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Sandra Barneda se casa con Pascalle Paerel tras cuatro años de relación: así es la holandesa 15 años menor y con una hija con la que se ha comprometido

“El mejor ‘sí’ de nuestra vida está por llegar”, han comunicado ilusionadas en sus dos idiomas desde sus redes sociales

Sandra Barneda y Pascalle Paerel se casan (Instagram)
Sandra Barneda y Pascalle Paerel se casan (Instagram)
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Sandra Barneda ha anunciado este martes en sus redes sociales que se casa con Pascalle Paerel, su pareja desde el otoño de 2022, y ha confirmado así un paso que ya había despertado rumores hace un año. Fue cuando ambas compartieron unas imágenes firmando unos documentos que saltaron las alarmas, aunque en realidad correspondían a la compra de un piso en Ámsterdam.

La presentadora y escritora ha hecho público el compromiso en redes sociales con un vídeo en blanco y negro y un mensaje bilingüe en español e inglés. La publicación ha superado los 10.000 ‘me gusta’ en poco tiempo y ha reunido cientos de comentarios de felicitación de seguidores y rostros conocidos. “El mejor ‘sí’ de nuestra vida está por llegar. Nos casamos”, han escrito junto a unas imágenes que recogen abrazos, risas y miradas de complicidad.

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En el texto que acompaña al vídeo, ambas añaden: “Queríamos anunciaros algo que nos hace muy felices... ¡Nos vamos a casar!”. El anuncio llega después de una relación marcada por la discreción. Aunque llevan casi cuatro años juntas, ninguna de las dos había querido dar detalles sobre los comienzos de su historia, que arrancó pocos meses después de que Sandra Barneda hiciera pública su ruptura definitiva con Nagore Robles.

Sandra Barneda y Pascalle Paerel se casan (Instagram)
Sandra Barneda y Pascalle Paerel se casan (Instagram)

Sandra Barneda y Pascalle Paerel se casan

La pareja inició su relación en 2022 y desde entonces ha mantenido una dinámica condicionada por la distancia física. Fue eso mismo una de las claves de su consolidación, hasta el punto de que ambas decidieron comprar una vivienda en Ámsterdam, ciudad natal de Paerel, para tener un punto de encuentro en Holanda.

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Ese movimiento fue precisamente el que alimentó las especulaciones sobre una posible boda hace un año. Entonces compartieron una publicación en la que aparecían firmando documentos y acompañaron las imágenes con un texto: “La vida es una suma de momentos. Es el ahora. El sentir más que pensar. Es confiar. Amar y volver a amar. Amarte y amar. Y sonreír y llorar cuando hay que hacerlo”.

Sandra Barneda y Pascalle Paerel se casan (Instagram)
Sandra Barneda y Pascalle Paerel se casan (Instagram)

Quién es Pascalle Paerel

Aquel gesto se interpretó como un anuncio de compromiso, pero poco después quedó desmentido. La realidad era la adquisición de un piso en la capital neerlandesa para facilitar la convivencia en una relación atravesada por los compromisos laborales de ambas. Paerel es holandesa, tiene 15 años menos que la catalana, es licenciada en Derecho, tiene una hija y dirige su propia agencia de modelos en Ámsterdam.

Sandra Barneda y Pascalle Paerel se casan (Instagram)
Sandra Barneda y Pascalle Paerel se casan (Instagram)

Antes de esa etapa profesional, fue bailarina de la National Opera Ballet de los Países Bajos, una de las cinco mejores compañías del mundo. La publicación del compromiso ha provocado una rápida oleada de reacciones. Entre quienes han dejado mensajes de felicitación figuran Laura Escanes, Alejandra Rubio, Vanesa Romero, María Lamela, Ares Teixidó, Maica Benedicto, Carolina Iglesias o Ana Terradillos, entre otros.

El mensaje se ha difundido en dos idiomas para incorporar también a la comunidad de seguidores de la exbailarina en redes sociales. El vídeo que acompaña al anuncio refuerza esa dimensión compartida del comunicado y presenta una sucesión de instantáneas centradas en la intimidad de la pareja. La noticia confirma ahora de forma explícita un compromiso que hasta este martes solo había sido objeto de especulación. Con el enlace ya anunciado, ambas abren una nueva etapa en una relación que ha logrado mantenerse pese a los periodos largos de separación y a la distancia entre España y Holanda.

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