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Aurelio Rojas, cardiólogo: “El kiwi amarillo tiene casi el doble de vitamina C que el verde”

Aunque ambos son muy saludables, cada variedad destaca por tener propiedades diferentes

Dos mitades de kiwi, una con pulpa verde y semillas negras, y otra con pulpa amarilla y semillas rojas, sobre una tabla de madera.
Kiwi verde y amarillo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La fruta es uno de los alimentos más saludables que existen. Gracias a su alto contenido en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, su consumo habitual se asocia con numerosos beneficios para la salud y forma parte de las recomendaciones de una alimentación equilibrada.

Entre todas ellas, el kiwi destaca por su gran valor nutricional y por su capacidad para aportar nutrientes esenciales al organismo. Sin embargo, muchas personas se preguntan si existe alguna diferencia entre las distintas variedades y cuál puede resultar más beneficiosa.

Aurelio Rojas, un cardiólogo con miles de seguidores en redes sociales, ha explicado los beneficios de cada variedad en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@doctorrojass).

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Es mejor el kiwi amarillo o verde

Para responder a esta pregunta, primero hay que definir qué buscamos. Aunque ambas variedades comparten un perfil nutricional muy saludable, cada una presenta características que pueden hacerla más adecuada en función de las necesidades de cada persona.

Según explica Aurelio Rojas, si el objetivo es reforzar el sistema inmunitario y combatir la inflamación, el kiwi amarillo es la mejor opción. El especialista destaca que esta variedad contiene una cantidad de vitamina C muy superior a la del kiwi verde.

De hecho, el kiwi amarillo puede aportar alrededor de 160-180 mg de vitamina C por cada 100 gramos, frente a los aproximadamente 90 mg que contiene el verde, según datos de la Fundación Española de la Nutrición (FEN). Esta vitamina contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo.

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En cambio, si lo que se busca es mejorar la salud digestiva, favorecer la pérdida de peso o controlar mejor los niveles de glucosa en sangre, el cardiólogo recomienda optar por el kiwi verde. Esta variedad contiene una mayor cantidad de fibra, especialmente fibra insoluble, lo que favorece el tránsito intestinal, aumenta la sensación de saciedad y ayuda a ralentizar la absorción de los azúcares.

Además, aporta actinidina, una enzima natural que facilita la digestión de las proteínas y puede resultar beneficiosa para personas con digestiones pesadas y repercute sobre la salud cardiovascular. Mantener unos niveles estables de glucosa e insulina y consumir una cantidad adecuada de fibra son dos factores que contribuyen a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

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No obstante, el especialista reconoce que él suele decantarse por el kiwi verde por otro motivo. Según explica, diversos ensayos clínicos han observado que consumir dos kiwis verdes aproximadamente una hora antes de acostarse puede ayudar a conciliar el sueño más rápidamente, aumentar el tiempo total de descanso y mejorar su calidad.

Aunque todavía se siguen investigando los mecanismos responsables de este efecto, los científicos apuntan a la combinación de antioxidantes, serotonina y folatos presentes en esta fruta como algunos de los posibles responsables.

En definitiva, no existe un kiwi objetivamente mejor que otro. Mientras que el amarillo destaca por su elevado contenido en vitamina C y su sabor más dulce, el verde aporta más fibra y se ha asociado con beneficios para el control metabólico y una mejor calidad del sueño.

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