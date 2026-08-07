La predicción oficial de la Aemet para el día del eclipse solar: “Pueden formarse nubes a mediodía en zonas de montaña”

Ubicación de Paredes de Nava en referencia a la observación del eclipse en su totalidad. (AstroParedes)

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Quedan solo cinco días para el evento del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado su primera predicción oficial para el día del eclipse solar total del 12 de agosto, y el panorama general es de estabilidad atmosférica, aunque con matices que podrían condicionar la visibilidad del fenómeno en algunas zonas del norte y el este de la Península Ibérica.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha adelantado que “es probable que se trate de una jornada con tiempo estable en general, aunque podrán formarse nubes a partir del mediodía en zonas de montaña del norte y del este de la península, sin descartar alguna tormenta aislada”. La agencia ha precisado que el boletín completo y detallado, elaborado junto al Ministerio de Ciencia, se publicaría a partir del mediodía de este viernes.

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La situación dominante será la de un anticiclón que favorece el ambiente soleado en gran parte del territorio. Las temperaturas serán altas —con máximas por encima de los 35 °C- en amplias zonas del país— y Del Campo subrayó la necesidad de extremar las precauciones ante el riesgo de incendios forestales.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

El meteorólogo José Miguel Viñas, de Meteored, ha precisado cuáles son las áreas donde la visibilidad del eclipse corre más riesgo: “Las zonas de la franja de totalidad donde más peligra una buena visión del eclipse son el norte de Galicia, occidente de Asturias, área de la Cordillera Cantábrica y la zona del Sistema Ibérico que comparten Teruel y Castellón”, recoge Eldiario.es. Según Viñas, la cornisa cantábrica presenta las condiciones más desfavorables, con nubes y posibles tormentas ocasionales, mientras que en las montañas del este peninsular podrían crecer nubes de evolución diurna, con mayor desarrollo en el sur del Sistema Ibérico.

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Un eclipse histórico para España

El del 12 de agosto será el primer eclipse solar total visible en la península desde 1905, lo que lo convierte en un fenómeno sin precedentes para varias generaciones. La franja de totalidad, de unos 290 kilómetros de anchura, entrará por el noroeste gallego alrededor de las 19:27 horas y cruzará el territorio de oeste a este, con paso por A Coruña, Oviedo, Burgos, Soria, Zaragoza, Castellón y Palma de Mallorca, antes de adentrarse en el Mediterráneo.

El fenómeno comenzará a percibirse, según la localidad, aproximadamente entre las 19:30 y las 21:30 horas, con el instante de mayor oscurecimiento en la franja de totalidad entre las 20:27 y las 20:33. La duración de la fase total variará entre los 76 segundos de A Coruña y los 104 segundos de Burgos. En Palma de Mallorca, la totalidad se producirá muy cerca de la puesta de sol, con el astro a apenas 2 grados sobre el horizonte.

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Fotografía de archivo en la que se captó la silueta de un par de camarógrafos al registrar el inicio de un eclipse total de sol, en Chennai (India). EFE/Idrees Mohammed

El resto del territorio verá un eclipse parcial con una ocultación del disco solar muy elevada: Madrid, por ejemplo, alcanzará un máximo de oscurecimiento del 99% a las 20:32 horas, aunque sin llegar a la totalidad. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha señalado que España es el mejor lugar del mundo para observar este eclipse, lo que previsiblemente atraerá a miles de turistas y cazadores de eclipses de todo el planeta.

La AEMET publicará actualizaciones diarias de la predicción hasta el día del evento, con información específica para cada una de las comunidades autónomas que se encuentren dentro de la franja de totalidad. La agencia también difundirá infografías sobre la nubosidad prevista y los avisos meteorológicos en vigor a través de sus redes sociales.

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