Guía de festivales de música en verano en España: fechas, precios y artistas

Asistentes al Primavera Sound (EFE/Alejandro García)

España se ha convertido en el país de los festivales por antonomasia. Cada año se celebran cerca de un millar de festivales en nuestro país. Ahora que el Primavera Sound está llegando a su fin, pero la fecha oficial del verano se acerca, la apuesta aún es infinita.

Con eventos programados a lo largo y ancho del país, desde el norte hasta la costa mediterránea, los amantes de distintos géneros musicales tendrán múltiples opciones para disfrutar de sus artistas favoritos en un ambiente festivo.

Junio: esto solo ha hecho más que empezar

Tras arrancar en Barcelona, Madrid no se queda atrás. El ciclo Noches del Botánico (4 junio–31 julio), en el Jardín Botánico de la Complutense, reúne este año a Santana, Van Morrison, Roxette, Zahara o Silvia Pérez Cruz y Salvador Sobral, entre muchos otros. Cada concierto tiene precio y fecha propios. En paralelo, el Universal Music Festival (hasta el 8 de junio) toma el Teatro Albéniz con una programación que va desde Paloma San Basilio, Juanjo Bona, hasta Chambao o Rosario. En el sur, el Icónica Sevilla Fest ocupa la Plaza de España entre mayo y julio con artistas como Justin Timberlake, Emilia, Myke Towers, Leiva o Rigoberta Bandini.

Para quienes buscan propuestas más alternativas, el Palencia Sonora (6 y 7 de junio) presenta un cartel con Viva Suecia, La Casa Azul, León Benavente y Niña Polaca, aunque ya no quedan entradas disponibles. Más al este, el Mallorca Live Festival (12-14 de junio) se posiciona como una de las grandes citas del mes con Massive Attack, Iggy Pop, Nathy Peluso o Bad Gyal. Las entradas de día parten de 69 euros, aunque están todas agotadas.

La cantante argentina Emilia Mernes durante su concierto del 31 de mayo de 2025 en el Movistar Arena de Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)

De regreso a Madrid, el festival Kalorama (20-21 junio) se estrena en la Caja Mágica con un cartel diverso: Pet Shop Boys, Father John Misty, Alizzz, El Buen Hijo, Scissor Sisters o Jorja Smith, con abonos desde 115 euros o entradas por día con el precio de 70. Ese mismo fin de semana, en Arganda del Rey, se celebra A Summer Story, con DJs como Don Diablo, Amelie Lens, Afrojack y Fatima Hajji. Las entradas van desde 45 euros. Y en Canarias, el Boombastic Gran Canaria (20-21 junio) lleva a Duki, Nicky Jam y Trueno al anexo del estadio grancanario por precios que parten de los 29,98 euros.

Y para cerrar el mes con fuerza, en Galicia, el Resurrection Fest (25-28 junio) en Viveiro es una cita obligada para los amantes del metal, con Korn, Slipknot y Judas Priest como reclamos principales. Las entradas de día se venden desde 85 euros, aunque los abonos están agotados.

El grupo musical Red Hot Chili Peppers durante una actuación en la tercera jornada del festival Mad Cool 2023, que estrena recinto en Villaverde Alto, a 8 de julio de 2023, en Madrid (España). (Ricardo Rubio / Europa Press)

La apuesta continúa fuerte en julio

La actividad no afloja en julio. En el norte, el Bilbao BBK Live (10-12 julio) vuelve a llenar Kobetamendi con una programación ecléctica: Kylie Minogue, Pulp, Amaia o Michael Kiwanuka. Los abonos cuestan 175 euros y las entradas diarias 75. Muy cerca, en Pontevedra, Portamérica (3-5 julio) ofrece un cartel diverso con Love of Lesbian, Melendi, Los Tigres del Norte o La La Love You, desde 38 euros por jornada.

En la costa levantina, el FIB (17-19 julio) mantiene su legado británico con Thirty Seconds to Mars, Bloc Party o The Black Keys. Los abonos parten de 52,50 euros.

En Madrid, el esperado Mad Cool Festival (10-13 julio) confirma su estatus como una de las grandes citas europeas. Muse, Gracie Abrams, Olivia Rodrigo, Arde Bogotá, Alanis Morissette e Iggy Pop encabezan el cartel. Las entradas de día parten de 89 euros y los abonos, de 199 euros.

La escena urbana encuentra su sitio en eventos como Puro Latino Fest, que tendrá ediciones en Arganda (27-28 junio), Sevilla (4-5 julio) y El Puerto de Santa María (24-26 julio), con artistas como Ozuna, Bad Gyal, Morad o Nicky Jam. Los precios oscilan entre 55 y 90 euros según el formato. En esa misma línea, Boombastic ofrece paradas en Gran Canaria, Asturias y la Costa del Sol, con Duki, Trueno o Steve Aoki entre los más esperados.

El sur también vibra con propuestas como el Concert Music Festival (3 julio–17 agosto) en Sancti Petri, Cádiz, que incluye a Plácido Domingo, Raphael, Camilo, Sebastián Yatra o Nathy Peluso. Cada concierto se paga por separado.

Asistentes al concierto ofrecido por el grupo La Casa Azul durante hoy viernes en la segunda jornada del Festival Internacional de Benicassim que se celebra en la localidad castellonense. EFE / DOMENECH CASTELLÓ.

En Cataluña, el Cruïlla (9-12 julio) transforma el Parc del Fòrum con Alanis Morissette, St. Vincent, Love of Lesbian o Crystal Fighters. Las entradas parten de 50 euros.

Para quienes buscan experiencias distintas, el Sinsal SON Estrella Galicia (25-27 julio) en la isla de San Simón (Pontevedra) mantiene en secreto su programación hasta el mismo día. Las entradas están agotadas.

Agosto: más y mejor (según para quién, claro)

Agosto mantiene el pulso festivalero con propuestas diversas y repartidas por todo el país. En la costa levantina, el Arenal Sound (31 julio–3 agosto) se convierte en punto de encuentro de miles de jóvenes en Burriana con nombres como Bad Gyal, Melendi, Omar Montes y Juan Magán. Las entradas de día cuestan desde 29,99 euros y los abonos rondan los 69,99.

En Cantabria, el Santander Music Festival (1-2 agosto) presenta un cartel con Amaral, Franz Ferdinand, Carolina Durante y Ojete Calor, con entradas de día por 49,90 euros y abonos desde 81 euros. En Galicia, el SonRías Baixas (31 julio–3 agosto), en Bueu, reúne a Carolina Durante, Judeline, Dani Fernández, Niña Polaca o Alizzz. Los abonos parten de los 107,80 euros y las entradas de día de los 28,90.

Para los amantes de la electrónica, el sur es territorio clave. El Dreambeach Festival (7-10 agosto), en El Toyo (Almería), congrega a nombres como Steve Aoki, Fatboy Slim, Marco Carola, Amelie Lens o Nathy Peluso. Los abonos cuestan desde 75 euros más gastos. También en la Comunidad Valenciana, el Medusa Sunbeach Festival (7-11 agosto), en la playa de Cullera, apuesta por un cartel potente con Armin Van Buuren, Charlotte de Witte, Alesso, DJ Nano o Paco Osuna. Las entradas de día van desde 65,95 euros y los abonos desde 99,50.

Barcelona se suma a la electrónica con el Brunch Electronik Festival (7-10 agosto), repartido entre el Parc del Fòrum y el Poble Espanyol. Reúne a Nina Kraviz, The Martinez Brothers, Maceo Plex o Purple Disco Machine. Los abonos de dos días cuestan desde 109,90 euros.

Fotografía de archivo del 25 de noviembre de 2023 del cantante colombiano Sebastián Yatra durante un concierto en el festival Megaland 2023, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

En Asturias, el Aquasella (14-18 agosto) vuelve a ser uno de los grandes referentes techno. Con actuaciones de Jeff Mills, Oscar Mulero, Indira Paganotto y Héctor Oaks, los abonos parten de 97,40 euros. También en tierras asturianas, el Prestoso Fest (7-9 agosto), en Cangas del Narcea, ofrece una alternativa más indie con Hinds, Biznaga, Baiuca o Bestia Bebé.

El rock y los sonidos mestizos protagonizan el Rabolagartija Festival (15-16 agosto) en Villena, con La Raíz, El Drogas, Riot Propaganda y Boikot, por 64 euros más gastos. Y si lo que buscas es un ambiente multicultural, el veterano Rototom Sunsplash (16-23 agosto) en Benicàssim celebra su 30 aniversario con Tribal Seeds, La Yegros o L’Entourloop. El abono de ocho días cuesta 250 euros, aunque también hay entradas de día desde 48.

Cerrando el mes, el Riverland Fest (22-25 agosto) en Arriondas (Asturias) reúne a Judeline, Ralphie Choo, Rusowsky o Yung Beef, con abonos desde 89,90 euros. En Málaga, el Canela Party (20-24 agosto), famoso por su ambiente desenfadado y disfraces, acoge a Axolotes Mexicanos, Shego o Depresión Sonora, con abonos desde 99 euros. Por último, el Festival Gigante (28-31 agosto) en Guadalajara despide el mes con Travis Birds, Crystal Fighters, Alice Wonder o La La Love You, con entradas desde 60,50 euros.