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La Aemet activa alertas por calor, lluvias y tormentas en 13 comunidades autónomas: granizo y rachas muy fuertes de viento en estas zonas

Durante el fin de semana, se producirá inestabilidad en algunas partes del país y los termómetros seguirán marcando valores altos pese a un ligero descenso térmico

Un hombre se refresca en el centro histórico de Málaga este mediodía. (EFE/Álvaro Cabrera)
Un hombre se refresca en el centro histórico de Málaga este mediodía. (EFE/Álvaro Cabrera)
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Estos días han sido de calor intenso en amplias zonas del país, especialmente en áreas del nordeste, centro y sur peninsular, aunque también en ambos archipiélagos. Por delante quedan esta semana jornadas de altas temperaturas, pero este fin de semana la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un ligero descenso térmico que va a ser más acusado en el Cantábrico.

Este viernes podrán alcanzarse los 38 a 40 grados en buena parte de estas zonas, incluso los 40 grados en el Guadalquivir. Las máximas de hecho, van a ascender en la mitad nordeste peninsular, siendo este aumento localmente notable en el Ebro y zonas aledañas. Por el contrario, se registrarán descensos en el oeste de Galicia y de Alborán.

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Además, seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, quedando por encima de 25 grados (noches tórridas) en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias.

Una joven se abanica este martes en Madrid. Un ligero descenso de las temperaturas dejará una noche menos calurosa. (EFE/Mariscal)
Una joven se abanica este martes en Madrid. Un ligero descenso de las temperaturas dejará una noche menos calurosa. (EFE/Mariscal)

Ante esta situación, se han activado alertas por calor en 12 comunidades autónomas. Los vemos por provincias: en nivel naranja (riesgo importante), se encuentran este viernes Córdoba y Jaén; en nivel amarillo, estarán Granada, Huelva, Sevilla, Huesca, Teruel, Zaragoza, Mallorca, Ávila, Segovia, Soria, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Badajoz, Cáceres, Madrid, Navarra, La Rioja, Valencia y Gran Canaria.

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Avisos por tormentas y lluvias en ocho provincias

Como ha ocurrido en días anteriores, durante esta jornada se esperan chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Esto se producirá sobre todo en interiores del este y sureste peninsular, así como en el extremo oriental de la meseta Norte.

Deberá mantenerse la precaución en lugares de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, pues este viernes la Aemet ha activado alertas por lluvias y tormentas en Granada, Teruel, Zaragoza, Albacete, Murcia, Castellón y Valencia; también solo por tormentas en Soria.

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Fin de semana de calor intenso pese al ligero descenso térmico

“De cara al fin de semana, las temperaturas descenderán ligeramente en general, aunque en el Cantábrico esta bajada será algo más acusada”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet. “Seguiremos con calor, no extremo, pero sí intenso, superando otra vez los 30 y 40 grados en la meseta norte, los 36 a 38 grados en buena parte del nordeste, centro y sur peninsular y en Mallorca, y los 38 a 40 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, incluso más de 40 en este último valle”. A orillas del Mediterráneo, las noches serán cálidas, pues en algunos puntos el termómetro no bajará de los 25 grados.

El fin de semana lloverá en Galicia y las comunidades cantábricas, y, de nuevo, se esperan tormentas en el nordeste peninsular. Estas podrán ser localmente fuertes y con granizo en el entorno de los Pirineos y del sistema Ibérico. La semana que viene es probable que comience con tiempo más estable, así como que se produzca un nuevo ascenso de las temperaturas.

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