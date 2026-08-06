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Ainhoa Vila, psicóloga: “Volver con tu ex no es una recaída, es la tercera fase de la ruptura”

La experta explica por qué retomar una relación puede formar parte del proceso de duelo y no siempre supone dar un paso atrás

Es parte del proces de una ruptura
Montaje en el que parece la psicóloga Ainhoa Vila. (Infobae)
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Las relaciones de pareja son uno de los vínculos humanos más complejos. En ellas intervienen factores como la comunicación, la confianza, la personalidad o las experiencias previas, por lo que su funcionamiento ha sido objeto de estudio de la psicología durante décadas.

Sin embargo, no hay una única manera de abordarlas, tal y como ocurre con las rupturas. Se trata de una situación que nadie espera vivir, pero, cuando ocurre, no hay una forma universal de afrontar este duelo.

De hecho, es habitual que en este proceso se vuelva con la que fue nuestra pareja. Aunque es algo que, en la mayoría de casos, tu círculo más cercano te puede reprochar, forma parte del proceso. Esto es algo que ha explicado la psicóloga Ainhoa Vila en su cuenta de TikTok (@ainhowins).

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Volver con tu expareja no siempre es una recaída

La experta explica que retomar la relación con una expareja no debe interpretarse automáticamente como un paso atrás. Según la psicóloga, en muchas ocasiones forma parte del propio proceso de ruptura, especialmente cuando se trata de relaciones largas.

De hecho, asegura que en consulta es habitual encontrarse con personas que sienten vergüenza por haber vuelto con su ex, ya que interpretan esa decisión como un signo de debilidad o falta de carácter.

Sin embargo, la especialista insiste en que esa idea no siempre se corresponde con la realidad. En su opinión, muchas personas necesitan comprobar por sí mismas que la relación realmente ha llegado a su fin. “Una relación de catorce años no se termina el día que se dice ‘se acabó’. Se termina cuando has comprobado que efectivamente se ha terminado”, explica.

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Para ilustrarlo, Vila compara este proceso con un incendio. Del mismo modo que un bombero regresa al día siguiente para asegurarse de que no queda ninguna brasa, algunas personas necesitan volver con su expareja para confirmar que ya no existe la posibilidad de reconstruir la relación.

@ainhowins Volver con tu ex no es una recaída: es una hipótesis por elaborar. Lo que pasa es que cuando ya has corroborado más de 10 hipótesis, quizá eres tú la que necesita cerrar un ciclo aunque no sepas cómo hacerlo. Si quieres volver a habitar en ti, saber hacia donde dirigirte saber si dejarlo o no, o necesitas incluso una dirección entre tanto murmullo. Puedes escribirme para iniciar tu proceso. Te abrazo. Ainhowins psicología. . . . ##tóxico##apego##ruptura ♬ sonido original - Ainhowinss ll Psicología 📚

Según la psicóloga, cada reconciliación responde a una hipótesis: comprobar si, tras determinados cambios o circunstancias, la pareja puede funcionar. Cuando esa expectativa no se cumple, el proceso de duelo avanza y resulta más sencillo aceptar el final de la relación.

No obstante, la experta subraya que esto no significa que volver con un ex sea siempre una decisión saludable. A su juicio, existe una diferencia entre regresar para comprobar que la relación realmente ha terminado y hacerlo únicamente para evitar el malestar que provoca la ruptura. En el primer caso, cada intento ayuda a cerrar una etapa. Sin embargo, en el segundo la dinámica suele repetirse sin cambios, lo que puede acabar convirtiéndose en un patrón perjudicial.

Por ello, la psicóloga considera que, en lugar de juzgar a quienes retoman una relación, conviene entender qué les ha llevado a hacerlo. Según explica, responder a esa pregunta permite comprender mejor en qué punto se encuentra el proceso de duelo y si la relación tiene posibilidades reales de finalizar de forma definitiva.

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