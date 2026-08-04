España
Agregar Infobae enGoogle

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)
Guardar

¿Participaste en el sorteo 4 de las 17:00 horas de la Triplex de la Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados ganadores de la lotería llevada a cabo este martes 4 de agosto, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 4 de agosto.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 6, 7, 5.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sentadilla con salto, un ejercicio explosivo para fortalecer las piernas, endurecer los glúteos y mejorar la explosividad

Es importante hacer una buena técnica para evitar lesiones

Sentadilla con salto, un ejercicio explosivo para fortalecer las piernas, endurecer los glúteos y mejorar la explosividad

Georgina Rodríguez responde a las críticas a su físico tras las fotografías en un barco : “Mi cuerpo cambiará, como el de todas las mujeres”

La empresaria ha publicado un post en Instagram donde admite estar orgullosa de sus curvas y que “el verdadero éxito es vivir en paz”

Georgina Rodríguez responde a las críticas a su físico tras las fotografías en un barco : “Mi cuerpo cambiará, como el de todas las mujeres”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Bruselas afirma que la Unión Europea “superó la prueba” en Ceuta y pide acelerar el nuevo Pacto de Migración

Al menos 44 personas siguen en paradero desconocido, mientras sus familiares les buscan a través de imágenes difundidas en la prensa y redes sociales

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Bruselas afirma que la Unión Europea “superó la prueba” en Ceuta y pide acelerar el nuevo Pacto de Migración

El juez Calama pide a la UDEF un informe “exhaustivo” que reconstruya el accionariado de Plus Ultra para comprobar el alcance que tuvo el capital venezolano

La diligencia responde a una petición de la Fiscalía Anticorrupción para reconstruir la evolución del accionariado de la aerolínea y analizar el alcance de la entrada de capital venezolano antes del rescate público de 53 millones

El juez Calama pide a la UDEF un informe “exhaustivo” que reconstruya el accionariado de Plus Ultra para comprobar el alcance que tuvo el capital venezolano

Encuentran una urna con cenizas en la taquilla de un supermercado de Benidorm y la Policía consigue devolverla a su familia

La encargada del comercio descubrió el recipiente durante una revisión de las consignas, donde los propietarios lo habían dejado temporalmente

Encuentran una urna con cenizas en la taquilla de un supermercado de Benidorm y la Policía consigue devolverla a su familia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Bruselas afirma que la Unión Europea “superó la prueba” en Ceuta y pide acelerar el nuevo Pacto de Migración

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Bruselas afirma que la Unión Europea “superó la prueba” en Ceuta y pide acelerar el nuevo Pacto de Migración

El juez Calama pide a la UDEF un informe “exhaustivo” que reconstruya el accionariado de Plus Ultra para comprobar el alcance que tuvo el capital venezolano

Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea, sobre la reacción internacional a la crisis en Ceuta: “La solidaridad europea ha muerto”

El exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, duda que la llegada de migrantes a Ceuta pasara desapercibida para la inteligencia: “Me extrañaría muchísimo, son los que mejor conocen el Magreb”

Marruecos sostiene que avisó a España de que la sentencia del Supremo sobre “devoluciones en caliente” iba a generar un “problema”

ECONOMÍA

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

La regularización extraordinaria impulsa el empleo en julio hasta un récord de afiliados e impacta en el paro de extranjeros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

Los motivos detrás del mal inicio de temporada de Aston Martín y cómo lo están solucionando

Los motivos detrás del mal inicio de temporada de Aston Martín y cómo lo están solucionando

Quién es Iris Tió, la campeona que ha llevado la natación artística española a otra dimensión

Ni el Tour ni la Vuelta: esta es la competición de ciclismo más desconocida, es española y empieza hoy

Ya está a la venta la camiseta de España con las dos estrellas: precio y dónde puedes comprarla

Fin del ‘maleficio’ de España: Iris Tío suma el primer oro en el Europeo de natación artística al ritmo de ‘Mio Cristo piange diamanti’ de Rosalía