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La psicología lo confirma: recordamos más a nuestros enemigos que a nuestros amigos por una sencilla razón evolutiva

Investigadores han analizado cómo es este proceso y qué papel ha desempeñado en nuestra supervivencia

El rencor es unn mecanismo muy poderoso
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El odio y el rencor son dos emociones muy potentes que tienen un gran impacto a nivel mental. Aunque muchos psicólogos recomiendan alejar ambas de nuestra vida, llevarlo a cabo resulta más difícil de lo que se cree en un primer momento.

De hecho, pueden ser herramientas más útiles de lo que la gente cree. Según un estudio de la Universidad de Osaka, detrás de esto hay una razón evolutiva. Los investigadores analizaron un grupo de 21 estudiantes universitarios que nunca habían visto Suits y estudiaron cómo reaccionaba su cerebro ante los seis primeros episodios.

El objetivo era comprobar cómo organiza el cerebro las relaciones sociales que aprendemos al seguir una historia. Antes y después del visionado, los participantes se sometieron a resonancias magnéticas funcionales mientras observaban los rostros de los ocho personajes principales de la serie. Posteriormente, también tuvieron que valorar la relación entre cada pareja de personajes, indicando tanto su intensidad como si estaba basada en la amistad o en el enfrentamiento.

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Los resultados del estudio

Tras analizar los resultados, los investigadores comprobaron que el cerebro representaba con mayor intensidad las relaciones marcadas por la rivalidad y el conflicto que aquellas basadas en la cooperación.

En concreto, las conexiones antagónicas se asociaron con patrones de actividad en el giro supramarginal anterior izquierdo y en la corteza prefrontal medial derecha, dos regiones implicadas en el procesamiento de la información social.

Según los autores, estos hallazgos sugieren que el cerebro construye una especie de “mapa social” de las personas que nos rodean. Las relaciones de enemistad pueden actuar como puntos de referencia especialmente relevantes para comprender la dinámica de un grupo.

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Desde una perspectiva evolutiva, identificar con rapidez quién está enfrentado con quién habría podido resultar beneficioso para anticipar amenazas y desenvolverse con mayor seguridad en entornos sociales complejos.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Por qué se considera un mecanismo evolutivo

Los investigadores sostienen que esta tendencia tiene una explicación evolutiva. Mientras que los amigos y aliados suelen ser más predecibles, los rivales representan posibles amenazas sociales o físicas, por lo que el cerebro les presta una mayor atención.

Según la profesora Tamami Nakano, este mecanismo funciona como un sistema de seguridad que utiliza los conflictos como puntos de referencia para construir un mapa social más preciso y detectar quién puede suponer un peligro dentro de un grupo.

Además, los autores destacan que este hallazgo podría tener utilidad en el desarrollo de nuevas inteligencias artificiales. En la actualidad, estos sistemas son capaces de identificar quién está relacionado con quién, pero tienen más dificultades para interpretar la naturaleza de esas relaciones.

Comprender cómo el cerebro humano prioriza las rivalidades podría servir de base para diseñar modelos capaces de reconocer con mayor precisión las dinámicas sociales y emocionales entre las personas.

Que el cerebro priorice el conflicto no significa que el rencor sea bueno

Aunque el estudio demuestra que el cerebro presta una atención especial a las rivalidades por una cuestión evolutiva, el odio y el rencor no son beneficiosos para la salud. De hecho, numerosos estudios han relacionado estas emociones con un mayor estrés, ansiedad y un peor bienestar psicológico.

Por este motivo, los especialistas recomiendan aprender a gestionar estas emociones en lugar de alimentarlas. Cuando el resentimiento es algo recurrente y no sabes cómo gestionarlo, es recomendable acudir a un profesional de la salud mental.

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