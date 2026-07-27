El Colegio de Psicología activa la atención para los afectados por los incendios

Madrid, 27 jul (EFE).- El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, en colaboración con la Comunidad de Madrid, a través del SUMMA y de las Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano, ha activado dispositivos de atención psicológica en crisis, que se realizan de modo presencial e itinerante, para las personas desplazadas y afectadas por los incendios.

Los dispositivos están integrados por más de 40 profesionales especializados que brindan atención psicológica en albergues temporales, centros de acogida, puntos de reunión, espacios habilitados para la atención a la población afectada y otros lugares que determinen los y las responsables del operativo, indica el colegio en un comunicado.

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La intervención tiene como finalidad proporcionar Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) a las personas afectadas por los incendios, tanto a nivel individual como familiar.

El objetivo es ofrecer una respuesta inmediata orientada a reducir el impacto emocional inicial, favorecer la estabilización psicológica, detectar a las personas especialmente vulnerables, identificar necesidades prioritarias y facilitar la conexión con los recursos de apoyo disponibles. EFE

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