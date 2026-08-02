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Preocupación por la influencer marroquí Chaimae El Graini: su entorno denuncia que lleva tres días sin saber nada de ella en medio de la crisis de Ceuta

La creadora de contenido, que supera los dos millones de seguidores en Instagram, está siendo buscada por su representante, que pide ayuda en las redes sociales para conocer su paradero

Mensaje de búsqueda de la influencer marroquí Chaimae El Graini en una imagen de sus redes sociales. (Instagram chaimae_ostoura)
Mensaje de búsqueda de la influencer marroquí Chaimae El Graini en una imagen de sus redes sociales. (Instagram chaimae_ostoura)
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La preocupación por el paradero de la influencer Chaimae El Graini, conocida por reunir más de dos millones de seguidores en Instagram, ha crecido en las últimas horas en plena crisis migratoria que vive Ceuta. Su representante ha asegurado, a través de un mensaje publicado en la propia cuenta oficial de la creadora de contenido, que lleva tres días sin conseguir contactar con ella y ha pedido ayuda a cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero.

El aviso ha sorprendido especialmente porque se ha difundido desde la propia cuenta oficial de Instagram de la influencer, donde uno de sus representantes ha compartido un mensaje en árabe, inglés y español solicitando ayuda a cualquier persona que haya tenido contacto reciente con ella. La publicación ha provocado una inmediata oleada de preocupación entre sus seguidores, que en pocas horas han llenado las redes sociales de mensajes preguntando por su estado.

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Mensaje de búsqueda de la influencer marroquí Chaimae El Graini en una imagen de sus redes sociales. (Instagram chaimae_ostoura)
Mensaje de búsqueda de la influencer marroquí Chaimae El Graini en una imagen de sus redes sociales. (Instagram chaimae_ostoura)

Según el comunicado, firmado por Saif MGMT, representante de Chaimae El Graini, llevan tres días intentando contactar con la joven sin éxito. “Llevo tres días intentando comunicarme con ella mediante llamadas y mensajes, pero no he recibido ninguna respuesta”, explica el texto difundido en las historias de Instagram.

El representante pide ayuda para localizar a la influencer

El mensaje hace un llamamiento directo a cualquier persona que haya hablado recientemente con la creadora de contenido o que pueda confirmar que se encuentra bien. “Si alguien ha estado en contacto con ella recientemente o sabe que está bien, por favor que se ponga en contacto conmigo o le diga que me escriba lo antes posible”, añade el representante, dejando claro que su única intención es comprobar que la joven está a salvo.

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La influencer marroquí Chaimae El Graini en una imagen de sus redes sociales. (Instagram chaimae_ostoura)
La influencer marroquí Chaimae El Graini en una imagen de sus redes sociales. (Instagram chaimae_ostoura)

Por el momento, no ha trascendido información oficial sobre una denuncia por desaparición ni sobre la intervención de las autoridades, por lo que la preocupación procede exclusivamente de su entorno más cercano. Tampoco se conocen las circunstancias que habrían provocado la falta de contacto ni si Chaimae se encontraba realizando algún viaje o proyecto profesional en los días previos.

La ausencia de actividad en sus perfiles sociales, donde acostumbraba a compartir contenido con frecuencia, ha alimentado aún más la inquietud entre sus seguidores. Muchos usuarios han respondido al mensaje mostrando su apoyo y deseando que la situación tenga una explicación sencilla y pueda resolverse cuanto antes.

La influencer marroquí Chaimae El Graini en una imagen de sus redes sociales. (Instagram chaimae_ostoura)
La influencer marroquí Chaimae El Graini en una imagen de sus redes sociales. (Instagram chaimae_ostoura)

Más de dos millones de seguidores pendientes de cualquier novedad

Chaimae El Graini se ha convertido en una de las influencers más populares de habla árabe gracias a los vídeos que publica habitualmente en Instagram y otras plataformas, donde comparte contenido relacionado con moda, belleza y estilo de vida. Su crecimiento en redes la ha llevado a colaborar con numerosas marcas y a construir una comunidad que supera los dos millones de seguidores solo en Instagram.

Mensaje de búsqueda de la influencer marroquí Chaimae El Graini en una imagen de sus redes sociales. (Instagram chaimae_ostoura)
Mensaje de búsqueda de la influencer marroquí Chaimae El Graini en una imagen de sus redes sociales. (Instagram chaimae_ostoura)

Precisamente esa enorme repercusión ha hecho que el mensaje difundido por su representante se viralice rápidamente y trascienda las redes sociales. Numerosos perfiles especializados en actualidad y otros influencers del país africano se han hecho eco del llamamiento, mientras sus seguidores permanecen pendientes de cualquier actualización sobre su paradero.

Por ahora, la única información disponible es la publicada por su entorno a través de su cuenta oficial, donde insisten en que únicamente buscan confirmar que la influencer se encuentra bien. Mientras no exista una comunicación por parte de la propia Chaimae El Graini o de las autoridades competentes, la incertidumbre continúa rodeando un caso que mantiene en vilo a millones de personas que siguen su actividad en redes sociales.

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