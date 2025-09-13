España

Jordi Hurtado, sobre su cambio en ‘Saber y Ganar’: “La familia me decía que bajara un poco la intensidad de trabajo”

El mítico presentador catalán ha cedido su testigo a Rodrigo Vázquez, quien presenta la edición de fin de semana del formato de La2

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
RTVE celebra los 25 años
RTVE celebra los 25 años del programa ‘Saber y Ganar’. (Europa Press)

Jordi Hurtado ha reducido su presencia en Saber y Ganar, cediendo el testigo a Rodrigo Vázquez, quien ocupa su lugar los fines de semana. Se trata de una decisión que ha tomado tras 28 años al frente del formato de La2. Una noticia que el mítico presentador afronta de manera agridulce, pues si bien deja el programa en muy buenas manos, llevaba casi tres décadas capitaneando el espacio.

“Ahora que tengo los findes libres, haré todo lo que se pueda. Esto va a ser fantástico. Voy a poner la agenda a tope”, admite en una entrevista previa al estreno de la nueva temporada y en la que se encontraban diferentes medios, entre ellos Infobae España. “La familia me decía que bajara un poco la intensidad de trabajo. Son 28 años. Todas las semanas a grabar. Solo paramos un poquito para la Navidad, en Semana Santa y en agosto, que es cuando los técnicos hacen vacaciones”, continúa explicando el comunicador, dejando entrever la intensa agenda que mantenía.

“Son jornadas muy largas de mañana y tarde. Aunque cada programa dura 45 minutos, siempre hacemos especiales. Siempre estamos montando historias y complicamos el formato. Y eso quiere decir que un programa quizás tarde en grabarse una hora y media o dos. Pero lo importante es que eso llega al espectador, es algo muy distinto”, expresa.

Jordi Hurtado en 'Saber y
Jordi Hurtado en 'Saber y ganar' en una imagen de 1997. (RTVE)

“Cuando miro el calendario, digo: ‘¡Ya va siendo tiempo de tomar un descanso!’ Hace 28 años era un chico joven como Rodrigo Vázquez. Ahora son 28 años más. Entonces, aunque estés muy bien, llega un día en el que hay que bajar intensidad”. Eso sí, no se plantea una jubilación en un futuro próximo, pues continuará al frente del espacio en la edición de lunes a viernes.

Ahora llegan vacaciones. Lo que haré será desconectar, viajar y, sobre todo, respirar mucho. Caminar mucho, moverte porque nos pasamos tantas horas dentro del plató que casi no nos toca el sol y el aire”, detalla sobre cómo será su día a día.

Tráiler de la serie 'El Ministerio del Tiempo', estrenada en Televisión Española en 2015 (RTVE/El Ministerio del Tiempo)

Su extensa experiencia en ‘Saber y Ganar’

El catalán también ha tocado el tema de los exitosos castings y su olfato para elegir a los aspirantes. “El éxito es de Marisa Pérez, que es la que normalmente la que lo lleva. Cuando encontró a Ángel Chacón, de Almería, que ha estado 100 programas y que también hacía la calculadora en 15 segundos, como Fer, yo la felicité”, detalla, agregando que a algunos participantes les resulta complicado compaginar el ritmo de trabajo que exige Saber y ganar.

Jordi Hurtado también ha dejado claro que su extensa trayectoria profesional en el espacio le ha permitido aprender mucho durante estos años. “Trabajas con conocimientos, con cultura. Antes solíamos hacer reuniones sobre las grabaciones, ahora nos envían todos los guiones, todas las preguntas. Entonces, yo le decía a mi mujer ‘Me voy a estudiar’, dígase leer todas las preguntas del programa y buscar algunas cosas en internet”, afirma el entrevistado, agregando que “al tener el guion, tienes la posibilidad de escribirte cosas y te enriqueces el conocimiento”. No obstante, tiene claro que no participaría en el espacio, pues “desde que presento este programa ya no he jugado al Trivial porque sería repelente”.

Temas Relacionados

Jordi HurtadoRTVETVEPresentadoresTelevisión EspañaGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Zaragoza este 13 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: temperatura y

Las últimas previsiones para Valencia: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Valencia:

Jesús Vázquez vuelve a Telecinco con ‘Bailando con las estrellas’: “Ya no siento el peso de las audiencias”

El presentador se pondrá al frente, junto a Valeria Mazza, de la segunda edición del talent de baile, que arranca este sábado 13 de septiembre en la cadena de Mediaset

Jesús Vázquez vuelve a Telecinco

Solo necesitas un calabacín y una lata de atún para preparar esta cena rápida y ligera

La terrina de calabacín y atún es un plato ligero y sencillo que se puede cocinar en casa con total facilidad

Solo necesitas un calabacín y

Crece la preocupación por una Tercera Guerra Mundial, pero, ¿cómo empezó la Segunda?

La II Guerra Mundial fue una consecuencia directa de la Primera: empezó a gestarse desde aquella hora 11 del día 11 del undécimo mes de 1918, y aunque todo olía a tormenta, nadie supo verlo del todo hasta que era demasiado tarde

Crece la preocupación por una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid se prepara para el

Madrid se prepara para el fin de la Vuelta más tenso en décadas: detenciones, denuncias y miles de agentes desplegados por las protestas contra Israel

España capitanea la presión europea sobre Israel y suma apoyos en la UE mientras crece la tensión entre Netanyahu y Sánchez: “Vamos a ser mayoría en Europa”

Tellado (PP) cree que Sánchez “está contra las cuerdas” por su “infierno judicial y político”

Dos incendios activos en Huelva movilizan a decenas de efectivos y obligan a cortar carreteras y vías ferroviarias

España aportará medios aéreos para la iniciativa de la OTAN en el flanco oriental: “Estarán ahí todo el tiempo que haga falta. Putin no nos va a amedrentar”

ECONOMÍA

El discurso anti-impuestos de los

El discurso anti-impuestos de los ‘influencers’ alimenta la confusión en redes: “Sus seguidores llegan a considerarlos amigos y no se cuestionan qué es verdad y qué no”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La economía plateada: cómo afectará el envejecimiento poblacional a todos los sectores de consumo europeos

El Gobierno lanzará un portal de vivienda asequible con 100.000 pisos de alquiler: los primeros se ubicarán en los territorios más tensionados

DEPORTES

Previa de LaLiga: Atlético de

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas