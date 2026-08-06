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El ‘apego al lugar’ explica la tristeza de ver arder la naturaleza y los paisajes que forman parte de nuestras vidas

La psicología estudia por qué perder un bosque puede sentirse como perder una parte de tu propia historia

Un hombre practica senderismo por una de las zonas afectadas por el incendio de Burgohondo. (EFE/ Raúl Sanchidrián)
Un hombre practica senderismo por una de las zonas afectadas por el incendio de Burgohondo. (EFE/ Raúl Sanchidrián)
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Los incendios forestales no solo arrasan hectáreas de vegetación. También destruyen recuerdos, rutinas y espacios cargados de significado para quienes los han recorrido durante años. En España, donde cada verano miles de personas miran con preocupación las zonas afectadas por el fuego, crece una sensación difícil de nombrar: la tristeza por ver desaparecer lugares que forman parte de la identidad personal y colectiva.

La terapeuta Aimee Frazier explica, en Psychology Today, que esta reacción tiene una base psicológica: el llamado “apego al lugar”, un concepto que describe el vínculo emocional que las personas desarrollan con determinados espacios. No se trata solo de paisajes bonitos, sino de escenarios donde se acumulan experiencias, recuerdos y momentos importantes de la vida. Según Frazier, estos lugares pueden convertirse en parte de nuestra identidad, porque están ligados a etapas personales, relaciones y vivencias.

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Cuando la naturaleza deja de ser solo un paisaje

Los incendios de los últimos años han transformado la relación de muchas personas con la naturaleza en una fuente de preocupación. En España, numerosos territorios han visto cómo las llamas arrasaban zonas naturales, se acercaban a municipios y alteraban paisajes. Pero el impacto no termina cuando el fuego se extingue: para muchas personas queda la imagen de un lugar irreconocible, con caminos cubiertos de ceniza, montes sin árboles o ríos rodeados de vegetación quemada.

Paisaje quemado en La Vall d'Uixó (Castellón). (EFE)
Paisaje quemado en La Vall d'Uixó (Castellón). (EFE)

La psicología ambiental explica que estos cambios pueden generar duelo ecológico, una respuesta emocional ante la pérdida o la amenaza de pérdida de ecosistemas, especies y paisajes. Aunque no es igual que el duelo por la pérdida de una persona, puede compartir sentimientos como la tristeza, la sensación de vacío o la dificultad para aceptar que un lugar que formaba parte de la vida cotidiana ya no volverá a ser el mismo.

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El miedo a perder lo que todavía existe

Una de las características más complejas de este fenómeno es que la tristeza puede aparecer incluso antes de que el lugar desaparezca. Frazier explica que el cambio climático introduce una forma de duelo anticipado, una angustia ligada a la posibilidad de perder paisajes que todavía existen, pero cuya conservación parece cada vez más incierta.

Esta sensación se ha vuelto habitual para muchas personas que viven cerca de zonas forestales o que encuentran en la naturaleza un espacio de descanso y bienestar. Antes de salir al campo, las preguntas ya no se limitan a elegir una ruta o consultar la previsión meteorológica: también aparecen nuevas preocupaciones, como el riesgo de incendio, la calidad del aire o si ese paisaje seguirá siendo el mismo dentro de unos años.

Incendio forestal en Fermoselle (Zamora). (EFE)
Incendio forestal en Fermoselle (Zamora). (EFE)

Existe una paradoja en la relación entre las personas y el entorno natural. Para muchos, los bosques, las montañas o los espacios abiertos son lugares a los que acudir cuando necesitan desconectar, reducir el estrés o recuperar el equilibrio emocional. El contacto con la naturaleza permite alejarse de las preocupaciones diarias, centrar la atención en el presente y conectar con algo que va más allá de uno mismo.

Sin embargo, cuando esos mismos paisajes aparecen marcados por los efectos del cambio climático y los incendios forestales, pueden convertirse también en una fuente de inquietud. El lugar que antes ofrecía calma empieza a recordar la vulnerabilidad de los ecosistemas y la posibilidad de que aquello que parecía permanente pueda desaparecer.

Esta reacción está relacionada con la llamada ecoansiedad, un conjunto de emociones vinculadas a la preocupación por la degradación ambiental. Puede incluir miedo, tristeza, frustración o incertidumbre ante el futuro, pero también refleja el fuerte vínculo que muchas personas mantienen con la naturaleza y el valor que tienen para ellas los espacios amenazados.

Cuidar lo que importa

Los especialistas señalan que la respuesta ante el dolor por la pérdida o transformación de espacios naturales no pasa por alejarse de ellos ni por reducir el vínculo emocional que se mantiene con esos lugares. Al contrario, ese sentimiento puede convertirse en una motivación para implicarse en su protección y conservación.

Un vecino en su casa calcinada por el incendio forestal en Pelayos de la Presa, Madrid. (Europa Press)
Un vecino en su casa calcinada por el incendio forestal en Pelayos de la Presa, Madrid. (Europa Press)

La tristeza por un bosque quemado también refleja la importancia que tenía antes de desaparecer. Recordar cómo era un paisaje, participar en iniciativas de restauración ambiental o apoyar medidas de prevención puede ser una forma de transformar la pérdida en compromiso.

En un país donde los incendios forestales afectan cada año a ecosistemas y comunidades, la relación emocional con la naturaleza adquiere una nueva dimensión. Los montes, senderos y espacios verdes dejan de ser simples territorios físicos para convertirse en lugares cargados de recuerdos y vínculos personales. Por eso, cuando las llamas transforman un paisaje querido, la pérdida va más allá del daño ambiental: también afecta a la historia de quienes encontraron en esos lugares un refugio o una parte de su propia vida.

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