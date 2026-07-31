Cómo limpiar el polvo de los muebles para que no vuelva a salir en mucho tiempo

Tras limpiar el polvo con un plumero puede volver a acumularse en la superficie, por eso este truco funciona como repelente para él. (Canva)

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Un paño y un mejunge casero bastan para reducir el polvo que se acumula y la frecuencia con la que se limpia. El método que explica la cuenta de Chollómetro en TikTok no requiere productos especializados ni grandes esfuerzos. Sólo seguir los pasos que proponen y aplicar la mezcla.

Siguen la pequeña premisa de que el polvo no desaparece una vez se pasa el trapo, simplemente se desplaza. Este es el problema con las pequeñas partículas. Mucha gente, después de limpiar la superficie de los muebles, pasa directamente a barrer el suelo o al revés para que quede dentro de la casa la menor cantidad de polvo. Los plumeros y los paños secos mueven las partículas de una superficie a otra, o las lanzan al aire para que vuelvan a caer minutos después. El resultado es una limpieza aparente que se deshace sola antes de que termine el día.

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Limpiar el polvo puede ser aún una tarea más fácil preparando esta mezcla. (Canva)

La diferencia con el método de microfibra húmeda es física: las fibras sintéticas del paño, al estar ligeramente humedecidas, generan una atracción que retiene las partículas en lugar de liberarlas. A eso se suma el efecto del vinagre blanco diluido, que limpia sin dejar película grasa sobre la superficie, uno de los principales factores que acelera la reacumulación de polvo.

Cómo preparar la solución y cómo aplicarlo

El primer paso, y uno de los más pasados por alto, consiste en preparar el entorno antes de tocar el mueble. Sacudir o aspirar el suelo alrededor del área que vamos a tratar evita que las partículas levantadas por el movimiento vuelvan a depositarse sobre la superficie recién trabajada. Solo después conviene abordar el mueble propiamente dicho.

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Qué se necesita

Un paño de microfibra o un paño suave.

Agua templada.

Una cucharada de vinagre blanco diluido en medio litro de agua, o unas gotas de jabón neutro.

Un pulverizador. Este es opcional ya que se puede humedecer el paño en la mezcla directamente.

Para preparar la mezcla limpiadora, basta con humedecer el paño de microfibra con agua templada. Quien prefiera una limpieza más profunda puede añadir una gota de jabón neutro o una cucharada de vinagre blanco disuelto en medio litro de agua. La clave está en que el paño debe quedar húmedo, no empapado. El exceso de humedad puede dañar maderas y acabados, además de dejar residuos que, con el tiempo, atraen más polvo.

Con el paño listo, se desliza sobre la superficie siguiendo la veta de la madera o la dirección de las fibras del material. Este movimiento no es arbitrario, ya que la microfibra está diseñada para atrapar las partículas en su interior en lugar de desplazarlas al aire, que es lo que ocurre con los plumeros tradicionales o los paños secos de algodón. Las superficies brillantes y los equipos electrónicos requieren que el paño esté bien escurrido y que los movimientos sean suaves, para evitar que la humedad alcance componentes sensibles. Para molduras, rendijas y zonas de difícil acceso, un pincel de cerdas suaves o un hisopo de microfibra de mayor tamaño permite llegar donde el paño no entra.

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