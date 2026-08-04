España
Agregar Infobae enGoogle

Sentadilla con salto, un ejercicio explosivo para fortalecer las piernas, endurecer los glúteos y aumentar la potencia del tren inferior

Es importante hacer una buena técnica para evitar lesiones

El deporte mejora la salud física y mental
Mujer en el gimnasio
Guardar

El ejercicio físico es una de las mejores herramientas para cuidar nuestra salud mental y física. El deporte ayuda a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y descansar mejor. Además, contribuye a mejorar la salud cardiovascular y a fortalecer nuestros huesos y músculos.

Por todo ello, muchas personas buscan aumentar la masa muscular y, para conseguirlo, recurren al entrenamiento de hipertrofia. Consiste en un tipo de entrenamiento diseñado para estimular el crecimiento de las fibras musculares mediante ejercicios de fuerza.

Para que este método sea efectivo, es importante entrenar cerca del fallo muscular, es decir, llegar al punto en el que no es posible completar otra repetición sin comprometer la técnica. Además, el entrenamiento debe volverse cada vez más exigente, ya sea aumentando el peso o el número de repeticiones. Así, el músculo recibe el estímulo necesario para seguir creciendo.

PUBLICIDAD

Si lo que buscas es mejorar tu salud, es importante dedicarle tiempo a las piernas, ya que son las encargadas de soportar el peso de nuestro cuerpo. Además, gracias a ellas podemos hacer movimientos cotidianos esenciales, como andar, levantarse de una silla o subir escaleras.

Uno de los mejores ejercicios es la sentadilla, ya que involucra muchos grupos musculares y mejora nuestra movilidad. Si quieres llevar tu entrenamiento a otro nivel, esta variante con salto puede ser una gran opción.

Beneficios de la sentadilla con salto

Ejercicio explosivo para tren inferior
Ilustración sentadilla con salto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentadilla con salto es una variante más exigente de la sentadilla tradicional que añade un componente explosivo al movimiento. Al incorporar un salto en cada repetición, no solo trabaja los cuádriceps, los glúteos y los isquiotibiales, sino que también activa los gemelos y el abdomen para mantener la estabilidad durante el despegue y el aterrizaje.

PUBLICIDAD

Además de favorecer el desarrollo de la fuerza y la potencia en el tren inferior, este ejercicio eleva la frecuencia cardíaca, por lo que también ayuda a mejorar la resistencia cardiovascular y a aumentar el gasto calórico.

Gracias a ello, es una opción muy completa para quienes buscan ganar masa muscular sin renunciar a un entrenamiento más dinámico. Eso sí, es fundamental realizar una técnica correcta para evitar lesiones.

Cómo hacer la sentadilla con salto

Para realizar este ejercicio, comienza de pie con los pies separados a la anchura de los hombros y la espalda recta. Flexiona las rodillas y lleva la cadera hacia atrás, como si fueras a sentarte en una silla, hasta que los muslos queden, como mínimo, paralelos al suelo. Desde esa posición, impulsa el cuerpo con fuerza y realiza un salto vertical. Al caer, amortigua el impacto flexionando las rodillas y enlaza directamente con la siguiente repetición.

Eejercicio de hipertrofia para piernas
Sentadilla con mancuernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si buscas un mayor estímulo para la hipertrofia, puedes realizar la sentadilla con salto sujetando una mancuerna, una kettlebell o un balón medicinal delante del pecho, siempre que el peso no comprometa la t. Lo más importante es mantener el control del movimiento durante toda la ejecución y evitar que las rodillas se hundan hacia dentro.

En cuanto al entrenamiento, una buena opción consiste en realizar 3 o 4 series de entre 8 y 12 repeticiones, utilizando una carga que permita completar todas las repeticiones con una buena técnica, pero que haga que las últimas resulten realmente exigentes. A medida que ganes fuerza, aumenta progresivamente el peso o el número de repeticiones para que los músculos sigan adaptándose y creciendo.

Temas Relacionados

SentadillasEjercicio FísicoEntrenamiento de fuerzaEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Al menos 44 personas siguen en paradero desconocido, mientras sus familiares les buscan a través de imágenes difundidas en la prensa y redes sociales

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Georgina Rodríguez responde a las críticas a su físico tras las fotografías en un barco : “Mi cuerpo cambiará, como el de todas las mujeres”

La empresaria ha publicado un post en Instagram donde admite estar orgullosa de sus curvas y que “el verdadero éxito es vivir en paz”

Georgina Rodríguez responde a las críticas a su físico tras las fotografías en un barco : “Mi cuerpo cambiará, como el de todas las mujeres”

El juez Calama pide a la UDEF un informe “exhaustivo” que reconstruya el accionariado de Plus Ultra para comprobar el alcance que tuvo el capital venezolano

La diligencia responde a una petición de la Fiscalía Anticorrupción para reconstruir la evolución del accionariado de la aerolínea y analizar el alcance de la entrada de capital venezolano antes del rescate público de 53 millones

El juez Calama pide a la UDEF un informe “exhaustivo” que reconstruya el accionariado de Plus Ultra para comprobar el alcance que tuvo el capital venezolano

Encuentran una urna con cenizas en la taquilla de un supermercado de Benidorm y la Policía consigue devolverla a su familia

La encargada del comercio descubrió el recipiente durante una revisión de las consignas, donde los propietarios lo habían dejado temporalmente

Encuentran una urna con cenizas en la taquilla de un supermercado de Benidorm y la Policía consigue devolverla a su familia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Bruselas afirma que la Unión Europea “superó la prueba” en Ceuta y pide acelerar el nuevo Pacto de Migración

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Bruselas afirma que la Unión Europea “superó la prueba” en Ceuta y pide acelerar el nuevo Pacto de Migración

El juez Calama pide a la UDEF un informe “exhaustivo” que reconstruya el accionariado de Plus Ultra para comprobar el alcance que tuvo el capital venezolano

Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea, sobre la reacción internacional a la crisis en Ceuta: “La solidaridad europea ha muerto”

El exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, duda que la llegada de migrantes a Ceuta pasara desapercibida para la inteligencia: “Me extrañaría muchísimo, son los que mejor conocen el Magreb”

Marruecos sostiene que avisó a España de que la sentencia del Supremo sobre “devoluciones en caliente” iba a generar un “problema”

ECONOMÍA

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

La regularización extraordinaria impulsa el empleo en julio hasta un récord de afiliados e impacta en el paro de extranjeros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

Los motivos detrás del mal inicio de temporada de Aston Martín y cómo lo están solucionando

Los motivos detrás del mal inicio de temporada de Aston Martín y cómo lo están solucionando

Quién es Iris Tió, la campeona que ha llevado la natación artística española a otra dimensión

Ni el Tour ni la Vuelta: esta es la competición de ciclismo más desconocida, es española y empieza hoy

Ya está a la venta la camiseta de España con las dos estrellas: precio y dónde puedes comprarla

Fin del ‘maleficio’ de España: Iris Tío suma el primer oro en el Europeo de natación artística al ritmo de ‘Mio Cristo piange diamanti’ de Rosalía