Así ha sido la despedida de Josep Pedrerol del ‘Chiringuito de jugones’: “Hemos aprendido a ser respetuosos y a no hacer daño a la gente“

Josep Pedrerol en su último programa de 'Chiringuito de jugones' (ATRESMEDIA).

La etapa de Josep Pedrerol al frente de Jugones y El Chiringuito en Atresmedia ya es historia. El periodista se despidió este lunes de los espectadores de La Sexta y, horas más tarde, puso el broche definitivo a más de una década de vinculación con el grupo audiovisual con la última emisión de El Chiringuito en Mega. Dos despedidas cargadas de emoción con las que el comunicador cerró un ciclo profesional que comenzó hace trece años y que convirtió ambos formatos en referentes de la información y el debate deportivo en televisión.

La primera de esas despedidas tuvo lugar en Jugones, el espacio deportivo que ha dirigido y presentado desde 2013. Nada más comenzar el programa, Pedrerol quiso dirigirse directamente a la audiencia para anunciar que aquella sería su última edición al frente del formato.

PUBLICIDAD

“Hoy es mi último Jugones, el último después de 13 años y de más de mil programas", señaló antes de dar paso a un vídeo con algunos de los momentos más recordados de su trayectoria. El montaje repasó exclusivas, gazapos, frases que se hicieron populares entre los espectadores y algunas de las escenas más emblemáticas que marcaron la identidad del programa durante todos estos años.

Josep Pedrerol en su último programa de 'Jugones' (ATRESMEDIA).

Tras ese homenaje, el periodista regresó al plató acompañado por buena parte del equipo con el que ha trabajado durante más de una década. Visiblemente emocionado, quiso agradecer el esfuerzo de todos los profesionales que han formado parte del proyecto, tanto delante como detrás de las cámaras.

PUBLICIDAD

Pedrerol recordó que los comienzos no fueron sencillos y reconoció que el espacio arrancó rodeado de incertidumbre. Sin embargo, aseguró que el paso del tiempo permitió consolidar un formato del que todos podían sentirse orgullosos. Para el comunicador, el verdadero éxito de Jugones no reside únicamente en su recorrido o en las cifras de audiencia, sino en el trabajo colectivo realizado por un equipo que, según destacó, logró construir un informativo deportivo con personalidad propia.

Su último ‘Chiringuito’

Antes de abandonar el plató, el periodista anunció que aquella noche todavía tenía una última cita pendiente con los espectadores: la despedida definitiva de El Chiringuito en Atresmedia. Y es que el espacio nocturno se emitió en un contexto especialmente simbólico, apenas unas horas después de la celebración por el segundo Mundial conquistado por la selección española. Pedrerol aprovechó la ocasión para combinar la euforia por el triunfo de La Roja con un mensaje de despedida cargado de agradecimiento. “Desde aquí, lo siento mucho. Hoy me arrepiento por ello y me alegro mucho de que Luis haya ganado la Copa del Mundo”.

PUBLICIDAD

Durante los últimos minutos del programa quiso poner en valor el trabajo de la redacción y del equipo técnico, asegurando que el éxito del formato siempre había sido fruto del esfuerzo conjunto: “Han puesto corazón y alma en cada debate, con peleas y aguantándome a mí, que no es fácil. Yo pienso que esto es un partido de fútbol y que hay que salir a ganar, nunca a empatar, porque creo que la gente que nos veis os merecéis un respeto. (…) Al final es ser una familia, que es lo que somos, o lo intentamos.

La prensa española reaccionó con sorpresa ante el ultimátum de la Federación Mexicana a los jugadores convocados. (Captura de pantalla)

También defendió la filosofía con la que, según explicó, se ha construido El Chiringuito desde su nacimiento: “Creo que el programa que empezó no tiene nada que ver con el de ahora. Creo que en nuestra anterior etapa, en Punto Pelota, éramos mucho más agresivos y salvajes que ahora. Hemos aprendido a escuchar más, a ser respetuosos y a no hacer daño a la gente“.

PUBLICIDAD

La despedida concluyó con todo el equipo reunido en el plató entre aplausos, mientras sonaba música y Pedrerol se despedía con un “Nos vemos en la tele”, dejando claro que este adiós no supone el final de su trayectoria. Y, de hecho, apenas terminó la emisión llegó la confirmación de que la historia de El Chiringuito continuará. Las redes sociales oficiales del programa anunciaron una nueva etapa con una imagen renovada y un mensaje que avanzaba cambios de cadena y de identidad visual, aunque manteniendo su horario habitual y el mismo formato.