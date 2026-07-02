El español Daniel Holgado será piloto de MotoGP en 2027 con 'Gresini Racing'

Redacción deportes, 2 jul (EFE).- El español Daniel Holgado, en la actualidad sexto en la clasificación provisional del mundial de Moto2 con el equipo de Jorge Martínez 'Aspar', será piloto de MotoGP la temporada 2027 de la mano de la escudería italiana 'Gresini Racing'.

El equipo dirigido por la italiana Nadia Padovani, viuda de Fausto Gresini, que da nombre al mismo, cuenta en la presente temporada con dos pilotos españoles, Alex Márquez, vigente subcampeón del mundo de MotoGP, y Fermín Aldeguer.

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Según la página oficial del campeonato, Daniel Holgado, de 21 años, formará la próxima temporada en el equipo italiano, en el que falta por conocer quien será el segundo piloto, pues ninguno de los dos actuales, Márquez y Aldeguer, continuará en la estructura en 2027. EFE