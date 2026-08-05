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Pedro Duque, sobre el eclipse total del 12 de agosto: “El día se hará noche y veremos la corona solar, un halo de luz alrededor del disco oscuro”

El astronauta explica las claves para observar un eclipse histórico que dejará menos de dos minutos de oscuridad total

Pedro Duque explica las claves para observar un eclipse histórico que dejará menos de dos minutos de oscuridad total. (Montaje)
Pedro Duque explica las claves para observar un eclipse histórico que dejará menos de dos minutos de oscuridad total. (Montaje)
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A menos de una semana de que España vuelva a quedarse a oscuras por un eclipse total de sol después de más de cien años, Pedro Duque avanza uno de los momentos más esperados del fenómeno: “El día se hará noche”. El astronauta, a través de Hispasat, detalla dónde podrá verse mejor el eclipse del 12 de agosto y qué precauciones deben tomar quienes quieran disfrutarlo.

La cita astronómica convertirá durante unos minutos el día en noche en las zonas situadas bajo la sombra de la Luna. Los mejores puntos de observación estarán en una franja que recorrerá el norte de España desde Galicia hasta Castellón, además de las Islas Baleares. “Si vives al norte o al sur de esa franja, también se verá, pero como un eclipse parcial”, añade.

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El eclipse del próximo 12 de agosto será el primero de una serie de tres eclipses totales visibles desde España en los próximos años. “España lleva más de cien años sin eclipses totales y ahora tendremos tres seguidos: 2026, 2027 y 2028”, recuerda el astronauta. El próximo año, otro eclipse total recorrerá parte de Andalucía, con Cádiz y Málaga entre los puntos destacados para su observación.

Un eclipse parcial de sol. (REUTERS/Jon Nazca)
Un eclipse parcial de sol. (REUTERS/Jon Nazca)

Para disfrutar del fenómeno con seguridad y evitar problemas de movilidad en las zonas con mayor afluencia, Duque recomienda consultar los puntos oficiales de observación habilitados. “Así minimizaremos atascos y riesgos adicionales como los incendios”, señala.

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Menos de dos minutos de oscuridad total

Un eclipse total de Sol se produce cuando el Sol, la Luna y la Tierra se colocan en una misma línea y la sombra de la Luna alcanza la superficie terrestre. Ese juego de distancias y tamaños permite que, desde nuestro planeta, la Luna pueda ocultar completamente al Sol. “La mecánica celeste es absolutamente predecible, pero parece caprichosa”, subraya.

La cuenta atrás del eclipse comenzará alrededor de las 19:30 horas, cuando “la Luna empezará a tapar el Sol”, según apunta Duque. El astronauta anticipa que durante esos minutos “la luz se volverá rara, se apagarán los colores y bajará la temperatura”, mientras que algunos animales, especialmente las aves, podrán mostrar comportamientos inusuales ante la repentina llegada de la oscuridad.

La sombra de la Luna dejará también imágenes curiosas en la Tierra. A través de los huecos entre las hojas de los árboles podrán verse pequeñas proyecciones del Sol con forma de media luna. El momento clave llegará alrededor de las 20:30 horas, cuando aparecerá el llamado “anillo de diamante”, el último rayo de luz solar antes de la totalidad. “Veremos puntitos. Ahí todavía necesitas las gafas de eclipse puestas”, advierte.

Mapa animado de España que muestra la franja de territorio y las ciudades donde será visible un eclipse solar total el 12 de agosto de 2026.

Entonces llegará el instante más espectacular del fenómeno: el Sol desaparecerá por completo y el cielo se sumirá en una oscuridad inesperada. “El día se hará noche y veremos la corona solar, un halo de luz alrededor del disco oscuro”, adelanta Duque. Durante esos breves minutos de totalidad será posible retirar las gafas de eclipse para observar la corona solar. Pero será una ventana fugaz: la fase total durará menos de dos minutos y, con el regreso del primer rayo de sol, habrá que volver a proteger la vista.

Duque también destaca una curiosidad que hace posible este espectáculo: el Sol es unas 400 veces más grande que la Luna, pero también está unas 400 veces más lejos de la Tierra. Esa coincidencia permite que ambos astros parezcan tener un tamaño similar en el cielo y que la Luna pueda ocultar por completo al Sol. Sin embargo, no será eterna: la Luna se aleja unos centímetros cada año y, dentro de cientos de millones de años, ya no habrá eclipses totales.

Gente con gafas para observar el eclipse solar. (Europa Press)
Gente con gafas para observar el eclipse solar. (Europa Press)

La protección es imprescindible

Más allá del espectáculo, Pedro Duque insiste en la importancia de proteger la vista. Mirar directamente al Sol durante un eclipse sin la protección adecuada puede provocar lesiones oculares graves y permanentes. “Normalmente, el Sol nos molesta y apartamos la vista como acto reflejo. Pero durante un eclipse total, la Luna va tapando poco a poco el Sol y esa sensación de molestia va desapareciendo. Y eso es lo peligroso”, explica.

La recomendación es utilizar gafas certificadas con marcado CE y normativa internacional ISO. Tampoco deben emplearse cámaras, prismáticos o telescopios convencionales sin filtros específicos, ya que pueden concentrar la luz solar y provocar daños en la vista. “No te la juegues con ningún método casero. La seguridad de tu vista es un tema muy serio”, concluye Duque.

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