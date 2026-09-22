Las acusaciones planean ir por separado en el juicio contra Begoña Gómez porque les funcionó en el de David Sánchez: “No se hubiera conseguido esa condena”

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante un acto en el Palacio de la Moncloa. (EFE / J.J. Guillen)

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El juicio contra Begoña Gómez todavía no tiene fecha, pero las acusaciones populares ya preparan una primera batalla en la Audiencia Provincial de Madrid. Iustitia Europa quiere desunificar las acusaciones que han actuado de forma conjunta durante la instrucción y llegar al juicio con capacidad para defender su propia posición, siguiendo la fórmula que ya se utilizó en el procedimiento contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.

La petición no se presentará todavía. Iustitia Europa esperará a que el juez Juan Carlos Peinado remita la causa a la Audiencia Provincial y a que el tribunal la reciba formalmente. “En el momento en que lo reciba y dé diligencia de ordenación, ahí solicitaremos la desunificación”, explica a Infobae Luis María Pardo, presidente del partido.

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El movimiento coincide con la apertura del juicio oral contra Begoña Gómez. Peinado ha dictado este lunes el auto que envía a la mujer de Pedro Sánchez al banquillo por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación y también lleva a juicio a Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, por un delito de malversación. El procedimiento será competencia de un jurado popular.

Hasta ahora, las acusaciones populares han actuado agrupadas bajo una única dirección, encabezada por Hazte Oír. Iustitia Europa forma parte de esa acusación común y, según explica Pardo, se adhirió al escrito presentó esa asociación. Pero el partido político quiere que esa unidad deje de operar cuando comience el juicio y que cada parte pueda valorar por separado lo que ocurra durante la vista. “No es una cuestión de discrepancia, es una cuestión de utilidad procesal al procedimiento”, señala Pardo.

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La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. (Europa Press)

El presidente de Iustitia Europa considera que mantener una única dirección durante el plenario puede limitar la capacidad de las distintas acusaciones para intervenir por su cuenta. “El que dirige la acusación es el que formula todo”, explica. Según relata, esa situación ya ha impedido a las acusaciones integradas en el bloque común presentar directamente determinados escritos durante la instrucción. “Yo no puedo presentar escritos dentro del procedimiento porque son rechazados”, apunta.

Pardo pone como ejemplo a Manos Limpias, que intentó presentar un escrito durante la instrucción. Según su versión, el juzgado no entró a valorar el contenido de la petición, sino que rechazó que pudiera presentarse directamente al formar parte de una acusación popular unificada. “El juez no me rechaza la pretensión de lo que yo diga, me rechaza que yo no puedo presentar ese escrito y lo tengo que hacer por la popular unificada”, asegura.

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La cuestión cobra especial importancia ahora que la instrucción ha terminado. El momento clave llegará al final del juicio, cuando las acusaciones tengan que fijar sus conclusiones a la vista de las pruebas practicadas. “Una vez que ya llegas al juicio, las valoraciones que cada uno pueda tener pueden diferir”, apunta Pardo.

La separación permitiría, según el planteamiento de Iustitia Europa, ajustar las calificaciones jurídicas a lo que se acredite durante la vista sin modificar los hechos objeto del procedimiento. “Te cabe y te permite la posibilidad, la jurisprudencia, de que tú puedas modificar en parte, no los hechos, sí las calificaciones”, sostiene.

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El precedente de David Sánchez

El precedente está en Badajoz. En el procedimiento contra David Sánchez, las acusaciones populares habían actuado de forma unificada durante la instrucción, pero la Audiencia Provincial permitió que, al llegar al juicio oral, cada una pudiera intervenir por separado. Aquella fórmula es la que Iustitia Europa considera trasladable ahora a Madrid. Pardo, que participó en aquel procedimiento, atribuye a la desunificación un papel decisivo en el resultado del juicio. “En el procedimiento de David Sánchez, el escrito de acusación, en los términos que se hizo en la unificada, si no hubiéramos sido desunificados, no se hubiera conseguido la condena que se consiguió”, afirma.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el juicio. (Europa Press)

Iustitia Europa no parte, en cualquier caso, de una acusación enfrentada a la del resto. La asociación se adhirió al escrito de Hazte Oír y, por el momento, no mantiene una discrepancia formal con el contenido de la acusación popular común. Lo que quiere es conservar libertad para adoptar su propia posición después de escuchar toda la prueba. “Nosotros de momento no tenemos ninguna que vaya contra la acusación popular unificada, pero eso no es óbice para que en el juicio estemos separados”, reconoce Pardo.

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La petición no busca, por tanto, modificar ahora la acusación con la que las asociaciones han llegado hasta el final de la instrucción, sino que cada una pueda decidir qué mantiene y qué modifica cuando termine el juicio, dentro de los límites procesales. La Audiencia Provincial será la que tenga que decidirlo. Pero antes de que llegue ese momento hay otra pieza sobre la mesa.

Manos Limpias lleva meses intentando separarse

Manos Limpias ya ha recorrido ese camino. La organización pidió a Peinado durante la instrucción que le permitiera actuar de manera autónoma respecto de la acusación popular unificada. El magistrado rechazó la petición y la asociación recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó la decisión. El asunto está ahora en el Tribunal Constitucional, donde Manos Limpias presentó un recurso de amparo que todavía está pendiente de resolución. “Creemos que en un recurso de amparo nos dará la razón”, asegura a Infobae Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias, que considera que el Constitucional puede terminar avalando la posibilidad de que la organización actúe por separado durante el juicio.

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En su caso, además, existe una discrepancia expresa con la acusación dirigida por Hazte Oír. Bernard asegura que Manos Limpias no comparte “ni las penas que solicita Hazte Oír ni la forma de cómo se está llevando” la acusación.

La defensa de la mujer del presidente del Gobierno alega que el escrito de la acusación se excede de lo establecido por la ley.

Las diferencias se reflejan en las propias peticiones. Hazte Oír llegó a solicitar inicialmente 24 años de prisión para Begoña Gómez y posteriormente redujo la petición a 13 años. Manos Limpias asegura que solicita seis años de cárcel. Bernard cuestiona las peticiones más elevadas y defiende que su organización se ajusta “a los parámetros que hay para cada delito en el Código Penal”. “Los veinte o veintidós años que se pedían para Begoña Gómez están totalmente, desde nuestro punto de vista, desfasados”, afirma el secretario general de Manos Limpias.

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Bernard también reivindica que la propuesta de separar las acusaciones no nace ahora con Iustitia Europa. “La propuesta de Iustitia Europa nos ha copiado a nosotros”, sostiene. Según explica, Manos Limpias planteó la desunificación desde el principio y ha agotado ya las vías judiciales ordinarias, por lo que ahora espera la respuesta del Tribunal Constitucional.

Mientras tanto, Hazte Oír, que continúa al frente de la acusación popular unificada, ha declinado por el momento pronunciarse sobre la posibilidad de que las acusaciones actúen separadamente durante el juicio.

Antes de que el jurado popular se siente a juzgar a Begoña Gómez, el tribunal tendrá que decidir si las acusaciones continúan actuando como un bloque o si, como ocurrió en el juicio contra David Sánchez, pueden defender sus posiciones por separado.

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