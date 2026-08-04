La Aemet detalla qué día podremos saber si las nubes nos permitirán ver el eclipse total del 12 de agosto

Un eclipse solar parcial se observa desde Galicia. (Europa Press)

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A una semana del eclipse total que cruzará España el próximo 12 de agosto, miles de personas quieren saber si las nubes impedirán disfrutar del espectáculo desde sus ciudades o destinos turísticos. La incertidumbre es máxima, pero ya hay una fecha clave que debes marcar en rojo en el calendario: el viernes 7 de agosto. A partir de ese día, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) empezará a ofrecer pronósticos de nubosidad con valor real, capaces de superar a las estadísticas de años anteriores.

El eclipse total será un acontecimiento histórico en España, el primero visible desde la península en más de un siglo. Su franja de totalidad cruzará el país de oeste a este en la franja horaria de 17:00 a 20:00 horas, durante el atardecer, pasando por ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza o Valencia. Se espera una afluencia masiva de personas a espacios naturales para contemplarlo, pero todo el espectáculo dependerá de una variable impredecible: las nubes.

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Para responder a la pregunta que todos se hacen respecto a cuándo sabremos con certeza si el cielo estará despejado, un equipo de especialistas de la Aemet junto a la Universidad de A Coruña ha llevado a cabo un riguroso estudio. En él han evaluado la capacidad del modelo del Centro Europeo de Predicción (IFS) para predecir el evento denominado Poco Nuboso o Despejado, definido como una cobertura de nubes inferior al 35%.

Personas viendo un eclipse con gafas homologadas. (Europa Press)

Cinco días de margen

La principal conclusión del estudio es que intentar predecir la presencia de nubes con semanas de antelación resulta imposible debido a los límites naturales de la atmósfera. De hecho, los científicos comprobaron que, a más de cinco días vista (horizonte D+5), las simulaciones de superordenador no ofrecen más precisión que consultar las estadísticas históricas de los últimos años. Sin embargo, a partir de ese umbral de cinco días previos, las predicciones empiezan a aportar información con mayor valor.

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Para alcanzar la máxima fiabilidad posible, la investigación no se basa en un solo modelo de previsión, sino en el sistema que analiza hasta 51 escenarios probables de evolución atmosférica (uno de control y 50 con ligeras variaciones). Este método científico permite ganar dos días extra de precisión frente a una simulación tradicional, convirtiendo el tramo de tres a cinco días antes del eclipse en la ventana perfecta para planificar desplazamientos y tomar decisiones.

Un operativo especial a partir del viernes 7

Sabiendo que los cinco días previos son el límite técnico para obtener predicciones fiables, el Gobierno de España ha anunciado que la Aemet activará un dispositivo especial a partir del viernes 7 de agosto. Desde esa fecha y con carácter diario, la agencia emitirá un boletín especial de predicción meteorológica centrado en la nubosidad. Esta información se complementará con un visor interactivo que permitirá consultar en tiempo real la evolución de los cielos.

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Gente con gafas para observar un eclipse solar. (Europa Press)

Además del seguimiento de las nubes, el operativo incluirá predicciones sobre las temperaturas máximas esperadas y el índice de peligro de incendios forestales, un factor crucial dada la gran afluencia de personas prevista en espacios naturales. Para garantizar la seguridad en todo el territorio, la Aemet mantendrá una coordinación directa con las autoridades de Protección Civil. Toda esta información diaria se difundirá a través de la web de la Aemet y sus redes sociales mediante infografías explicativas.

¿Dónde suele estar más despejado?

Hasta que llegue el viernes 7 de agosto y se activen estos pronósticos diarios, la única guía disponible para los observadores es el estudio climatológico que la Aemet elaboró a partir de datos históricos entre 2010 y 2025. Estos datos, procedentes del modelo ERA5 y corregidos con la información del satélite Cloud Mask, muestran la frecuencia habitual de cielos despejados para los días 11 al 13 de agosto entre las 17:00 y las 20:00 horas.

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El mapa de probabilidades dibuja un escenario muy desigual según la zona. La franja cantábrica es la región que históricamente acumula más nubes por la tarde en agosto, con probabilidades de cielo despejado de solo entre el 30% y el 50%. Por su parte, la mitad sur peninsular presenta la mayor frecuencia de cielos totalmente despejados, si bien queda fuera de la franja donde el eclipse se observará en su totalidad.

Eclipse solar total 2026.

En una posición intermedia se sitúa el interior peninsular, donde Castilla y León, Castilla-La Mancha y el Valle del Ebro registran entre un 50% y un 70% de probabilidades de tener cielos despejados; allí el tiempo suele ser estable, aunque existe el riesgo de que se formen nubes de evolución por el calor de la tarde.

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A partir del viernes 7, la estadística histórica dará paso a las predicciones de nubosidad en tiempo real. Será entonces cuando la ciencia meteorológica dicte sentencia sobre los mejores lugares para colocarse las gafas de protección homologadas y disfrutar del gran evento astronómico, el cual abrirá un ciclo histórico al que se sumarán otros dos eclipses visibles desde España en los próximos dos años.