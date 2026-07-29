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Las revistas del corazón esta semana: la boda de Susanna Griso, el verano de Sara Carbonero y el “nuevo romance” de Ferran Torres

Este miércoles, 29 de julio, también son protagonistas del kiosco Ana Obregón y Carlota Casiraghi: una por la serenidad que marca su nueva etapa familiar y otra por su 40º cumpleaños convertido en un despliegue de estilo

Las revistas del corazón esta semana.
Las revistas del corazón esta semana.
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Como cada miércoles, los quioscos se llenan de nuevas exclusivas y celebraciones que marcan la conversación social de la semana.

Las principales revistas del corazón ya han revelado sus portadas, y todas coinciden en un nombre que domina la actualidad rosa: Susanna Griso, que se ha casado con Luis Enríquez en una romántica ceremonia en la Costa Brava. El enlace, celebrado con discreción y rodeado de familiares y amigos, se convierte en el acontecimiento social del día y ocupa la portada de ¡HOLA!, Semana, Lecturas y Diez Minutos.

Junto a ella, el kiosco también destaca el verano de Sara Carbonero, el posible nuevo romance de Ferran Torres, la celebración de Rocío Crusset en Ibiza y el cumpleaños de Carlota Casiraghi, que cumple 40 años convertida en icono de elegancia.

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¡HOLA!

Portada de la revista ¡HOLA!
Portada de la revista ¡HOLA!

La revista ¡HOLA! abre la semana con un amplio reportaje sobre la boda de Susanna Griso y Luis Enríquez, mostrando los vestidos, los invitados y los momentos más emotivos de la celebración en la Costa Brava.

La publicación también incluye una exclusiva sobre Sara Carbonero, que disfruta de una escapada en alta mar en plena nueva etapa personal, y las imágenes de la boda española de Rocío Crusset en Ibiza.

Además, destaca la espectacular boda real de Isabel de Habsburgo-Lorena, que reunió a reyes y príncipes de toda Europa, y una exclusiva con Donald Trump Jr., que comparte fotografías de su enlace en las Bahamas.

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Semana

Portada de la revista Semana
Portada de la revista Semana

Semana también sitúa a Susanna Griso en portada con las mejores imágenes de su enlace. Junto a ello, ofrece una entrevista íntima con Esperanza Gracia, que repasa cuatro décadas de trayectoria y abre las puertas de su hogar para hablar de sus inicios, de las dificultades que encontró y de cómo la astrología pasó de ser un tema oculto a convertirse en un fenómeno popular en España.

Lecturas

Portada de la revista Lecturas
Portada de la revista Lecturas

Lecturas combina la boda de Griso con dos historias que prometen conversación. La revista destaca la creciente complicidad entre Ferran Torres y una azafata italiana, presentada como un posible “nuevo romance” del jugador de la Selección española.

También celebra el 40º cumpleaños de Carlota Casiraghi, con un reportaje que repasa su estilo, su vida en Mónaco y su influencia en la moda europea. Además, incluye la felicidad de Joan Manuel Serrat, que disfruta de su faceta de bisabuelo tras el nacimiento de las mellizas de su nieta.

Diez Minutos

Portada de la revista Diez Minutos
Portada de la revista Diez Minutos

Diez Minutos apuesta por Rocío Crusset como protagonista de su portada, con un reportaje sobre la celebración en Ibiza que organizó junto a su marido tras su boda en Nueva York.

La revista también recoge todos los detalles del enlace de Susanna Griso y las declaraciones más sinceras de Julia Janeiro, que habla como nunca de su vida personal y de los cambios que atraviesa en esta etapa.

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