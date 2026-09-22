España

Tener un hijo en España ya sale igual de caro que comprarse un piso en el barrio madrileño de Moratalaz: en 20 años el coste se dispara un 67%

El gasto del primer año de vida de un bebé asciende a 12.053 euros. Esa cifra representa aproximadamente el 38% del salario medio anual de un hombre y el 45% del de una mujer en España

Un hombre, una mujer y dos niños elaboran comida en una cocina de madera con utensilios, cuencos y verduras sobre la mesa.
Una familia compuesta por un padre, una madre y dos hijos elabora diferentes alimentos en la cocina de su vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae/IA)
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Tener hijos sale caro en muchos sentidos. Solo con criarlo desde que nace hasta su emancipación, el gasto medio es de 346.586 euros, según un estudio publicado por Raisin. Por comparar, esta cifra es la misma que lo que puede costar un piso de 75 metros cuadrados en el distrito madrileño de Moratalaz, donde el metro cuadrado se sitúa en 4.586 euros, de acuerdo con los últimos datos del índice inmobiliario de Fotocasa.

El informe calcula el gasto acumulado desde el nacimiento hasta la edad media de abandono del hogar familiar, que en España se sitúa en 30,2 años, una de las más altas de la Unión Europea según datos de Eurostat de 2025. La estimación incluye alimentación, higiene, educación, sanidad, ropa, calzado, celebraciones y paga, y toma como referencia precios constantes de 2026.

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Raisin distingue el gasto según el sexo del hijo. Criar a un niño cuesta 349.716 euros hasta los 30,8 años, mientras que criar a una niña asciende a 343.456 euros hasta los 29,6 años. La diferencia no responde a un reparto distiVivinto de los gastos básicos, sino a la edad media de emancipación de cada grupo, que Eurostat sitúa en 30,8 años para los hombres y 29,6 años para las mujeres.

El coste de tener un hijo en 2026. (Raisin)
El coste de tener un hijo en 2026. (Raisin)

Algunas partidas dejan de contabilizarse antes de la emancipación. Los costes educativos se incluyen hasta los 22 años y la paga hasta los 23. Otros conceptos se reducen progresivamente a partir de los 19 años, a medida que el hijo comienza a generar ingresos propios, aunque continúe viviendo en el hogar familiar.

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El gasto se disparó 67% en dos décadas

En 2002, el coste estimado de criar a un niño desde su nacimiento hasta la emancipación era de 209.238 euros. La cifra actual representa un incremento del 67% en dos décadas. En el caso de las niñas, el aumento fue todavía mayor, del 73%, al pasar de 198.914 euros a 343.456 euros.

El estudio atribuye el alza no solo a la inflación acumulada, sino también a la prolongación de la dependencia económica de los jóvenes. “La dificultad de muchos jóvenes para acceder a una vivienda o lograr estabilidad laboral hace que parte del apoyo económico de sus familias se mantenga hasta cerca de los 30 años”, señala el informe de Raisin.

Infografía con gráficos e ilustraciones sobre el coste de la crianza en España, el gasto del primer año y la capacidad de ahorro según el salario.
Un informe de Raisin indica que el coste de criar a un hijo en España subió un 67 % desde 2002 hasta superar los 340.000 euros por el aumento de la inflación y la dependencia juvenil prolongada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Raisin calcula además el gasto del primer año de vida de un bebé, que asciende a 12.053 euros. Esa cifra representa aproximadamente el 38% del salario medio anual de un hombre y el 45% del de una mujer en España, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un hombre con un salario medio mensual de 2.671 euros tardaría siete años y seis meses en ahorrar esa cantidad si destinara el 5% de su sueldo. Para una mujer con un salario medio de 2.242 euros, el plazo se ampliaría hasta los nueve años. Quienes puedan destinar el 20% de su salario reducirían considerablemente ese periodo: una madre soltera necesitaría alrededor de dos años y tres meses, y un padre soltero, un año y once meses.

La maternidad golpea más el empleo femenino

El estudio también recoge datos oficiales sobre la relación entre la crianza y el empleo. En 2025, la tasa de empleo de los hombres de entre 25 y 49 años sin hijos menores de 12 años fue del 87%, mientras que entre quienes sí los tenían alcanzó el 91,2%. En las mujeres ocurrió lo contrario: la tasa pasó del 80% entre quienes no tenían hijos menores de 12 años al 72,3% entre quienes sí los tenían.

Esta desigualdad se refleja también en las excedencias laborales. En 2025 se dieron de alta 54.639 excedencias por cuidado de hijos, menores acogidos u otros familiares, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De ellas, 45.400 correspondieron a mujeres, el 83,1% del total, frente a 9.239 de hombres, el 16,9% restante.

Marta Pinedo, directora de Raisin España, apunta que el compromiso económico de la crianza se extiende más allá de la infancia. “Los gastos no se limitan al día a día, muchas familias continúan ayudando a sus hijos durante la universidad, al acceder a su primera vivienda o hasta que consiguen independizarse e incluso después”, concluye.

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