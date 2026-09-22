Detenido en Alemania Simon Verhoeven, uno de los “gestores ejecutivos” del caso Plus Ultra

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La Policía ha detenido en Alemania al empresario neerlandés Simon Verhoeven, considerado por el juez José Luis Calama como uno de los “gestores” del caso Plus Ultra. Así lo ha avanzado este martes el diario El Mundo, después de que el pasado mes de mayo se conociese que utilizó al menos tres sociedades para conceder préstamos a la aerolínea que recibió 53 millones de euros procedentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la pandemia.

Según ha podido saber el citado periódico, las autoridades alemanas han comunicado a la Audiencia Nacional su arresto tras estar en busca y captura por su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, apropiación indebida y tráfico de influencias desde que Calama emitió la orden el pasado mes de marzo. Verhoeveen llegará a Madrid desde Frankfurt en torno a las 15 horas del jueves.

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En mayo de este año, una nueva revelación del sumario del caso Plus Ultra incorporaba diligencias judiciales que situaban a Verhoeven como una de las piezas clave de una presunta estructura internacional de blanqueo de capitales con conexiones en España, Venezuela y Suiza. Para ello utilizó las sociedades Allpa Wira Trading UK, Wailea Invest LTD y Valerian Corporation, que formalizaron contratos de préstamo con la compañía aérea.

Verhoeven y sus tres empresas

De la misma manera, en una entrada y registro practicada el 24 de octubre de 2024 en su domicilio de Santa María del Camí (Mallorca), los agentes de la UDEF localizaron además dos lingotes de color dorado, de 100 y 50 gramos, así como numerosos relojes de alta gama de firmas como Patek Philippe, Omega, Breguet o Montblanc. También intervinieron varias joyas, entre ellas una gargantilla dorada rosa con forma de felino, un anillo con la figura completa del animal, unos pendientes y un colgante a juego, además de una pulsera con piedras verdes y otros nueve anillos.

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Entre los documentos que los investigadores decidieron intervenir durante el registro figuraba además una factura de 43.560 euros en concepto de honorarios, fechada en julio de 2024 y emitida a favor de Kaimana Capital. Esta sociedad fue constituida y está administrada por el abogado madrileño Miguel Palomero de Juan, otro de los principales denunciados por la Fiscalía Anticorrupción en la causa.

Verhoeven es el segundo detenido de estos “gestores”, después de que la justicia también mandara una orden de busca y captura para Reyes y Luis Felipe Baca. “Según los indicios del procedimiento, Rodolfo José Reyes y otros gestores de Plus Ultra idearon un presunto plan para apropiarse de esas cantidades de dinero ‘limpio’ [los 53 millones], que fue destinado en parte y mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo de la que presuntamente forma parte el antedicho”, recogió la Orden Internacional de Detención comunicada en marzo por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

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