Esa Alexander/Reuters)
Dos personas usan gafas de eclipse en Sudáfrica, en febrero de 2026. (Esa Alexander/Reuters)
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Queda justo una semana para que en España se produzca un importante evento astronómico: un eclipse solar total que será visible en una amplia franja que cruza de oeste a este la Península Ibérica y las islas Baleares. Aficionados a la astronomía y simplemente curiosos ya se preparan para disfrutar de este fenómeno.

Las gafas para ver el eclipse ya se encuentran agotadas en muchos establecimientos, especialmente en aquellos que están en las zonas de la franja de totalidad. A medida que se acerca el día clave, el 12 de agosto, distintos organismos y científicos aportan sus recomendaciones para ver el eclipse con seguridad.

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Sin embargo, no solo hay que atender a que las gafas se encuentren homologadas, sino que la forma de utilizarlas también es fundamental para evitar lesiones oculares que pueden ser incluso permanentes.

Foto de una persona que repartía gratis gafas para mirar un eclipse solar.
Imagen de archivo de una persona repartiendo gafas para un eclipse solar. (Elvis González/EPA, vía Shutterstock)

“No puedes mirar al sol más de 30 segundos ni con unas gafas para el eclipse”, explican desde la cuenta de TikTok @eclipsadoando, desde donde se difunden recomendaciones para observar el eclipse de forma segura. Así lo destaca también la Agrupación Astronómica de Madrid, que indica que, incluso con gafas homologadas con ISO 12312-2:2015 y normativa europea, “hay que observar por períodos de medio minuto seguidos de descansos de mayor duración (unos 2 o 3 minutos)”. No seguir estos intervalos podría causar fatiga ocular o riesgos por acumulación de calor

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¿Cuándo se pueden quitar las gafas del eclipse?

Tal y como señalan desde la Cruz Roja, solo en los lugares donde el eclipse sea total podrá retirarse la protección durante los escasos minutos en los que la Luna cubra completamente el disco solar. “En cuanto reaparezca el primer rayo de luz será imprescindible volver a colocarse las gafas inmediatamente”.

La Agrupación Astronómica de Madrid explica cuáles son los pasos que deben seguirse: en primer lugar, “lo mejor es colocarse en dirección al Sol, pero mirando al suelo, en este momento se colocan las gafas de eclipse”; en segundo lugar, “con las gafas puestas, ya se puede dirigir la vista al Sol”; en tercer y último lugar, antes de quitarse las gafas cuando la Luna cubra por completo el Sol, “se baja la vista hacia el suelo y entonces se pueden quitar las gafas de eclipse”.

Movilidad y riesgo de incendios convierten el eclipse de agosto en reto, según Protección Civil

Si se mira al Sol sin tener todavía las gafas puestas, puede generarse lo que se llama retinopatía solar, que, según indica la Cruz Roja, puede causar visión borrosa, distorsión y/o un punto ciego central, que dificulta actividades como la lectura. “En algunos casos puede crear complicaciones más graves, como la aparición del agujero macular, que es una perforación en la zona central de la retina. Es importante recordar que los problemas visuales no se notan en el momento, sino que aparecen horas o días después de la visión del eclipse”.

Otras recomendaciones que deben tenerse en cuenta son revisar que las gafas no presenten rayaduras, perforaciones ni cualquier otro deterioro, y no observar el eclipse con gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados, filtros caseros o cualquier otro método improvisado, así como cámaras, prismáticos o telescopios que no dispongan de un filtro solar profesional.

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