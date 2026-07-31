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Más Madrid llevará la compra del ático de Chamberí a los juzgados por presunta malversación

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Más Madrid llevará a la justicia la compra del ático de Chamberí que se iba a utilizar como oficina temporal de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, al entender que se podría haber incurrido en un delito de malversación.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación el diputado de la Asamblea Hugo Martínez Abarca, quien ha afirmado que la concatenación de hechos evidencian que "lo que contaron como un uso para despachos es mentira".

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"Sabemos que primero Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador estuvieron visitando inmuebles, pisos para ellos y los negociaba un jefe de despacho de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que después ellos intentan vender su ático, el piso en el que están viviendo y a la vez intentan comprar un ático con dinero de la Comunidad de Madrid", ha planteado el diputado regionalista.

Además, ha recalcado que de haber unas obras en la Real Casa de Correos --como se esgrimió desde la Comunidad-- se habrían "conocido de antemano" al ser unos trabajos en un Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que "deja claro que es para un uso privado de ellos".

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Ha recordado que Madrid al ser una autonomía uniprovincial no existe "derecho a tener una residencia oficial", por lo que "como mínimo" habría "un delito de malversación".

Martínez Abarca ha indicado, además, que han pedido toda la información y documentación necesaria para esa denuncia, además de preguntas parlamentarias que llegarían a un centenar y reclamaciones de información a través del Portal de Transparencia.

"Los madrileños no tienen por qué pagar el tren de vida a todo trapo de Isabel Díaz Ayuso. Ni hacer que ese piso que parece que se compró con los delitos fiscales por los que se les va a juzgar, ahora encima revierta en un incremento patrimonial enorme y en otro piso que le paguemos los madrileños", ha espetado.

Preguntado por contra quién es esa denuncia, ha explicado que ellos denunciarán "los hechos" para que sea el juez quien lo investigue y requiera toda la información. La formación regionalista no tiene "el hilo de cómo se han tomados las decisiones ni el expediente".

"Tardará mucho en dárnoslos, si es que nos los da, pero a un juez no se lo pueden negar", ha advertido. Considera que el anuncio de que se venderá el inmueble para destinarlo a la recuperación de los incendios señala tanto la "demagogia" como que no existía "una necesidad de la Comunidad" de comprarlo.

"En cuanto les han pillado una información que ellos querían ocultar, que en ningún momento, si ellos pensaban que era una necesidad, no había ninguna razón para el propio 14 de abril no haberlo publicado. Lo han ocultado y al día siguiente que se publique lo sacan a la venta con una excusa bochornosa", ha rematado.

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EuropaPress

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