España

La Casa Real noruega actualiza el estado de salud del rey Harald V: el monarca regresa a su país tras su ingreso en España

El monarca del país nórdico ha permanecido varios días bajo vigilancia médica en Tenerife

Guardar
Imagen de Archivo del rey
Imagen de Archivo del rey Harald V de Noruega. (EFE/EPA/CORNELIUS POPPE / POOL NORWAY OUT).

La monarquía noruega atraviesa la que posiblemente es la peor etapa de toda su historia. En los últimos meses, diversas polémicas han situado a la institución bajo una intensa presión mediática y política, alimentando el debate sobre su imagen pública. En medio de este clima convulso, el rey Harald V ha regresado a su país tras pasar varios días hospitalizado durante unas vacaciones en España, y ya se prepara para retomar su agenda oficial.

El monarca, de 89 años, se encontraba en la isla de Tenerife junto a su esposa, la reina Sonia, cuando tuvo que ser ingresado de forma inesperada por una infección en la pierna el pasado 24 de febrero. La noticia generó preocupación tanto en Noruega como en el resto de Europa, especialmente por los antecedentes médicos del soberano y por su avanzada edad.

Después de varios días de observación médica, el rey recibió el alta hospitalaria. Sin embargo, los especialistas recomendaron que permaneciera todavía un tiempo en la isla para continuar con el seguimiento de su recuperación. Finalmente, el pasado sábado 7 de marzo, el matrimonio real pudo regresar a Noruega según lo previsto.

El rey Harald y la
El rey Harald y la reina Sonia de Noruega se sientan en un coche camino del aeropuerto de Gardermoen, a las afueras de Oslo, tras su viaje privado a Tenerife, en Gardermoen, Noruega, el 7 de marzo de 2026. El rey enfermó durante su estancia y estuvo hospitalizado unos días. (Javad Parsa/NTB/vía REUTERS).

Desde la Casa Real se informó de que ambos aterrizaron en Oslo alrededor de las nueve de la noche tras su estancia privada en Canarias. El comunicado oficial confirmaba además que el rey se encontraba en buen estado y que su recuperación evolucionaba favorablemente: “Su majestad el rey y su majestad la reina regresarán hoy a Noruega según lo previsto desde su estancia privada en Tenerife. El rey se encuentra bien y tiene previsto reanudar su trabajo la próxima semana“.

La hospitalización del rey generó inquietud inicial en su país, ya que no era la primera vez que tiene que ser atendido durante unas vacaciones fuera de Noruega. En 2024, el monarca tuvo que ser ingresado durante varias semanas en un hospital de Malasia, después de sufrir unas complicaciones en su estancia privada con su mujer. Allí, tuvo que ser intervenido de urgencia por una afección cardíaca y mantuvo tanto a su familia como a todo su país en vilo.

El rey de Noruega, Harald V, vuelve a casa este domingo tras haber sido ingresado por una infección en un hospital de Malasia el pasado martes, donde había viajado para disfrutar de sus vacaciones. (Fuente: Familia Real Noruega)

En esta ocasión, sin embargo, el diagnóstico resultó menos preocupante de lo que se temía inicialmente. Según explicó su equipo médico, el monarca padecía una infección cutánea en las piernas que requería tratamiento hospitalario, pero que no comprometía gravemente su estado general. El propio facultativo encargado de su seguimiento transmitió tranquilidad al asegurar que el rey estaba respondiendo correctamente a la medicación y que su evolución era positiva. Aun así, su edad obligaba a actuar con prudencia y a controlar con atención su recuperación.

Haakon asume la regencia temporal

Mientras el monarca permanecía fuera del país, el heredero al trono, el príncipe Haakon asumió las funciones de regente, encargándose de representar institucionalmente a la Corona durante la ausencia de sus padres. Sin embargo, el hijo del monarca no es ahora mismo la opción favorita para los ciudadanos debido a los momentos de tensión que vive la institución actualmente.

Uno de los asuntos que más repercusión ha tenido es el proceso judicial relacionado con Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit e hijastro de Haakon. El joven se enfrenta a más de 40 delitos, entre los que se encuentran violaciones, violencia de género y tráfico de drogas. Además, durante todo el proceso también ha surgido la noticia de que podría haber tenido un hijo desconocido con una de sus exparejas.

Marius Borg Hoiby se dirige
Marius Borg Hoiby se dirige a una reunión con su abogado en Oslo el lunes por la tarde, después de haber sido acusado de nuevos delitos en Oslo, Noruega. 19 de enero 2026. (NTB/Heiko Junge/vía REUTERS).

A ello se suma otra polémica que afecta a Mette-Marit, cuyo nombre apareció vinculado en archivos relacionados con el financiero y pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein. Aunque la princesa heredera ha señalado que ofrecerá explicaciones sobre este asunto, por el momento no se han producido declaraciones detalladas.

Ahora, con su próxima reaparición oficial prevista para el próximo 12 de marzo, la casa real espera recuperar cierta normalidad en la agenda institucional y, al mismo tiempo, contribuir a calmar las aguas en un momento de intensa atención mediática.

Temas Relacionados

Rey Harald VCasa Real NoruegaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El valor de los combustibles se definen por una serie de variables tanto nacionales como internacionales

Precio de la gasolina hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva

Embalses en España: así están las reservas de agua este domingo 8 de marzo

La reserva de agua en el país <p>bajó</p> en un 0,00 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Embalses en España: así están

Embalses España lunes 9 de marzo: reserva de agua <p>bajó</p> 0,00 %

La reserva de agua en el país <p>bajó</p> en un 0,00 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Embalses España lunes 9 de

El postre proteico de Jordi Cruz para ganar masa muscular, paso a paso

El cocinero propone una sencilla receta de chocolate y canela, elaborada a partir de gelatina hidratada

El postre proteico de Jordi
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El pulso por León: el

El pulso por León: el PSOE trata de contener el crecimiento de UPL en la provincia donde más se juega en las autonómicas de Castilla y León

La guerra en Irán, la última baza de Pedro Sánchez para aprobar un escudo social reforzado que rescate el tope al gas o la congelación de los alquileres

Lola Herrera se sincera en ‘Lo de Évole’: su voto al PSOE y los recuerdos con la familia Aznar

El secretario general de las Nuevas Generaciones del PP pide el voto para Vox tras darse de baja del partido para defender España “sin complejos”

Este es el patrimonio de Carlos Martínez, candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León: dos viviendas, un coche y una deuda de más de 200.000 euros

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”