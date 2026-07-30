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El presidente de Ceuta pide al Gobierno la "emergencia nacional" y "mando único" por la presión migratoria

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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha hecho la petición al Gobierno de la declaración de "emergencia nacional" por la situación de presión migratoria que sufre la ciudad autónoma en los últimos días, reclamando al mismo tiempo al Ejecutivo que asuma el "mando único" con acciones "contundentes" que respondan a una crisis de "esta magnitud y naturaleza".

En declaraciones a 'Onda Cero' y la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, Vivas ha indicado que "la presión migratoria sobre Ceuta es una constante", singularizada por "el hecho de ser la única frontera terrestre y marítima junto con Melilla que tiene España y Europa en África".

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No obstante, considera que está habiendo "picos de especial intensidad" respecto a la presión migratoria que han convertido a la situación sobre Ceuta de "emergencia nacional".

"Hay que abordarlo desde esa perspectiva, como una emergencia nacional a través de una acción decidida, enérgica, proporcional, contundente, inmediata y que esté coordinada a través de un mando único", ha subrayado, para añadir después que en la última semana "han entrado 1.500 personas", lo que "significa el equivalente casi al 2% de toda la población de Ceuta".

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ESPERA QUE LA PETICIÓN ENCUENTRE COMPRENSIÓN EN EL GOBIERNO

Vivas ha precisado que ha reclamado esta petición al Gobierno de España, con quien mantiene un "contacto permanente", tanto "a través de la Delegación como de distintos ministros". "Y espero que esa petición, sin defecto, haya encontrado comprensión", ha pedido el presidente de Ceuta, quien ha insistido en que se actúe con acciones que tengan "la energía que requiere una crisis y una emergencia de esta envergadura, de esta magnitud y de esta naturaleza".

En este contexto, ha reivindicado la prioridad de "atender la saturación de los centros de acogida", tanto en los de adultos, que son competencias del Estado, con "recursos provisionales y de emergencia"; como en los de menores que, en esta caso pertenecen a la ciudad autónoma, pero también necesitan "el apoyo financiero del Estado" para poderlo hacer. "Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social", ha recalcado.

PIDE INTENSIFICAR LA COLABORACIÓN CON MARRUECOS

Dicho esto, Vivas también ha puesto el foco en "intensificar la colaboración" con Marruecos por "si se puede cortar esta entrada masiva", además de reforzar efectivos y medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto en el ámbito fronterizo como en la seguridad ciudadana. También ha hecho hincapié, "por todos los medios", en modificar la ley tras la sentencia del Tribunal Supremo contra las devoluciones en caliente.

El presidente de Ceuta ha afirmado que los flujos de entrada son "diarios", con cifras que rondan unas 300 personas migrantes llegando a Ceuta al día. "Si esto no se corrige, si no se aplican de manera decidida, enérgica y contundente, a la vuelta de un mes estaremos como en mayo de 2021", ha avisado, en relación con la crisis migratoria que vivió la ciudad aquel año.

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