Sentadilla con salto, un ejercicio explosivo para fortalecer las piernas, endurecer los glúteos y aumentar la potencia del tren inferior

Mujer en el gimnasio

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El ejercicio físico es una de las mejores herramientas para cuidar nuestra salud mental y física. El deporte ayuda a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y descansar mejor. Además, contribuye a mejorar la salud cardiovascular y a fortalecer nuestros huesos y músculos.

Por todo ello, muchas personas buscan aumentar la masa muscular y, para conseguirlo, recurren al entrenamiento de hipertrofia. Consiste en un tipo de entrenamiento diseñado para estimular el crecimiento de las fibras musculares mediante ejercicios de fuerza.

Para que este método sea efectivo, es importante entrenar cerca del fallo muscular, es decir, llegar al punto en el que no es posible completar otra repetición sin comprometer la técnica. Además, el entrenamiento debe volverse cada vez más exigente, ya sea aumentando el peso o el número de repeticiones. Así, el músculo recibe el estímulo necesario para seguir creciendo.

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Si lo que buscas es mejorar tu salud, es importante dedicarle tiempo a las piernas, ya que son las encargadas de soportar el peso de nuestro cuerpo. Además, gracias a ellas podemos hacer movimientos cotidianos esenciales, como andar, levantarse de una silla o subir escaleras.

Uno de los mejores ejercicios es la sentadilla, ya que involucra muchos grupos musculares y mejora nuestra movilidad. Si quieres llevar tu entrenamiento a otro nivel, esta variante con salto puede ser una gran opción.

Beneficios de la sentadilla con salto

Ilustración sentadilla con salto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentadilla con salto es una variante más exigente de la sentadilla tradicional que añade un componente explosivo al movimiento. Al incorporar un salto en cada repetición, no solo trabaja los cuádriceps, los glúteos y los isquiotibiales, sino que también activa los gemelos y el abdomen para mantener la estabilidad durante el despegue y el aterrizaje.

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Además de favorecer el desarrollo de la fuerza y la potencia en el tren inferior, este ejercicio eleva la frecuencia cardíaca, por lo que también ayuda a mejorar la resistencia cardiovascular y a aumentar el gasto calórico.

Gracias a ello, es una opción muy completa para quienes buscan ganar masa muscular sin renunciar a un entrenamiento más dinámico. Eso sí, es fundamental realizar una técnica correcta para evitar lesiones.

Cómo hacer la sentadilla con salto

Para realizar este ejercicio, comienza de pie con los pies separados a la anchura de los hombros y la espalda recta. Flexiona las rodillas y lleva la cadera hacia atrás, como si fueras a sentarte en una silla, hasta que los muslos queden, como mínimo, paralelos al suelo. Desde esa posición, impulsa el cuerpo con fuerza y realiza un salto vertical. Al caer, amortigua el impacto flexionando las rodillas y enlaza directamente con la siguiente repetición.

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Sentadilla con mancuernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si buscas un mayor estímulo para la hipertrofia, puedes realizar la sentadilla con salto sujetando una mancuerna, una kettlebell o un balón medicinal delante del pecho, siempre que el peso no comprometa la t. Lo más importante es mantener el control del movimiento durante toda la ejecución y evitar que las rodillas se hundan hacia dentro.

En cuanto al entrenamiento, una buena opción consiste en realizar 3 o 4 series de entre 8 y 12 repeticiones, utilizando una carga que permita completar todas las repeticiones con una buena técnica, pero que haga que las últimas resulten realmente exigentes. A medida que ganes fuerza, aumenta progresivamente el peso o el número de repeticiones para que los músculos sigan adaptándose y creciendo.

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