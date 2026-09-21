Lucía Menéndez, abogada: “Un buen abogado no solo está para ganar el juicio, sino para lograr que las consecuencias sean lo menores posibles”

Una abogada defiende a un acusado ante un juez para ilustrar la importancia del asesoramiento legal en la reducción de penas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Muchas personas que enfrentan un proceso judicial dan por perdida la batalla incluso antes de que empiece. La creencia de que sin pruebas a favor no hay nada que hacer lleva a algunos acusados a prescindir de asesoramiento legal, una decisión que la abogada Lucía Menéndez considera equivocada. Según explica en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@luciamenendezabogada), el papel de un buen abogado va más allá de ganar o perder un juicio, sino que consiste en reducir el impacto de las consecuencias legales, incluso en los casos que parecen más desfavorables.

Menéndez relata que esta es una de las frases que escucha con mayor frecuencia entre quienes acuden a su despacho. “Aunque parezca mentira, esta es una de las frases que más escucho”, afirma. La abogada explica que detrás de esa idea está la lógica de que, si las pruebas apuntan en contra, cualquier esfuerzo por defenderse resulta inútil. “Mucha gente piensa: ‘Lo tengo todo en contra y no hay nada que hacer’, pero la realidad puede ser muy distinta”, señala.

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Y, para ejemplificar mejor lo que está diciendo, la letrada recurre al caso concreto de un conductor que provoca un accidente de tráfico y da positivo en un control de alcoholemia. “Imagina que provocas un accidente de tráfico. Las pruebas son claras, das positivo en alcohol”, plantea. En un escenario así, continúa, la reacción habitual del implicado es asumir que el caso está cerrado. “Y aquí es donde piensas: ‘Ya está, no hay nada que hacer’”, describe la abogada, al tiempo que advierte que ese razonamiento constituye, precisamente, el error más común entre quienes atraviesan una situación judicial comprometida.

El verdadero rol de la defensa legal

Frente a esa percepción, Menéndez remarca cuál es la función real de un profesional del derecho en circunstancias adversas. “Un buen abogado no solo está para intentar ganar un juicio, sino para lograr que las consecuencias sean lo menores posibles”, sostiene. La abogada detalla algunas de las vías por las que puede trabajarse en favor del acusado incluso cuando el desenlace del proceso resulta previsible: “En ocasiones, negociando la pena, buscando la mejor solución o evitando que la situación empeore”.

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Y es que esta labor también implica una evaluación estratégica del caso que contempla alternativas como la negociación de la pena o la búsqueda de acuerdos que eviten un agravamiento de la situación del cliente. La letrada subraya que estas gestiones solo son posibles con representación legal especializada, algo que se pierde cuando una persona decide no acudir a un abogado por considerar el juicio ya perdido.

“No tomes nunca la decisión de enfrentarlo sin asesoramiento”

Menéndez cierra su explicación con una advertencia dirigida a quienes piensan en enfrentarse a un proceso judicial sin asesoramiento ni respaldo profesional. “Por eso, aunque creas que un juicio está perdido, no tomes nunca la decisión de enfrentarlo sin asesoramiento”, indica. La abogada insiste en que el resultado de un caso no debe medirse únicamente en términos de victoria o derrota judicial. “Muchas veces la victoria no está en ganar, sino en lograr minimizar las consecuencias”, concluye.

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