La vida de Secun de la Rosa, padrino de ‘El Grand Prix’: de sus tres nombres y cuatro apellidos a trabajar como camarero antes de llegar a ‘Aída’

Secun de la Rosa en 'El Grand Prix'. (Europa Press)

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Este domingo, Secun de la Rosa será uno de los grandes protagonistas de una nueva entrega de El Grand Prix del Verano. El actor será padrino de Quintanar del Rey (Cuenca) en el duelo que enfrentará al municipio conquense con San Juan de la Rambla (Tenerife), una cita en la que ambos equipos volverán a poner a prueba su destreza en algunas de las pruebas más emblemáticas del formato presentado por Ramón García.

El programa, que este verano ha recuperado su condición de uno de los grandes éxitos de La 1, regresa con una doble emisión excepcional después de liderar las dos entregas anteriores. Junto a Ramón García estarán, una vez más, Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la popular Vaquilla, mientras que Secun de la Rosa y la atleta paralímpica Desirée Vila ejercerán de padrinos de los dos municipios participantes, acompañándolos durante toda la competición.

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Pero más allá de su participación en el concurso, Secun de la Rosa lleva más de tres décadas construyendo una de las trayectorias más completas de la interpretación española. Actor, dramaturgo, director, guionista y escritor, el madrileño ha sabido hacerse un hueco en el cine, la televisión y el teatro gracias a un estilo muy personal y a una carrera levantada desde abajo, mucho antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la pequeña pantalla.

Sus anteriores trabajos hasta llegar a ‘Aída’

Mucho antes de que el gran público lo identificara por series como Aída, 7 vidas u Hospital Central, Secun de la Rosa tuvo que abrirse camino encadenando distintos empleos. Como él mismo ha contado en varias entrevistas, durante sus primeros años en Madrid trabajó como camarero, dependiente y en otros oficios mientras intentaba hacerse un hueco en el mundo de la interpretación. Aquella etapa estuvo marcada por las dificultades económicas y por la necesidad de compaginar jornadas laborales con clases, castings y pequeños montajes teatrales.

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Tráiler de 'Aída y vuelta'. (Mediaset)

Su perseverancia acabó dando sus frutos gracias al teatro alternativo, donde comenzó a destacar como actor y autor de sus propios textos. Ese trabajo llamó la atención de directores y productores, abriéndole las puertas de la televisión y, posteriormente, del cine. Desde entonces ha participado en decenas de producciones y ha trabajado con algunos de los nombres más importantes de la industria audiovisual española. Aunque muchos espectadores lo recuerdan por sus papeles cómicos, Secun ha demostrado una enorme versatilidad interpretativa, alternando la comedia con el drama y consolidándose como uno de los actores más respetados de su generación.

El nombre que no le gustaba de niño

Pocos actores pueden presumir de tener un nombre tan singular como Secun de la Rosa. Aunque hoy es una de sus grandes señas de identidad, lo cierto es que durante su infancia no siempre llevó bien llamarse Secundino Benjamín Juan de la Rosa Márquez Ailagas de Carvajal. El actor ha contado en varias entrevistas que llegó a imaginar otros nombres más sencillos, pero con los años terminó abrazando esa peculiaridad que le acompañó desde sus primeros pasos en el mundo artístico.

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Secun de la Rosa llega a RTVE. (Atresmedia Cine)

Detrás de ese nombre hay también una historia familiar: según ha explicado, su abuelo se llamaba Segundo y la elección acabó derivando en Secundino, un nombre poco habitual que marcó su infancia y que incluso influyó en la manera en la que se veía a sí mismo. Lo que de niño podía parecer una rareza terminó convirtiéndose en una marca propia, hasta el punto de que “Secun” es hoy inseparable del actor que triunfó en Aída, el teatro y el cine.