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Marcos Llorente responde a los comentarios de sus fotos con Ferran Torres: “No hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo”

El futbolista ha aprovechado para aclarar todas las polémicas anteriores y también las que se han abierto durante sus vacaciones en Ibiza

Marcos Llorente y Ferran Torres
Marcos Llorente habla de las fotos con Ferran. (Instagram @ferrantorres)
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Marcos Llorente ha decidido hablar. Después de varios días ocupando titulares por las imágenes de sus vacaciones en Ibiza junto a Ferran Torres, el futbolista del Atlético de Madrid ha aprovechado una ronda de preguntas con sus seguidores en redes sociales para responder, sin rodeos, a las polémicas que le han acompañado durante las últimas semanas. Desde las fotografías con su compañero de la selección hasta las críticas por su estilo de vida o sus opiniones sobre salud, el deportista ha querido dejar clara su postura con mensajes tan directos como personales.

Las imágenes de ambos futbolistas disfrutando de unos días de descanso tras conquistar el Mundial 2026 dieron mucho que hablar. Un beso en la mejilla, abrazos y una evidente complicidad fueron suficientes para que las redes sociales se llenaran de comentarios de todo tipo. Lejos de alimentar la controversia, Marcos ha optado por responder con naturalidad, defendiendo que mostrar cariño entre amigos no debería seguir siendo motivo de debate en pleno 2026.

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Su respuesta no ha tardado en encontrar el respaldo de Ferran Torres. El delantero del FC Barcelona compartió íntegramente las palabras de su compañero en sus historias de Instagram, sin añadir ningún comentario. Un gesto sencillo, pero muy significativo, con el que dejó claro que comparte plenamente su reflexión y que ambos prefieren zanjar la polémica con absoluta normalidad.

El comunicado de Marcos Llorente

Era la pregunta que más esperaban sus seguidores y Marcos Llorente no la esquivó. Al contrario. El futbolista respondió con total sinceridad a quienes le preguntaban por el revuelo generado a raíz de las fotografías junto a Ferran Torres.

La polémica con Marcos Llorente. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
La polémica con Marcos Llorente. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

“Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den ‘cariño’. Pero luego veo cómo está el patio y lo entiendo”. Lejos de quedarse ahí, quiso ir un paso más allá con una reflexión que ha sido muy aplaudida por muchos de sus seguidores. “Para mí no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo a demostrar afecto a otro amigo”.

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Poco después, Ferran Torres reforzó ese mensaje compartiéndolo íntegramente en sus redes sociales, un gesto que muchos interpretaron como una forma de cerrar definitivamente cualquier especulación sobre unas imágenes que ambos consideran completamente naturales.

Su respuesta a quienes critican su estilo de vida

Las vacaciones con Ferran no han sido la única polémica que ha rodeado al futbolista. En los últimos meses, Marcos Llorente también ha recibido numerosas críticas por sus declaraciones sobre la salud, la alimentación y los hábitos cotidianos. Preguntado por si había perdido amistades debido a ese estilo de vida tan particular, su respuesta volvió a ser rotunda: “También he ganado muchas. Si una amistad se pierde porque decides cuidar más de tu salud o vivir acorde a tus valores, no era una amistad que te sumara. Al final nunca pierdes, siempre ganas”.

A través del ejemplo del futbolista Marcos Llorente, el nutricionista Mario Rey advierte sobre los riesgos de ciertas dietas a largo plazo. Basándose en estudios como el 'Global Burden of Disease', subraya que un bajo consumo de verduras está relacionado con una menor esperanza y calidad de vida.

Otra de las preguntas hacía referencia a quienes le han llegado a calificar de “peligro biológico”, una etiqueta que el jugador se toma con bastante humor. “Si cuestionar hábitos modernos y querer vivir en contacto con la naturaleza me convierte en peligro biológico, lo soy. Igual me hago hasta una camiseta”.

Todas sus polémicas: de la crema solar al agua filtrada

Durante esa misma ronda de preguntas, Marcos Llorente también aclaró algunas de las cuestiones que más debate generan alrededor de su estilo de vida. Sobre el agua que consume, explicó que no se trata de nada extraordinario. “El agua que tomo es filtrada, como la de mucha gente. Pero ese agua es pobre en minerales, por eso hemos sacado unas gotas que se echan en la botella de casa para remineralizarla”.

Marcos Llorente habla en redes sociales. (Europa Press)
Marcos Llorente habla en redes sociales. (Europa Press)

Tampoco evitó otra de las cuestiones más comentadas en los últimos meses: sus opiniones sobre la protección solar. El futbolista insistió en que, en su caso, no suele sufrir quemaduras porque toma determinadas precauciones. “Yo no me quemo ni me pelo porque hago las cosas muy bien. Un truco muy bueno que poca gente sabe es usar sombrilla (hace sombra). Te pones debajo de ella y ya no te quemas”.

Con estas respuestas, Marcos Llorente vuelve a demostrar que no tiene inconveniente en hablar de los temas que generan conversación a su alrededor. Ya sea para defender la naturalidad de un gesto de cariño con un amigo o para explicar su particular manera de entender la salud, el futbolista prefiere responder con transparencia y mantenerse fiel a unas convicciones que, aunque no siempre estén exentas de polémica, forman parte de su forma de vivir.

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