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El incendio de Lucena del Puerto (Huelva) no termina de extinguirse y se suman medios aéreos tras reactivarse algunos focos: “Estamos viviendo días difíciles”

El fuego permanece estabilizado desde las 12:35 horas, pero el incremento de las temperaturas ha provocado que las llamas lleguen hasta una nave de la zona

El incendio de Lucena del Puerto (Huelva) suma medios aéreos para su extinción (@Plan_INFOCA)
El incendio de Lucena del Puerto (Huelva) suma medios aéreos para su extinción (@Plan_INFOCA)
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Un total de cuatro medios aéreos se han sumado a los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en las labores para contener un incendio forestal que desde el miércoles afecta al paraje Santa Catalina, en el término municipal de Lucena del Puerto (Huelva), y que permanece estabilizado desde las 12:35 horas.

Con el incremento de las temperaturas en la zona, el dispositivo de emergencia ha redoblado la vigilancia por la posibilidad de que los focos apagados, pero aún calientes, pudieran reactivarse, por lo que ha mantenido en todo momento preparadas las intervenciones aéreas.

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En las tareas de extinción participan 57 efectivos por tierra, distribuidos en siete grupos de bomberos forestales, un agente medioambiental, un buldócer y tres vehículos autobombas. Al despliegue terrestre se suman dos aviones anfibios ligeros y dos aviones de carga en tierra, movilizados para reforzar la respuesta ante las condiciones adversas del mediodía.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha precisado que intervienen dotaciones del Parque de San Juan del Puerto, ya que el incendio ha alcanzado una nave en la zona del siniestro.

“Yo mismo hice la llamada personalmente a varios agricultores de la zona”

El alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, ha asegurado que “estamos viviendo días difíciles”. No obstante, durante estos días no solo se ha contado con el apoyo de los servicios de emergencias, sino que “se está teniendo colaboración tanto de los vecinos como de los agricultores”, ha afirmado para Europa Press.

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Del mismo modo, ha añadido que durante la jornada de ayer “yo mismo hice la llamada personalmente a varios agricultores de la zona”, quienes “enseguida pusieron sus medios, sus tractores, engancharon las gradas, pusieron trabajadores de sus fincas agrícolas a disposición de los servicios de emergencia”.

Lucena del Puerto (Huelva) está viviendo "días complicados" las la oleada de incendios que está sufriendo el municipio en los últimos días. Su alcalde, Álvaro Regidor, ha comentado a Europa Press Televisión que el incendio sigue activo pero no ha afectado a viviendas colindantes ni al vecindario. Asegura que la actuación vecinal de vigilancia es constante y alaba la coordinación con los servicios de emergencia.

Por lo que “la colaboración está siendo fundamental” para controlar y sofocar en su totalidad el incendio. Igualmente, reconoce “el trabajo que están haciendo los equipos de emergencia y de INFOCA”.

Por el momento, el último balance de la situación indica que “el incendio sigue activo, pero sí que nos trasladan un mensaje tranquilizador, al menos para la población y para las viviendas que están también ubicadas en el campo, relativamente cerca del incendio”, explica.

En pocas palabras: “Las personas están a salvo”, manifiesta Álvaro Regidor. Tampoco han tenido que lamentar “daños personales”. Aunque sí que han detectado “daños materiales, sobre todo en fincas agrícolas”.

A 6 de agosto de 2026 en Lucena del Puerto, Huelva (Andalucía, España). Una treintena de efectivos del Plan Infoca ha trabajado durante la madrugada de este jueves 6 de agosto contra el incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles, 5 de agosto, en el paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto (Huelva), que afecta a una superficie de pinar y matorral.
Zonas afectadas por el incendio forestal declarado en el término municipal de Lucena del Puerto, Huelva (Francisco J. Olmo / Europa Press)

El quinto incendio en Lucena del Puerto este año

Desde el pasado 21 de julio, el municipio de Lucena del Puerto ha registrado cinco incendios forestales, el segundo solo en esta semana y ocho desde febrero. El 28 de julio se reportó otro incendio en el paraje Los Vuelos, el tercero en ese enclave en poco más de siete días.

Además, este miércoles por la mañana se declaró extinguido el incendio en el paraje Arroyo Pasadera de Lucena del Puerto, que comenzó a las 20:00 del martes y quedó controlado a las 23:14 horas. Para ese operativo, el Plan Infoca movilizó un vehículo autobomba, diez bomberos forestales, un agente medioambiental, dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado.

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