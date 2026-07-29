La prensa portuguesa filtra la fecha y el lugar exactos de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: esta misma semana en un lugar inesperado

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, en montaje de Infobae (EFE/AFP)

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La prensa portuguesa sitúa la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez el próximo sábado 1 de agosto a las 17:00 horas en Sintra. La fecha inminente y el lugar cobran ahora relevancia porque el futbolista ya había dicho que el enlace se celebraría después del Mundial 2026 disputado este mes de julio en Estados Unidos, aunque no había revelado exactamente cuándo sería.

Según el programa portugués V+Fama, la redacción ha recibido una invitación que fija la ceremonia para el sábado 1 de agosto de 2026, a las cinco de la tarde, en Quinta da Regaleira, en Sintra, Portugal. En la carta se lee además un código de vestimenta concreto: color negro. La invitación, expuesta por el medio luso, incluye este texto: “Juntos con sus familias, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez requieren el honor de su presencia en la celebración de su matrimonio”. A continuación, precisa el día, la hora y el enclave elegidos para el enlace.

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, que viven en Arabia Saudí, sellarían así una relación que anunciaron formalmente el pasado agosto, cuando hicieron público su compromiso y mostraron el anillo de pedida con el que el delantero sorprendió a la modelo española. La emisión de V+Fama del martes 28 de julio abordó la autenticidad de esa invitación. El periodista Adriano Silva Martins explicó que el equipo no creyó en un primer momento que el documento fuese real, pero decidió contactar con el recinto señalado en la tarjeta.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez con su anillo de prometida (Instagram)

La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La respuesta de la gerencia de Quinta da Regaleira no despejó la duda. En lugar de negar cualquier celebración vinculada a la pareja, el espacio contestó: “No haremos comentarios al respecto”. Esa postura se leyó como una confirmación y reforzó las especulaciones en torno al enlace. El presentador Guilherme Castelo Branco también intentó contrastar la información con personas cercanas a la familia del jugador, y aseguró que esos familiares le trasladaron que no tenían conocimiento sobre la previsión de la boda.

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El futbolista también explicó que quería respetar la preferencia de Georgina Rodríguez por un formato discreto, pese a ser dos figuras de talla internacional que despiertan un interés masivo. Según contó, ella “no es una persona a la que le gusten las fiestas grandes” y su intención era hacer “las cosas privadas”.

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Lo que se sabe del enlace de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo había explicado también por qué decidió dar el paso tras nueve años. Según contó el pasado noviembre, le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez no solo por ser la madre de sus hijos, que formarán parte crucial del enlace, sino porque es la persona a la que más quiere: “Es el amor de mi vida”. El delantero añadió que tardó en encontrar “una buena piedra” para el anillo de compromiso, valorado en millones de euros, y que después se lo confió a un amigo hasta dar con el momento adecuado para hacer la petición “de manera natural”.

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Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo comparten un momento íntimo mostrando sus lujosos relojes y el llamativo anillo de compromiso (Instagram)

La hipótesis de Sintra choca con otra publicación portuguesa difundida meses antes. Jornal da Madeira había apuntado que la boda tendría lugar en la catedral de Funchal, en Madeira. Ese templo está clasificado como monumento nacional desde 1910 y es el principal edificio religioso de Madeira, además de destacar por su valor histórico, arquitectónico y artístico. La nueva filtración desplaza ese escenario y sitúa el enlace en un recinto distinto del Portugal continental.