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Un guachinche de Tenerife estalla y veta la entrada a influencers: “Se acabó la era de los caraduras”

El establecimiento tinerfeño aclara que no está en contra de los creadores de contenido, sino de las colaboraciones gratuitas sin valor

Un guachinche de Tenerife estalla y veta la entrada a influencers. (Guachinche Casa Aguere)
Un guachinche de Tenerife estalla y veta la entrada a influencers. (Guachinche Casa Aguere)
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“Prohibida la entrada a influencers”. El mensaje colocado en la fachada de Guachinche Casa Aguere llamó rápidamente la atención y abrió un debate sobre las colaboraciones entre negocios y creadores de contenido. El establecimiento tinerfeño ha explicado después que su crítica no va dirigida contra quienes trabajan profesionalmente como influencers, sino contra quienes buscan comer gratis a cambio de una publicación.

Los guachinches son establecimientos tradicionales de Tenerife vinculados históricamente a la producción de vino local. Nacieron como lugares donde los agricultores vendían su propio vino acompañado de comida casera, especialmente platos de la gastronomía canaria. Con el paso del tiempo, muchos se han convertido en espacios muy reconocidos por ofrecer cocina tradicional en un ambiente cercano y familiar.

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La publicación inicial de Guachinche Casa Aguere, donde compartieron la fotografía de su entrada editada con inteligencia artificial, planteaba una reflexión sobre el fenómeno de los creadores de contenido y las colaboraciones con negocios de hostelería. En su publicación de redes sociales preguntaban: “¿Se acabó la era de los influencers ‘caraduras’?”, y defendían que crear contenido puede ser una profesión siempre que exista trabajo detrás.

Mujer con teléfono móvil fotografiando un plato de comida en una mesa de restaurante. Hay cubiertos, un vaso de agua y mesas al fondo.
Una mujer captura una imagen con su teléfono móvil de un plato de comida elaborada en la mesa de un restaurante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hoy cualquiera puede tener seguidores. Comprar una cámara, grabar cuatro vídeos y llamarse creador de contenido es relativamente fácil”, escribieron desde el establecimiento. Sin embargo, añadían que “lo realmente difícil es construir una comunidad que confíe en ti, que crea en tu palabra y sepa que cuando recomiendas algo es porque de verdad lo has probado y te gusta”.

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El negocio también diferenciaba entre quienes desarrollan una actividad profesional y quienes buscan únicamente obtener beneficios gratuitos. “Por desgracia, también hay quien solo busca comer, viajar o conseguir cosas gratis sin aportar un valor real. Y eso termina perjudicando a quienes sí se toman este trabajo en serio”, señalaron.

El restaurante matiza su postura tras la polémica

Tras la repercusión generada por el cartel, Guachinche Casa Aguere publicó un segundo mensaje para matizar su postura y aclarar que su crítica no iba dirigida contra todos los influencers. “Se ha formado mucho revuelo por nuestro cartel, sí, es un cartel creado con IA”, reconocieron. Sin embargo, el negocio defendió que el debate no debía centrarse en cómo se había creado el cartel, sino en el mensaje que pretendían transmitir: su rechazo a determinadas prácticas de colaboración que consideran poco profesionales.

El establecimiento aseguró que ya había trabajado con creadores de contenido de manera profesional: “Nosotros no estamos en contra de los creadores de contenido o influencers, como muchos han querido interpretar. De hecho, invitamos a varios a nuestra preinauguración y, en el poco tiempo que llevamos abiertos, ya hemos realizado colaboraciones remuneradas y totalmente profesionales con algunos de ellos”.

Hombre con barba y camisa oscura toma una foto a un plato con vieiras, espárragos y salsa amarilla con un teléfono móvil. Hay una vela encendida en la mesa.
Un hombre captura una imagen de su plato usando su teléfono móvil en un restaurante de ambiente tenue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crítica del establecimiento no se dirige a los creadores de contenido en general, sino a determinadas propuestas de colaboración que reciben cada vez con más frecuencia. “Estamos en contra de una práctica que cada vez vemos más: personas que nos escriben pidiendo venir a comer gratis con sus amigos a cambio de una historia o de un vídeo”, señalaron. Desde Casa Aguere defendieron que “las recomendaciones deben ser honestas y que la credibilidad es lo más importante”, y rechazaron el modelo de “invítame a comer y diré que todo está buenísimo”.

El guachinche defendió que las colaboraciones deben surgir cuando existe una verdadera conexión entre creador y negocio. “Si nos gusta tu contenido, creemos que encajas con nuestro negocio y pensamos que puedes aportar valor, seremos nosotros quienes te llamemos para colaborar”, concluyeron, insistiendo en que su postura no es contra los influencers, sino contra “las colaboraciones sin sentido y de la pérdida de credibilidad que generan este tipo de prácticas”.

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