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Ni acero ni hierro: esta es la materia prima fundamental en la industria aeroespacial española

Ahora los ingenieros del sector temen que haya una crisis de materias primas por la tensión geopolítica entre Rusia y China y que este se vea afectado

Avión de pasajeros blanco y azul visto de frente en una pista. Cuatro motores, tren de aterrizaje extendido y luces encendidas. Nubes grises cubren el cielo.
Ni acero ni hierro: esta es la materia prima fundamental en la industria aeroespacial española (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tiene la resistencia del acero, pero pesa casi la mitad. Soporta temperaturas de hasta 600 grados centígrados sin deformarse y no se oxida en contacto con la humedad ni con los fluidos de aviación. Todo un portento que ayuda a que las máquinas sean resistentes y puedan soportar vuelos bajo cero y vientos de kilómetros por hora. El titanio es una de las materias primas más importantes en la industria española.

Lo que hace al titanio prácticamente insustituible es su relación de resistencia y peso. Es tan resistente como el acero, pero un 45% más ligero. Algo clave en los vuelos ya que cada kilo más en el vuelo se traduce en menos combustible. Es por eso que las aerolíneas tienen unas medidas estrictas de equipaje y cuánto puede pesar. En base a eso calculan el combustible que consumirán para llegar al destino.

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Cada kilo cuenta en el mundo de la aviación. Por eso, reemplazarlo por acero, que es más pesado, o por aluminio, que es menos resistente a altas temperaturas, no es una opción para los ingenieros.

Cómo impactan las tensiones geopolíticas en la compra de titanio

La compraventa del titanio es un elemento que preocupa directamente a los ingenieros aeroespaciales porque es un material que se utiliza desde las alas hasta las estructuras internas. Aproximadamente la mitad del titanio que se consume en este campo va destinado a los motores, los cuales en este en concreto se mezclan con otros elementos para sumar propiedades y aguantar altas temperaturas y tensiones mecánicas extremas que se generan en pleno vuelo. La otra mitad se reparte en la estructura del fuselaje, los largueros de las alas, el tren de aterrizaje y los miles de tornillos y fijaciones que mantienen unido al avión.

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barras de titanio
El titanio puede soportar cientos de grados sin deformarse y no se oxida en contacto con la humedad ni con los fluidos de aviación, por eso es un material estratégico. (Canva)

La consultora Roland Berger advierte en un reciente informe sobre las materias primas en un estado crítico. Señala el titanio, junto con las tierras raras, en estado crítico por las tensiones políticas ya que China controla el 90% de la cadena de imanes (que se producen con tierras raras) y Rusia la mitad del titanio de alta pureza. La consultora advierte de que el sector acumulará una brecha de suministro de 100.000 toneladas en la próxima década. Además, el 80% de las empresas aeroespaciales a nivel global ya considera que existe riesgo real de escasez, según la consultora.

La demanda de titanio para los sectores de defensa y aeroespacial alcanzará entre 600.000 y 700.000 toneladas en la próxima década. La situación se agrava por un cuello de botella físico, es decir, la capacidad de fabricación occidental de piezas fundidas estructurales de titanio tocará techo entre 2027 y 2028, momento a partir del cual no habrá maquinaria suficiente para atender el crecimiento de la demanda. A eso se suma que los programas occidentales de motores y estructuras todavía tienen una exposición del 20% a componentes forjados de procedencia rusa, una dependencia que persiste pese a los esfuerzos de los últimos años por diversificar proveedores.

La inteligencia artificial también necesita titanio

Cloud & AI - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la falta de materiales, otra problemática es su distribución. El informe destaca que la entrada de la inteligencia artificial en el mercado y la industria ha desatado más competencia por determinados materiales, ya que la necesidad de abastecer los centros de datos con turbinas de gas industriales ha hecho que aumente la demanda de materiales también utilizados en los motores aeronáuticos, específicamente en lo que respecta a la fundición de álabes y paletas de turbina.

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