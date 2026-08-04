España
Agregar Infobae enGoogle

La Aemet detalla qué día podremos saber si las nubes nos permitirán ver el eclipse total del 12 de agosto

A cinco días del evento astronómico, el próximo viernes 7 de agosto, se activará un operativo especial de predicción meteorológica

Un eclipse solar parcial se observa desde Galicia. (Europa Press)
Un eclipse solar parcial se observa desde Galicia. (Europa Press)
Guardar

A una semana del eclipse total que cruzará España el próximo 12 de agosto, miles de personas quieren saber si las nubes impedirán disfrutar del espectáculo desde sus ciudades o destinos turísticos. La incertidumbre es máxima, pero ya hay una fecha clave que debes marcar en rojo en el calendario: el viernes 7 de agosto. A partir de ese día, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) empezará a ofrecer pronósticos de nubosidad con valor real, capaces de superar a las estadísticas de años anteriores.

El eclipse total será un acontecimiento histórico en España, el primero visible desde la península en más de un siglo. Su franja de totalidad cruzará el país de oeste a este en la franja horaria de 17:00 a 20:00 horas, durante el atardecer, pasando por ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza o Valencia. Se espera una afluencia masiva de personas a espacios naturales para contemplarlo, pero todo el espectáculo dependerá de una variable impredecible: las nubes.

PUBLICIDAD

Para responder a la pregunta que todos se hacen respecto a cuándo sabremos con certeza si el cielo estará despejado, un equipo de especialistas de la Aemet junto a la Universidad de A Coruña ha llevado a cabo un riguroso estudio. En él han evaluado la capacidad del modelo del Centro Europeo de Predicción (IFS) para predecir el evento denominado Poco Nuboso o Despejado, definido como una cobertura de nubes inferior al 35%.

Personas viendo un eclipse con gafas homologadas. (Europa Press)
Personas viendo un eclipse con gafas homologadas. (Europa Press)

Cinco días de margen

La principal conclusión del estudio es que intentar predecir la presencia de nubes con semanas de antelación resulta imposible debido a los límites naturales de la atmósfera. De hecho, los científicos comprobaron que, a más de cinco días vista (horizonte D+5), las simulaciones de superordenador no ofrecen más precisión que consultar las estadísticas históricas de los últimos años. Sin embargo, a partir de ese umbral de cinco días previos, las predicciones empiezan a aportar información con mayor valor.

PUBLICIDAD

Para alcanzar la máxima fiabilidad posible, la investigación no se basa en un solo modelo de previsión, sino en el sistema que analiza hasta 51 escenarios probables de evolución atmosférica (uno de control y 50 con ligeras variaciones). Este método científico permite ganar dos días extra de precisión frente a una simulación tradicional, convirtiendo el tramo de tres a cinco días antes del eclipse en la ventana perfecta para planificar desplazamientos y tomar decisiones.

Un operativo especial a partir del viernes 7

Sabiendo que los cinco días previos son el límite técnico para obtener predicciones fiables, el Gobierno de España ha anunciado que la Aemet activará un dispositivo especial a partir del viernes 7 de agosto. Desde esa fecha y con carácter diario, la agencia emitirá un boletín especial de predicción meteorológica centrado en la nubosidad. Esta información se complementará con un visor interactivo que permitirá consultar en tiempo real la evolución de los cielos.

Gente con gafas para observar un eclipse solar. (Europa Press)
Gente con gafas para observar un eclipse solar. (Europa Press)

Además del seguimiento de las nubes, el operativo incluirá predicciones sobre las temperaturas máximas esperadas y el índice de peligro de incendios forestales, un factor crucial dada la gran afluencia de personas prevista en espacios naturales. Para garantizar la seguridad en todo el territorio, la Aemet mantendrá una coordinación directa con las autoridades de Protección Civil. Toda esta información diaria se difundirá a través de la web de la Aemet y sus redes sociales mediante infografías explicativas.

¿Dónde suele estar más despejado?

Hasta que llegue el viernes 7 de agosto y se activen estos pronósticos diarios, la única guía disponible para los observadores es el estudio climatológico que la Aemet elaboró a partir de datos históricos entre 2010 y 2025. Estos datos, procedentes del modelo ERA5 y corregidos con la información del satélite Cloud Mask, muestran la frecuencia habitual de cielos despejados para los días 11 al 13 de agosto entre las 17:00 y las 20:00 horas.

El mapa de probabilidades dibuja un escenario muy desigual según la zona. La franja cantábrica es la región que históricamente acumula más nubes por la tarde en agosto, con probabilidades de cielo despejado de solo entre el 30% y el 50%. Por su parte, la mitad sur peninsular presenta la mayor frecuencia de cielos totalmente despejados, si bien queda fuera de la franja donde el eclipse se observará en su totalidad.

Eclipse solar total 2026.
Eclipse solar total 2026.

En una posición intermedia se sitúa el interior peninsular, donde Castilla y León, Castilla-La Mancha y el Valle del Ebro registran entre un 50% y un 70% de probabilidades de tener cielos despejados; allí el tiempo suele ser estable, aunque existe el riesgo de que se formen nubes de evolución por el calor de la tarde.

A partir del viernes 7, la estadística histórica dará paso a las predicciones de nubosidad en tiempo real. Será entonces cuando la ciencia meteorológica dicte sentencia sobre los mejores lugares para colocarse las gafas de protección homologadas y disfrutar del gran evento astronómico, el cual abrirá un ciclo histórico al que se sumarán otros dos eclipses visibles desde España en los próximos dos años.

Temas Relacionados

EclipseEclipse solarPronóstico del tiempoAemetMeteorologíaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Guardia Civil detiene a un hombre como presunto autor de un incendio agrícola en Salamanca: fue sorprendido con gasolina y cinco mecheros cerca de varios focos

El fuego movilizó a más de una decena de medios de extinción y quedó controlado dos horas después de su inicio

La Guardia Civil detiene a un hombre como presunto autor de un incendio agrícola en Salamanca: fue sorprendido con gasolina y cinco mecheros cerca de varios focos

Los psicólogos coinciden: las personas que cuidan varios animales en casa son más organizadas

Atender las necesidades de varios animales requiere tiempo, paciencia y constancia

Los psicólogos coinciden: las personas que cuidan varios animales en casa son más organizadas

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Al menos 44 personas siguen en paradero desconocido, mientras sus familiares les buscan a través de imágenes difundidas en la prensa y redes sociales

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Los cocineros advierten: “Uno de los errores más habituales al hacer hamburguesas es cocinar sobre una parrilla que no ha alcanzado la temperatura óptima”

Desde el porcentaje graso de la carne hasta el tratamiento del pan o el momento de montar la hamburguesa; todo cuenta para construir la burger perfecta

Los cocineros advierten: “Uno de los errores más habituales al hacer hamburguesas es cocinar sobre una parrilla que no ha alcanzado la temperatura óptima”

Ayuso anuncia que Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de los incendios: “Los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”

De las 77.000 hectáreas arrasadas por tres focos activos fusionados, 27.000 corresponden al territorio madrileño

Ayuso anuncia que Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de los incendios: “Los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Ayuso anuncia que Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de los incendios: “Los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”

Usuarios en las redes sociales en Marruecos organizan una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta para el 15 de agosto: “Quien quiera entrar, bienvenido”

El juez Calama pide a la UDEF un informe “exhaustivo” que reconstruya el accionariado de Plus Ultra para comprobar el alcance que tuvo el capital venezolano

Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea, sobre la reacción internacional a la crisis en Ceuta: “La solidaridad europea ha muerto”

ECONOMÍA

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

La regularización extraordinaria impulsa el empleo en julio hasta un récord de afiliados e impacta en el paro de extranjeros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

El agente de Makhachev avisa a Ilia Topuria: “Usman Nurmagomedov te noqueará en cuatro asaltos”

El agente de Makhachev avisa a Ilia Topuria: “Usman Nurmagomedov te noqueará en cuatro asaltos”

Los motivos detrás del mal inicio de temporada de Aston Martín y cómo lo están solucionando

Quién es Iris Tió, la campeona que ha llevado la natación artística española a otra dimensión

Ni el Tour ni la Vuelta: esta es la competición de ciclismo más desconocida, es española y empieza hoy

Ya está a la venta la camiseta de España con las dos estrellas: precio y dónde puedes comprarla